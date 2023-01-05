В «Реале» растет оптимизм по поводу трансфера Беллингема. Мадридцы в хороших отношениях с окружением игрока «Дортмунда»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Флорентино Перес Ханс-Йоахим Ватцке Хосе Санчес Джуд Беллингем Футбол

В «Реале» оптимистично настроены по поводу трансфера Джуда Беллингема.

По информации Marca, все шаги, которые предпринимает Беллингем, способствуют повышению оптимизма относительно перехода хавбека «Боруссии» Дортмунд именно в «Реал».

В Дортмунде еще до ЧМ-2022 понимали, что Беллингем захочет перейти на новый уровень, а «Реал» – клуб, который борется за все трофеи, что делает его фаворитом в гонке за игрока.

Мадридцы работают над переходом уже долгое время. Они встречаются с футболистом и его окружением (особенно отцом), желая показать все, что может дать «Реал» англичанину. В клубе считают, что такое отношение расположит Беллингема больше, чем даже более выгодные финансовые условия от других команд.

Еще одной причиной для оптимизма являются хорошие отношения генерального директора «Боруссии» Ханс-Йоахима Ватцке с президентом «Реала» Флорентино Пересом и генеральным директором мадридцев Хосе Санчесом.

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«Реал» готов заплатить 100+ млн евро за Беллингема. Клуб уверен, что переговоры по Джуду ускорятся в январе

 

 

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29 комментариев

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Ответ QWertY
К тому же Азар один из самых высокооплачиваемых игроков мира. Вот где позорище))
Мбаппе 72 Месси 45 Неймар 35 после уплаты налогов. А Азар 31 до уплаты налогов. Да самый высокий ЗП у Азара.
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БЕКБЕРГАН
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Ответ GuruFutbola
Чумени за 116, хотя по факту 20-30 млн цена
Чуамени 116? Ты очнись за него платили 80+20 бонусами. Но он уже игрок основе ито это меньше 120 за Гризмана и 160 Коутиньо.
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Raul14
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Ответ GuruFutbola
Чумени за 116, хотя по факту 20-30 млн цена
Тебе напомнить Кутиньо за 140 лямов?)) Который оформил дубль в том самом матче (8:2) в ворота банкрота))
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Raul14
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Ответ QWertY
А у Азара какой финт, кроме поедания бургеров?) напомню, что у бельгийца за всю карьеру в Реале 4 плюс 6 в лиге, а купили его за 160)) У Антони уже 3 гола, да и забивал он не леганесам всяким, а Сити и Арсеналу)
Когда Азар играл за Челси, он точно был в топ5. Несколько раз унижал денежный мешок под названием иМЮ! Когда он выигрывал трофеи, иМЮ находился где-то под плинтусом.

