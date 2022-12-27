«Челси» и Бадиашиле достигли принципиального согласия по контракту. Сделку с «Монако» скоро закроют

« » близок к завершению переговоров по защитнику « » .

По сведениям инсайдера , ожидается, что сделка, оцениваемая в 35-40 млн евро, будет закрыта в ближайшее время.

С самим футболистом уже существует принципиальное соглашение насчет условий контракта. 21-летний игрок готов сменить команду.

В текущем сезоне Бадиашиле провел 11 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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