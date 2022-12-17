«Проблемой Суперлиги был полузакрытый формат, но молодежь поддерживает проект». Гендиректор о турнире

Теги Ювентус премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига болельщики Суперлига Европы Бернд Райхарт Футбол

Генеральный директор Суперлиги считает, что проблемой турнира был его формат.

«Проблемой был полузакрытый формат турнира, но теперь мы видим статистику, которая говорит, что молодежь, в том числе и в Англии, поддерживает идею Суперлиги», – сказал Бернд Райхарт о неприятии болельщиками первой попытки создать Суперлигу в конце сезона-2020/21, особенно в Великобритании.

«Мы должны объединить людей в этой великой страсти, это мое желание», – добавил Райхарт.

Гендиректор Суперлиги: «Футбол конкурирует с Netflix или Amazon Prime. В Европе лучшее начинается только с четвертьфиналов»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные