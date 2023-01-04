Президент «Сивасспора» об интересе к Дзюбе: «Это просто сплетни. Нам нужны готовые игроки, а у него было очень мало матчей»
Президент «Сивасспора» прокомментировал слухи об интересе клуба к Артему Дзюбе.
Ранее сообщалось, что 34-летнему экс-форварду «Зенита» предложили перейти в «Сивасспор».
«Это просто сплетни. Нам нужны готовые игроки, а у Дзюбы было очень мало матчей. Он никогда не выходил на первый план», – заявил Меджнун Отякмаз.
6 ноября Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за турецкий клуб и забил гол.
«Сивасспор» идет на 17-м месте в чемпионате Турции – в зоне вылета.
У Дзюбы есть предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ, но они не в приоритете – Артему важен уровень чемпионата
Даже клубам зоны вылета Турции не интересен. Торпедо не потянет запросы, да и не факт, что поможет - полгода толком не тренироваться, это серьезно. Он же зависим от высококлассных партнеров полностью. Таковые могут быть только в серьезном клубе, но серьезным он не нужен. Вывод напрашивается: только к арабам.
Так и сказал)))