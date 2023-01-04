Президент «Сивасспора» об интересе к Дзюбе: «Это просто сплетни. Нам нужны готовые игроки, а у него было очень мало матчей»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Сивасспор высшая лига Турция возможные трансферы Футбол

Президент «Сивасспора» прокомментировал слухи об интересе клуба к Артему Дзюбе.

Ранее сообщалось, что 34-летнему экс-форварду «Зенита» предложили перейти в «Сивасспор».

«Это просто сплетни. Нам нужны готовые игроки, а у Дзюбы было очень мало матчей. Он никогда не выходил на первый план», – заявил Меджнун Отякмаз.

6 ноября Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за турецкий клуб и забил гол.

«Сивасспор» идет на 17-м месте в чемпионате Турции – в зоне вылета.

У Дзюбы есть предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ, но они не в приоритете – Артему важен уровень чемпионата

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5 комментариев

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Антон Фалафель
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Дзюба сырое полено
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shava72
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Ответ Quiet Dad
Не готов! И это 34-летний профессионал.
профессиАнал, рекламировал на видео)
Даже клубам зоны вылета Турции не интересен. Торпедо не потянет запросы, да и не факт, что поможет - полгода толком не тренироваться, это серьезно. Он же зависим от высококлассных партнеров полностью. Таковые могут быть только в серьезном клубе, но серьезным он не нужен. Вывод напрашивается: только к арабам.
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mr.snooker
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лучшее отечественное бревно не конвертируется чёт
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Quiet Dad
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Не готов! И это 34-летний профессионал.
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alexsem69
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Шлак нам не нужен.
Так и сказал)))
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