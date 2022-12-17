«Проблемой Суперлиги был полузакрытый формат, но молодежь поддерживает проект». Гендиректор о турнире

Генеральный директор Суперлиги считает, что проблемой турнира был его формат.

«Проблемой был полузакрытый формат турнира, но теперь мы видим статистику, которая говорит, что молодежь, в том числе и в Англии, поддерживает идею Суперлиги», – сказал Бернд Райхарт о неприятии болельщиками первой попытки создать Суперлигу в конце сезона-2020/21, особенно в Великобритании.

«Мы должны объединить людей в этой великой страсти, это мое желание», – добавил Райхарт.

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