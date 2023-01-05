Черевченко о Дзюбе: «РПЛ только выиграет от его возвращения. Ему не 40 лет, а всего 34, может помочь любой команде»

считает, что может быть полезен любому клубу Мир РПЛ.

– Где продолжит карьеру Артем Дзюба?

– Все может быть, но пока вокруг него тишина. Ходили только слухи об отказе от нападающего в « ». Пока Артем сам не примет решение, нам останется гадать. Безусловно, Дзюба способен помочь любой команде . Ему не 40 лет, а всего 34. Но нюансов очень много: тут и желание тренеров, и позиция руководства, и вопрос зарплаты.

Мне было бы интересно посмотреть за ним в любом коллективе. От возвращения форварда чемпионат России только выиграет. Повторюсь, уверен: он еще в состоянии принести реальную пользу, – сказал бывший тренер «Химок» и « ».

На данный момент Дзюба находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Сивасспора», но затем президент клуба опроверг эту информацию.

У Дзюбы есть предложения из Саудовской Аравии и ОАЭ, но они не в приоритете – Артему важен уровень чемпионата