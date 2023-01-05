В «Реале» растет оптимизм по поводу трансфера Беллингема. Мадридцы в хороших отношениях с окружением игрока «Дортмунда»
В «Реале» оптимистично настроены по поводу трансфера Джуда Беллингема.
По информации Marca, все шаги, которые предпринимает Беллингем, способствуют повышению оптимизма относительно перехода хавбека «Боруссии» Дортмунд именно в «Реал».
В Дортмунде еще до ЧМ-2022 понимали, что Беллингем захочет перейти на новый уровень, а «Реал» – клуб, который борется за все трофеи, что делает его фаворитом в гонке за игрока.
Мадридцы работают над переходом уже долгое время. Они встречаются с футболистом и его окружением (особенно отцом), желая показать все, что может дать «Реал» англичанину. В клубе считают, что такое отношение расположит Беллингема больше, чем даже более выгодные финансовые условия от других команд.
Еще одной причиной для оптимизма являются хорошие отношения генерального директора «Боруссии» Ханс-Йоахима Ватцке с президентом «Реала» Флорентино Пересом и генеральным директором мадридцев Хосе Санчесом.
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Никто не знал что с Азаром случится такое в Реале. По идее он должен был заменить Роналду, но получилось так, как получилось. А злорадствовать на это не очень хорошее дело))
У Антони уже 3 гола, да и забивал он не леганесам всяким, а Сити и Арсеналу)