Дзюбе предложили перейти в «Сивасспор». Клуб идет в зоне вылета чемпионата Турции

может продолжить выступления в Турции.

«Сивасспор» ведет переговоры о подписании контракта с российским нападающим, утверждает « ».

Предложение рассчитано на 1,5 года. На данный момент 34-летний игрок не дал согласия на переход, при этом с будущим клубом он планирует определиться в январе.

6 ноября Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за турецкий клуб и забил гол.

« » идет на 17-м месте в чемпионате Турции – в зоне вылета.