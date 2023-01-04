Президент «Сивасспора» об интересе к Дзюбе: «Это просто сплетни. Нам нужны готовые игроки, а у него было очень мало матчей»

Президент «Сивасспора» прокомментировал слухи об интересе клуба к .

Ранее сообщалось, что 34-летнему экс-форварду «Зенита» предложили перейти в « ».

«Это просто сплетни. Нам нужны готовые игроки, а у Дзюбы было очень мало матчей. Он никогда не выходил на первый план», – заявил Меджнун Отякмаз.

6 ноября Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за турецкий клуб и забил гол.

«Сивасспор» идет на 17-м месте в чемпионате Турции – в зоне вылета.

У Дзюбы есть предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ, но они не в приоритете – Артему важен уровень чемпионата