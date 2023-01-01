«Челси» согласовал переход Бадиашиле за 37-38 млн евро. Защитник подпишет долгосрочный контракт

Теги Монако Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Бенуа Бадиашиле Футбол

«Челси» достиг полной договоренности о трансфере Бенуа Бадиашиле.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн, лондонский клуб согласовал с «Монако» условия перехода 21-летнего защитника. Сумма компенсации составит 37-38 миллионов евро.

Медицинский осмотр потенциального новичка «Челси» уже назначен. Если все пройдет согласно намеченному плану, футболист заключит долгосрочный контракт с лондонским клубом.

Подробную статистику Бадиашиле можно посмотреть здесь.

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8 комментариев

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Алексей Толстюк
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Какие-то больные люди в руководстве. Напоминает сити после покупки арабами
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rusichi
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Добро пожаловать в Челси!
Удачной игры на радость нам и на перспективы себе!
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error505
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Ответ Никита Самарин
Челси скупает очень неплохих футболистов, интересно, что с ними получится добиться Поттеру.🤔
Наколдует с ними чемпионство :)
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Stalker1785
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Ответ Илья Гутарев
Поттер купил себе форварда,похвально
Забивает как Вернер
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Илья Гутарев
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Поттер купил себе форварда,похвально
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ZamoRano
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Очередной топарь вроде нафани?)
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Никита Самарин
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Челси скупает очень неплохих футболистов, интересно, что с ними получится добиться Поттеру.🤔
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Алексей Дольский
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В Монако умеют продавать)
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