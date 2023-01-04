Шалимов о Дзюбе: «Он закончил с футболом, думаю. У него нет шансов выйти на тот уровень игры и зарплаты, который был»

прокомментировал возможный переход в «Сивасспор».

Ранее сообщалось, что 34-летнему экс-форварду «Зенита» предложили перейти в турецкий клуб. Президент «Сивасспора» опроверг эту информацию.

– Получился ли у Дзюбы заиграть в « »?

– Я думаю, он закончил с футболом.

– Нет смысла рассматривать предложения от клубов?

– Он может рассматривать предложения от клубов, но столкнется с тем, с чем столкнулся в первой турецкой команде: либо уйдет оттуда, либо его выгонят.

– Второго шанса в Турции у Дзюбы не будет?

– Они могут ему дать и третий, и пятый, и десятый шанс. Думаю, что у него нет шансов выйти на тот уровень игры и зарплаты, который у него был. В составе Дзюба играть не будет. Он не привык вытаскивать команду из тяжелых ситуаций, – считает экс-тренер клубов Мир .

6 ноября Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за турецкий клуб и забил гол.

«Сивасспор» идет на 17-м месте в чемпионате Турции – в зоне вылета.