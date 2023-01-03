Дзюбе предложили перейти в «Сивасспор». Клуб идет в зоне вылета чемпионата Турции

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Сивасспор высшая лига Турция возможные трансферы Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба может продолжить выступления в Турции.

«Сивасспор» ведет переговоры о подписании контракта с российским нападающим, утверждает «Матч ТВ».

Предложение рассчитано на 1,5 года. На данный момент 34-летний игрок не дал согласия на переход, при этом с будущим клубом он планирует определиться в январе.

6 ноября Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за турецкий клуб и забил гол.

«Сивасспор» идет на 17-м месте в чемпионате Турции – в зоне вылета.

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17 комментариев

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ALMANAC
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Ответ topeleven
Связка с Н’Жи намечается неплохая
Коллаб смогут снять
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La Crosse Bobcats
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новость уже 48 минут как опубликована, а парень с юзерпиком Бельмондо, и с ником вроде Пантелеев или как там его, все еще не тут. непорядок))
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xa-xa
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Он ещё и кочевряжится
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Bosniec
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Ответ topeleven
Связка с Н’Жи намечается неплохая
ДзюбаН’Жи? =)
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А.Э.РАСИМ
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Так он пойдет до ручки и перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.
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Мукунку хороший
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А в Сан- Марино ему с трибун другое предлагали… жаль не послушал))
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Я Гражданин Мира
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Чтобы команда не мучилась и благополучно вылетел в низшию лигу
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Кирилл.С-Пб
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Рука не поднимется подписать
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Пако
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Дзюбиада близится к финишу
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topeleven
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Связка с Н’Жи намечается неплохая
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GMeazza
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Ну да )) Он уже достаточно поиграл за рубежом , чтобы снова наступать на эти грабли ))
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Арсений Элин
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Лучше уже не предложат Артём! )
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BAI
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Ответ Никита Плекан
Удачи Артёму
Чел, плюсики на таких фамилиях не заработать:)
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kokakoka
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Будет ломаться и никуда не перейдёт
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Андрей Рам.
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Дубль два
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Никита Плекан
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Удачи Артёму
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Isshin88
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Его уровень. Надо соглашаться.
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