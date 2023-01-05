Черевченко о Дзюбе: «РПЛ только выиграет от его возвращения. Ему не 40 лет, а всего 34, может помочь любой команде»

Теги Локомотив Химки Артем Дзюба премьер-лига Россия Торпедо Игорь Черевченко Футбол

Игорь Черевченко считает, что Артем Дзюба может быть полезен любому клубу Мир РПЛ.

– Где продолжит карьеру Артем Дзюба?

– Все может быть, но пока вокруг него тишина. Ходили только слухи об отказе от нападающего в «Торпедо». Пока Артем сам не примет решение, нам останется гадать. Безусловно, Дзюба способен помочь любой команде РПЛ. Ему не 40 лет, а всего 34. Но нюансов очень много: тут и желание тренеров, и позиция руководства, и вопрос зарплаты.

Мне было бы интересно посмотреть за ним в любом коллективе. От возвращения форварда чемпионат России только выиграет. Повторюсь, уверен: он еще в состоянии принести реальную пользу, – сказал бывший тренер «Химок» и «Локомотива».

На данный момент Дзюба находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Сивасспора», но затем президент клуба опроверг эту информацию.

У Дзюбы есть предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ, но они не в приоритете – Артему важен уровень чемпионата

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8 комментариев

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blacksmithept
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Три года назад он был никакой.
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Сергей Танасийчук
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Мне кажется что уже самому черевченко не поможет ни один психиатр после таких заявлений!
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errny
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Я слышал, что Дзюбу хочет купить африканский клуб "Либидо Ханд", идущий на 4 месте в чемпионате Лесото.
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Тренерские конспекты Бормана
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Я бы на месте зюбы и лëни слуцкого хвастался бы за любое предложение в РПЛ, а если их нет и ФНЛ...
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Eric_Cartman
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Условно помочь он может и сможет любой команде, но вот его запросы по личке, не соответствуют той пользе, которую он гипотетически сможет принести
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Геннадий Тимченко
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"Тут и желание тренеров, и позиция руководства, и вопрос зарплаты"~есть большие сомнения, что все три фактора сойдутся....единственный шанс, если Лёня примет команду (не Химки), то тогда и Рукаку к себе сможет пристроить
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Ранальду с пивком
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Дзюба никогда ещё не был так похож на Роналду , в итоге перейдёт в чемпионат Монголии и будет говорить , что отказал всем клубам топ 5 РПЛ
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Dinamik1
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Он токсичен по этому ни кому не нужен.Развалить коллекив это он может.
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