Никто не знал что с Азаром случится такое в Реале. По идее он должен был заменить Роналду, но получилось так, как получилось. А злорадствовать на это не очень хорошее дело))
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corazón blanco
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Ответ QWertY
К тому же Азар один из самых высокооплачиваемых игроков мира. Вот где позорище))
На счёт зарплаты тут не поспоришь,это действительно провал- 31 миллион евро.
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ShamilK
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У меня жесткие флешбеки с Мбаппе и Холландом. В конце выяснится, что Мадрид сомневается, а на следующий день его заберёт Сити
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Ilmenau
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Ну Реал, насколько можно видеть по арендам и пр., в неплохих отношениях и с Боруссией. Так что готов поверить.
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QWertY
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Ответ corazón blanco
Откуда берётся сумма в 160 миллионов? Его трансфер Мадриду обошёлся в 115 миллионов. 105 за перевод + 10 за победу в Лиге чемпионов в качестве бонусов. Но удобно писать сумму с учётом всех бонусов, которые вряд ли будут выплачены.
К тому же Азар один из самых высокооплачиваемых игроков мира. Вот где позорище))
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QWertY
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Ответ corazón blanco
Откуда берётся сумма в 160 миллионов? Его трансфер Мадриду обошёлся в 115 миллионов. 105 за перевод + 10 за победу в Лиге чемпионов в качестве бонусов. Но удобно писать сумму с учётом всех бонусов, которые вряд ли будут выплачены.
Пхах, даже 50 много за человека, у которого оставался год по контракту и забил в своем первом сезоне 1 жалкий гол🤣
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bostonKG
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На ЧМ Джуд был постоянно с ливерпульцами, я был уверен что он туда перейдёт . Ситуация изменилась , по ходу Ливер не хочет платить такую сумму и Реал опять фаворит в борьбе за него, а это просто топ игрок👍👍👍
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corazón blanco
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Ответ QWertY
А у Азара какой финт, кроме поедания бургеров?) напомню, что у бельгийца за всю карьеру в Реале 4 плюс 6 в лиге, а купили его за 160)) У Антони уже 3 гола, да и забивал он не леганесам всяким, а Сити и Арсеналу)
Откуда берётся сумма в 160 миллионов? Его трансфер Мадриду обошёлся в 115 миллионов. 105 за перевод + 10 за победу в Лиге чемпионов в качестве бонусов. Но удобно писать сумму с учётом всех бонусов, которые вряд ли будут выплачены.
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GuruFutbola
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Ответ Орёл-Решка
И часто ли Реал отсыпает за кого-либо 140 лямов?)
Чумени за 116, хотя по факту 20-30 млн цена
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QWertY
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Ответ corazón blanco
О сумме трансфера можно будет говорить, когда он произойдёт. Да и Джуд в перспективе очень сильный игрок, который может закрыть позицию на много - много лет. Ну и забавно читать после трансфера Антони у которого из скиллов один финт, неуступчивость и скорость.
А у Азара какой финт, кроме поедания бургеров?) напомню, что у бельгийца за всю карьеру в Реале 4 плюс 6 в лиге, а купили его за 160))
У Антони уже 3 гола, да и забивал он не леганесам всяким, а Сити и Арсеналу)
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FantasticFede
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Вслед за Тчуамени должны перехватить и этого топаря.
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Орёл-Решка
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Ответ QWertY
Реал как обычно отсыпет 140 мультов, а взрывать рынок якобы будут английские клубы)
И часто ли Реал отсыпает за кого-либо 140 лямов?)
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Орёл-Решка
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Ответ BVB09
Ливерпулю этот трансфер нужнее, ибо в центре полный бардак
Если под "полным бардаком" подразумеваются 7 штук ЦПЗ, то да. Только чем поможет добавление восьмого?
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corazón blanco
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Ответ BVB09
Ливерпулю этот трансфер нужнее, ибо в центре полный бардак
Ливерпулю нужнее опорник.
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corazón blanco
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Ответ QWertY
Реал как обычно отсыпет 140 мультов, а взрывать рынок якобы будут английские клубы)
О сумме трансфера можно будет говорить, когда он произойдёт. Да и Джуд в перспективе очень сильный игрок, который может закрыть позицию на много - много лет. Ну и забавно читать после трансфера Антони у которого из скиллов один финт, неуступчивость и скорость.
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Рустам Атаев
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Удачи Реалу.
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инок
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Мадрид просто обязан провернуть этот трансфер, хороший игрок, не по годам показывает зрелую игру.
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QWertY
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Реал как обычно отсыпет 140 мультов, а взрывать рынок якобы будут английские клубы)
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Кукич
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Кстати авторитетные английские издания тоже пишут что Бэллингем близок к переходу в Реал
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Pavel Harriss
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Ответ BVB09
Ливерпулю этот трансфер нужнее, ибо в центре полный бардак
Может быть. Но что нужнее самому Джуду, вопрос
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Eric_Cartman
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Все игроки в окружении. Ждём прорыва в 2023
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Marcus-light
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Проходили этот сериал: Перес и чернокожий паренёк - всё на мази. На всякий случай фанатам следует сохранять нейтралитет
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