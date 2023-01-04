Шалимов о Дзюбе: «Он закончил с футболом, думаю. У него нет шансов выйти на тот уровень игры и зарплаты, который был»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Сивасспор высшая лига Турция Игорь Шалимов Футбол

Игорь Шалимов прокомментировал возможный переход Артема Дзюбы в «Сивасспор».

Ранее сообщалось, что 34-летнему экс-форварду «Зенита» предложили перейти в турецкий клуб. Президент «Сивасспора» опроверг эту информацию. 

– Получился ли у Дзюбы заиграть в «Сивасспоре»?

– Я думаю, он закончил с футболом.

– Нет смысла рассматривать предложения от клубов?

– Он может рассматривать предложения от клубов, но столкнется с тем, с чем столкнулся в первой турецкой команде: либо уйдет оттуда, либо его выгонят.

– Второго шанса в Турции у Дзюбы не будет?

– Они могут ему дать и третий, и пятый, и десятый шанс. Думаю, что у него нет шансов выйти на тот уровень игры и зарплаты, который у него был. В составе Дзюба играть не будет. Он не привык вытаскивать команду из тяжелых ситуаций, – считает экс-тренер клубов Мир РПЛ.

6 ноября Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за турецкий клуб и забил гол.

«Сивасспор» идет на 17-м месте в чемпионате Турции – в зоне вылета.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Владимирович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Можно Дзюба люблю я хочу на Зенит 4год играет пожалуйста
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеды и бутса
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Forrest Gamp
Дзюба кончил, в общем.
Бесплатно, без регистрации
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wunterham
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Forrest Gamp
Дзюба кончил, в общем.
В кулачок или в Азмуна?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Forrest Gamp
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дзюба кончил, в общем.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий