Бадиашиле и «Челси» подпишут контракт на 6,5 лет. Игрок прибудет в Лондон сегодня-завтра
Защитник «Монако» Бенуа Бадиашиле крайне близок к переходу в «Челси».
Как сообщает L’Équipe со ссылкой на The Athletic, контракт, который свяжет футболиста с лондонским клубом, будет рассчитан на шесть с половиной сезонов.
21-летний защитник должен прибыть в столицу Великобритании сегодня вечером или завтра, чтобы пройти медицинский осмотр перед переходом.
Сумма трансфера составит чуть менее 40 миллионов евро с учетом бонусов. Именно вопрос бонусов затягивал переговоры в последние дни.
Подробную статистику Бадиашиле можно посмотреть здесь.
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