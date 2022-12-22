Лапорта о Суперлиге: «АПЛ получит за ТВ-права 7 млрд вместо 5, а Ла Лига – 1,7 вместо 2. Испанские клубы не могут конкурировать с английскими. Нужно это изменить»

Президент «Барселоны» выступил в защиту проекта .

«Мы должны реформировать принципы функционирования европейского футбола.

за телевизионные права получит уже не 5 млрд евро, а 7 млрд, в то время как от 2 млрд перейдет к 1,7 млрд.

Команды Ла Лиги не в состоянии конкурировать с представителями АПЛ. Это благодаря своей истории может делать « », но английские команды располагают все большим и большим объемом ресурсов. Нужно это изменить.

Мы надеемся, что весной суд примет благоприятное для нас решение, в интересах клубов и свободной конкуренции в Европе. Это главный предмет спора с УЕФА.

Мы упорно работаем над тем, чтобы повысить конкуренцию и обеспечить финансовую устойчивость клубов, а также изменить модель управления, поскольку в футбольной индустрии именно клубы зарабатывают меньше всех. Так быть не должно.

Я оптимистично настроен. Думаю, решение суда окажет такое же влияние на футбол, как и решение по делу Босмана. Клубы должны иметь возможность создавать свои турниры и управлять ими.

А УЕФА нужно сидеть с нами за одним столом. Если же этого не будет, мы найдем инвесторов за пределами Евросоюза, у которых будет достаточно ресурсов для организации соревнований.

Я думаю, что футболу это необходимо. Но я всегда стараюсь наладить диалог как с УЕФА, так и с Ла Лигой. Мы готовы обсуждать это», – сказал Лапорта клубному ТВ.