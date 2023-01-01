Бадиашиле и «Челси» подпишут контракт на 6,5 лет. Игрок прибудет в Лондон сегодня-завтра

Защитник « » крайне близок к переходу в « ».

Как сообщает L’Équipe со ссылкой на The Athletic, контракт, который свяжет футболиста с лондонским клубом, будет рассчитан на шесть с половиной сезонов.

21-летний защитник должен прибыть в столицу Великобритании сегодня вечером или завтра, чтобы пройти медицинский осмотр перед переходом.

Сумма трансфера составит чуть менее 40 миллионов евро с учетом бонусов. Именно вопрос бонусов затягивал переговоры в последние дни.

Подробную статистику Бадиашиле можно посмотреть здесь.