Дзюбе предложили перейти в «Сивасспор». Клуб идет в зоне вылета чемпионата Турции
Артем Дзюба может продолжить выступления в Турции.
«Сивасспор» ведет переговоры о подписании контракта с российским нападающим, утверждает «Матч ТВ».
Предложение рассчитано на 1,5 года. На данный момент 34-летний игрок не дал согласия на переход, при этом с будущим клубом он планирует определиться в январе.
6 ноября Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за турецкий клуб и забил гол.
«Сивасспор» идет на 17-м месте в чемпионате Турции – в зоне вылета.
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