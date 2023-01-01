Бадиашиле и «Челси» подпишут контракт на 6,5 лет. Игрок прибудет в Лондон сегодня-завтра

Теги Монако Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Бенуа Бадиашиле Футбол

Защитник «Монако» Бенуа Бадиашиле крайне близок к переходу в «Челси».

Как сообщает L’Équipe со ссылкой на The Athletic, контракт, который свяжет футболиста с лондонским клубом, будет рассчитан на шесть с половиной сезонов.

21-летний защитник должен прибыть в столицу Великобритании сегодня вечером или завтра, чтобы пройти медицинский осмотр перед переходом.

Сумма трансфера составит чуть менее 40 миллионов евро с учетом бонусов. Именно вопрос бонусов затягивал переговоры в последние дни.

Подробную статистику Бадиашиле можно посмотреть здесь.

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5 комментариев

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Eden Hazard
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Ответ sp.msk.86
Как 6.5 делают, если 5 можно? Или уже можно больше?
Фофана на 7 подписал. Можно уже.
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stason79
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крайне близок?
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Born is the King
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Ответ sp.msk.86
Как 6.5 делают, если 5 можно? Или уже можно больше?
Кто тебе сказал, что можно только на 5?))
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Давид Agabekyan
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Ответ sp.msk.86
Как 6.5 делают, если 5 можно? Или уже можно больше?
Леванте со своим игроком на 10 лет продлевал
+3
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+3
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sp.msk.86
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Как 6.5 делают, если 5 можно? Или уже можно больше?
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