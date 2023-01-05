«Челси» закрыл сделку по Бадиашиле, медосмотр пройден. «Монако» получит 38 млн евро
Защитник «Монако» Бенуа Бадиашиле перейдет в «Челси».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже подписали все необходимые документы. Следующий шаг – официальное заявление.
21-летний француз уже прошел медобследование в Лондоне на этой неделе. «Монако» получит за Бадиашиле около 38 млн евро.
В текущем сезоне Бадиашиле провел 11 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Бадиашиле и «Челси» подпишут контракт на 6,5 лет. Игрок прибудет в Лондон сегодня-завтра
кстати, интересно каково сейчас сарру, который тоже наигрывался слева, и в данный момент в аренде в монако)