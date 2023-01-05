«Челси» закрыл сделку по Бадиашиле, медосмотр пройден. «Монако» получит 38 млн евро

Защитник « » перейдет в «Челси».

Как сообщает инсайдер , клубы уже подписали все необходимые документы. Следующий шаг – официальное заявление.

21-летний француз уже прошел медобследование в Лондоне на этой неделе. «Монако» получит за Бадиашиле около 38 млн евро.

В текущем сезоне Бадиашиле провел 11 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Бадиашиле и «Челси» подпишут контракт на 6,5 лет. Игрок прибудет в Лондон сегодня-завтра