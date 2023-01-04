Газзаев об Ивиче в «Краснодаре»: «Не знаю такого тренера. Откуда он? Первый раз слышу»

Валерий Газзаев прокомментировал назначение на пост тренера « ».

Сербский специалист подписал контракт с краснодарским клубом на 2 года. Ранее Ивич тренировал «Маккаби» из Тель-Авива. Также он известен по работе с греческим ПАОК и английским «Уотфордом».

«Я не знаю такого тренера. Откуда он? Не знаю, в каком клубе он работал. Первый раз слышу такое имя», – заявил экс-тренер ЦСКА и сборной России.

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