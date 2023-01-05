В «Реале» растет оптимизм по поводу трансфера Беллингема. Мадридцы в хороших отношениях с окружением игрока «Дортмунда»

В «Реале» оптимистично настроены по поводу трансфера .

По информации Marca, все шаги, которые предпринимает Беллингем, способствуют повышению оптимизма относительно перехода хавбека «Боруссии» Дортмунд именно в «Реал».

В Дортмунде еще до ЧМ-2022 понимали, что Беллингем захочет перейти на новый уровень, а «Реал» – клуб, который борется за все трофеи, что делает его фаворитом в гонке за игрока.

Мадридцы работают над переходом уже долгое время. Они встречаются с футболистом и его окружением (особенно отцом), желая показать все, что может дать «Реал» англичанину. В клубе считают, что такое отношение расположит Беллингема больше, чем даже более выгодные финансовые условия от других команд.

Еще одной причиной для оптимизма являются хорошие отношения генерального директора « » с президентом « » и генеральным директором мадридцев Хосе Санчесом.

Боруссия» хочет 100+40 млн евро за Беллингема. «Реал» – фаворит в борьбе за него

«Реал» готов заплатить 100+ млн евро за Беллингема. Клуб уверен, что переговоры по Джуду ускорятся в январе