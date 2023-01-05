Черевченко о Дзюбе: «РПЛ только выиграет от его возвращения. Ему не 40 лет, а всего 34, может помочь любой команде»
Игорь Черевченко считает, что Артем Дзюба может быть полезен любому клубу Мир РПЛ.
– Где продолжит карьеру Артем Дзюба?
– Все может быть, но пока вокруг него тишина. Ходили только слухи об отказе от нападающего в «Торпедо». Пока Артем сам не примет решение, нам останется гадать. Безусловно, Дзюба способен помочь любой команде РПЛ. Ему не 40 лет, а всего 34. Но нюансов очень много: тут и желание тренеров, и позиция руководства, и вопрос зарплаты.
Мне было бы интересно посмотреть за ним в любом коллективе. От возвращения форварда чемпионат России только выиграет. Повторюсь, уверен: он еще в состоянии принести реальную пользу, – сказал бывший тренер «Химок» и «Локомотива».
На данный момент Дзюба находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Сивасспора», но затем президент клуба опроверг эту информацию.
У Дзюбы есть предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ, но они не в приоритете – Артему важен уровень чемпионата
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