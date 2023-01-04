Газзаев об Ивиче в «Краснодаре»: «Не знаю такого тренера. Откуда он? Первый раз слышу»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

Валерий Газзаев прокомментировал назначение Владимира Ивича на пост тренера «Краснодара».

Сербский специалист подписал контракт с краснодарским клубом на 2 года. Ранее Ивич тренировал «Маккаби» из Тель-Авива. Также он известен по работе с греческим ПАОК и английским «Уотфордом».

«Я не знаю такого тренера. Откуда он? Не знаю, в каком клубе он работал. Первый раз слышу такое имя», – заявил экс-тренер ЦСКА и сборной России.

«Время поднимать русский дух! Иностранцы нас кинули, не нужно сейчас смотреть на них». Ловчев об Ивиче в «Краснодаре»

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12 комментариев

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Rotick
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Ответ REDDEVIL
Конечно не в курсе, Газзаев футболом интересовался последний раз в году так 13-14
Когда Аланию развалил
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Максим Прокофьев
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Вот уважаю его за былые заслуги но в нынешнее время это просто вредный, заносчивый ветеран напару с Гершковичем и Ко, никого они не знают и знать не хотят признавая только отечественных посредственных тренеров (хороших у нас к сожалению и пяти человек не набирается)
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Dima91Caps
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Собака лает - караван идет
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ВладимирНеПутин
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Да кому какое дело, кто возглавил Краснодар? Это частный клуб и владелец, который тратит свои заработанные деньги, тратит на кого и на что хочет. Валерик не хочет рассказать, откуда взялся его сынок, что удостоился сразу тренировать Аланию?
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Сергей Афанасьев
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Ответ Кирилл.С-Пб
Ты зачем усы сбрил, дурик?
К ветеринару ходил
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Сергей Афанасьев
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Хватит ckyлить
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Alexander Prokofyev
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Лучше бы объединенным чемпионатом занялся!
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Spartakus1984
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Зато мы все знаем наших ’’гениев’’тренерского искусства.
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мяу
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Если в Алании не воровал, значит шарлатан, а не тренер
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Кирилл.С-Пб
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Ты зачем усы сбрил, дурик?
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*Василёк*
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Газзаев пошёл бы лучше на Х МатчТВ.
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REDDEVIL
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Конечно не в курсе, Газзаев футболом интересовался последний раз в году так 13-14
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