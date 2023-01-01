«Челси» согласовал переход Бадиашиле за 37-38 млн евро. Защитник подпишет долгосрочный контракт

« » достиг полной договоренности о трансфере .

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн, лондонский клуб согласовал с « » условия перехода 21-летнего защитника. Сумма компенсации составит 37-38 миллионов евро.

Медицинский осмотр потенциального новичка «Челси» уже назначен. Если все пройдет согласно намеченному плану, футболист заключит долгосрочный контракт с лондонским клубом.

Подробную статистику Бадиашиле можно посмотреть здесь.