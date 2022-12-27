«Челси» и Бадиашиле достигли принципиального согласия по контракту. Сделку с «Монако» скоро закроют

Теги Монако Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Бенуа Бадиашиле Фабрицио Романо Футбол

«Челси» близок к завершению переговоров по защитнику «Монако» Бенуа Бадиашиле.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, ожидается, что сделка, оцениваемая в 35-40 млн евро, будет закрыта в ближайшее время.

С самим футболистом уже существует принципиальное соглашение насчет условий контракта. 21-летний игрок готов сменить команду.

В текущем сезоне Бадиашиле провел 11 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Vadia
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Ливерпулю бы еще такого заща, молодого и перспективного. А Гомеса продать наконец-то.
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Игорь Шеметов
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Ну наконец-то десятый защитник !!!
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Дядя ТУРА
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Ответ Магомед Жабиев
Куда не глянь , из всех щелей ты выйдешь
Удивлен, что он не заблокирован на сайте! Часто нарушает правила, флуд не по теме, мультиаккаунты и тд
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Artuom Batishev
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Ответ 2vdhrvmmzf
На хрустальный фофан за 80 млн уже совсем не рассчитывают?
Рассчитывают. Видимо собрались всю защитную линию поменять полностью. И основу и запасных.
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Amalfitano
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Ответ sp.msk.86
Саня все играет и играет, а игроки Монако все уходят и уходят, когда за головой то придут? Пора уже, 26 лет, хочется его увидеть в другом клубе.
Саня из тех игроков которые никуда не уходят ради простого перехода. Он будет играть в Монако пока не выгонят.)) Ему важнее психологический комфорт нежели новый вызов в составе условного Вест Хэма.
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2vdhrvmmzf
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На хрустальный фофан за 80 млн уже совсем не рассчитывают?
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Серый
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Ответ Blaumerc
Наконец-то нормальный трансфер в Челси. А то по накупили всяких Фофунов, Кукурелей и Кулибалитов. Скоро и Гвардиол присоединится, можно будет выкидывать старый состав защитников, включая Кукурелью.
по искажению фамилий можно угадать, чей глор пишет
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Roman Pavlenko
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Французы как на подбор пошли огромные. Может у них там как-то по антропометрическим данным паспорт дают? А кто поменьше - в Тунис с Сенегалом 😀
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sp.msk.86
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Саня все играет и играет, а игроки Монако все уходят и уходят, когда за головой то придут? Пора уже, 26 лет, хочется его увидеть в другом клубе.
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Сергей Кайзер
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Ответ La Corsa
Значит с Гвардиолом не срослось? Или Кулибали продадут летом?
Не летом, так следующим. Не следующим, так через 2 года. Не далее.
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Blaumerc
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Наконец-то нормальный трансфер в Челси. А то по накупили всяких Фофунов, Кукурелей и Кулибалитов. Скоро и Гвардиол присоединится, можно будет выкидывать старый состав защитников, включая Кукурелью.
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rigobersong
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Ответ Магомед Жабиев
Куда не глянь , из всех щелей ты выйдешь
И че?:)
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ман сити фейк
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Норм игрок. Не то что у пуля
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Магомед Жабиев
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Ответ rigobersong
Очередной французский разводняк типа Фофаны и Бакайоки:) Привет:)
Куда не глянь , из всех щелей ты выйдешь
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rusichi
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Добро пожаловать в Челси!
Надеемся на успешную карьеру Бенуа на радость всем нам.
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La Corsa
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Значит с Гвардиолом не срослось?
Или Кулибали продадут летом?
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rigobersong
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Ответ DolJun
это что за покемон?
Очередной французский разводняк типа Фофаны и Бакайоки:) Привет:)
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Акира_1
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Может дедушка Сильва наконец сможет отдохнуть.
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HellLight
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Надеюсь он будет лучше чем бакайоко.
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error505
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Удачи!
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DolJun
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это что за покемон?
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