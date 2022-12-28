«Барса» просила Бадиашиле остаться в «Монако» до лета, так как не может купить его зимой. Защитник близок к переходу в «Челси»
Бенуа Бадиашиле интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».
Защитник близок к переходу в «Челси» из «Монако» за 35-40 млн евро. Лондонский клуб достиг принципиальной договоренности с французом по условиям личного контракта. Сделку с «Монако» скоро закроют.
Как утверждает L’Équipe, только «Челси» направил официальное предложение по Бадиашиле, хотя «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» тоже контактировали с защитником.
Вариант с переходом в «Челси» убедил Бенуа больше, чем возможный переход в «Ман Юнайтед», так как представители лондонцев заверили его в том, что проект клуба будет выстраиваться за счет привлечения в команду лучших молодых игроков мира.
«Барселона» предложила Бадиашиле контракт, но сообщила, что сможет позволить себе его трансфер только летом. Каталонцы пытались убедить Бенуа остаться в «Монако» до конца сезона.
«Монако» же считает, что лучше продать Бадиашиле зимой, так как его контракт действует до лета 2024 года.
В этом сезоне центральный защитник провел 16 матчей в составе «Монако» во всех турнирах, забил 2 гола и получил 5 желтых карточек. Полную статистику футболиста можно изучить здесь.
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