«Челси» согласовал переход Бадиашиле за 37-38 млн евро. Защитник подпишет долгосрочный контракт
«Челси» достиг полной договоренности о трансфере Бенуа Бадиашиле.
Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн, лондонский клуб согласовал с «Монако» условия перехода 21-летнего защитника. Сумма компенсации составит 37-38 миллионов евро.
Медицинский осмотр потенциального новичка «Челси» уже назначен. Если все пройдет согласно намеченному плану, футболист заключит долгосрочный контракт с лондонским клубом.
Подробную статистику Бадиашиле можно посмотреть здесь.
Удачной игры на радость нам и на перспективы себе!