«Барса» просила Бадиашиле остаться в «Монако» до лета, так как не может купить его зимой. Защитник близок к переходу в «Челси»

Теги Монако Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Бенуа Бадиашиле Футбол

Бенуа Бадиашиле интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

Защитник близок к переходу в «Челси» из «Монако» за 35-40 млн евро. Лондонский клуб достиг принципиальной договоренности с французом по условиям личного контракта. Сделку с «Монако» скоро закроют.

Как утверждает L’Équipe, только «Челси» направил официальное предложение по Бадиашиле, хотя «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» тоже контактировали с защитником.

Вариант с переходом в «Челси» убедил Бенуа больше, чем возможный переход в «Ман Юнайтед», так как представители лондонцев заверили его в том, что проект клуба будет выстраиваться за счет привлечения в команду лучших молодых игроков мира.

«Барселона» предложила Бадиашиле контракт, но сообщила, что сможет позволить себе его трансфер только летом. Каталонцы пытались убедить Бенуа остаться в «Монако» до конца сезона.

«Монако» же считает, что лучше продать Бадиашиле зимой, так как его контракт действует до лета 2024 года.

В этом сезоне центральный защитник провел 16 матчей в составе «Монако» во всех турнирах, забил 2 гола и получил 5 желтых карточек. Полную статистику футболиста можно изучить здесь.

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14 комментариев

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DolJun
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Ответ Ришад Хайруллин
Фк мем это челси с их новыми хозяевами?
не, это барса с бесконечным потоком рофлов, которые она генерирует)
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Ришад Хайруллин
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Ответ DolJun
фк мем такой фк мем)) видать после того, как ди мария завершил карьеру жюлю бартра - они этому парню весь телефон оборвали))
Фк мем это челси с их новыми хозяевами?
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Mukunku 64
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Вначале прочитал Бадиашвили
И удивился, почему не знаю?
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moldfan
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Зачем ? Разве есть проблема на этой позиции ?
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Кирилл.С-Пб
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Тьфу, нищеброды
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gudi_goodies
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Такое ощущение что у барсы нет денег на собственный скаутинг и просмотры.
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Акира_1
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Ответ Sundance Neeskens
Щас бы верить каждой желтой новости. Зачем Барселоне Бадиашиле, когда в команде есть Араухо, Кунде, Кристенсен, Гарсия, Риад из молодежки подтягивается и летом бесплатно Иньиго придет?
Потому что Хави нужно несколько составов, чтобы не вылететь каждый раз в ЛЕ. 😁
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DolJun
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фк мем такой фк мем)) видать после того, как ди мария завершил карьеру жюлю бартра - они этому парню весь телефон оборвали))
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Sundance Neeskens
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Ответ Dexter Dallas
Нормально так. А местные кулес говорили что из-за рычагов барса спокойно может рвать рынок. Как там? Трусы не порвались?
Щас бы верить каждой желтой новости. Зачем Барселоне Бадиашиле, когда в команде есть Араухо, Кунде, Кристенсен, Гарсия, Риад из молодежки подтягивается и летом бесплатно Иньиго придет?
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nobrainnopain
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)))
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Dexter Dallas
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Нормально так. А местные кулес говорили что из-за рычагов барса спокойно может рвать рынок. Как там? Трусы не порвались?
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ман сити фейк
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😂дебилы
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gustavo1097
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Срочно рычаг, иначе уведут игрока
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Акира_1
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Католонские как обычно кидаются на любого игрока, над переходом которого работает Челси. 😁
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