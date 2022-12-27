«Челси» и Бадиашиле достигли принципиального согласия по контракту. Сделку с «Монако» скоро закроют
«Челси» близок к завершению переговоров по защитнику «Монако» Бенуа Бадиашиле.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, ожидается, что сделка, оцениваемая в 35-40 млн евро, будет закрыта в ближайшее время.
С самим футболистом уже существует принципиальное соглашение насчет условий контракта. 21-летний игрок готов сменить команду.
В текущем сезоне Бадиашиле провел 11 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Надеемся на успешную карьеру Бенуа на радость всем нам.
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