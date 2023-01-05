«Челси» закрыл сделку по Бадиашиле, медосмотр пройден. «Монако» получит 38 млн евро

Теги Монако Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Бенуа Бадиашиле Фабрицио Романо Футбол

Защитник «Монако» Бенуа Бадиашиле перейдет в «Челси».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже подписали все необходимые документы. Следующий шаг – официальное заявление.

21-летний француз уже прошел медобследование в Лондоне на этой неделе. «Монако» получит за Бадиашиле около 38 млн евро.

В текущем сезоне Бадиашиле провел 11 матчей в Лиге 1 и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Бадиашиле и «Челси» подпишут контракт на 6,5 лет. Игрок прибудет в Лондон сегодня-завтра

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24 комментария

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He11raizer
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Ответ Born is the King
38 млн сейчас минимальная цена даже за не распиаренных защитников
Для клубов АПЛ, забыл добавить
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tackle by Moore
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Раньше по защитнику в год покупали, при Боули вышли на новый уровень и покупают по защитнику уже раз в полгода. Радует, что новый владелец так быстро разобрался в клубном ДНК :)
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человек-муравей человек-физрук
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зачем Челси игроки на пол млрд.? для Лиги Конференций хватит и бруска Маунта
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Born is the King
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Ответ HellLight
Раньше Сити так посредственных защитников собирал за бешенные деньги как сейчас Боули.
38 млн сейчас минимальная цена даже за не распиаренных защитников
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za_vsu_xypmy
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Ответ Александр Бялт
А есть ли игровая разница между Бадиашиле за 38, и Фофана за 80+?
да, первый не травмат
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cruyff14@bk.ru
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Ответ Amalfitano
Там у Монако опять пол команды под трансферы за большие бабки. Дисаси, Вандерсон, Фофана, Камара, Кайо Энрике.
Следующий головин
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2vdhrvmmzf
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Ответ Александр Бялт
А есть ли игровая разница между Бадиашиле за 38, и Фофана за 80+?
Насчёт игровой не знаю, но на бумаге Фофана в вечном лазарете, а Бадиашиле хотя бы будет играть
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Кукич
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Ответ Александр Бялт
А есть ли игровая разница между Бадиашиле за 38, и Фофана за 80+?
Есть. Фофана до травмы в Лестере был одним из лучших молодых цз мира, а Бадиашиле средний защитник и достаточно косячный
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Зизуха
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Команда защитников, а кто же забивать будет?
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Alda
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Где-то выдохнул один Тьяго Силва. Дед каждую игру не должен играть, а то травмируется точно.
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Born is the King
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Хороший защ за приемлемую цену.
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Amalfitano
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Там у Монако опять пол команды под трансферы за большие бабки. Дисаси, Вандерсон, Фофана, Камара, Кайо Энрике.
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GuruFutbola
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Ванька-Манька
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Минус карьера у Бебуришвили
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LIBerly
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В защите, вроде, будет получше. Теперь надо что-то с нападением делать, со времен Вождя (Еще Косты может) не было в Челси забивного форварда.
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Febos_
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Надеюсь этот трансфер не повлияет на будущее Колвилла в Челси
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Акира_1
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Следующему тренеру Челси достанется очень талантливая банда: уже Нкунку есть, теперь перспективный молодой ЦЗ, осталось ещё в центре условного Райса.
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Александр Егоров
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Когда уже полностью раскупят Монако? Стоят команду - распродают-строят - распродают- Головина, только никто не берёт!
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DolJun
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Ответ Evgen_Hazard
Добро пожаловать! Был бы в составе Зума, то все 3 цз были бы французы
жаль в свое время зума сильно травмировался, а сейчас, при идеальных раскладах, эта пара защей в теории сможет закрыть пару центр дефов и в сборной в том числе, там ща конечно плотнячком, но ни упамекано, ни конате сильной надежности не показывают, из молодых бистов только салиба, так что бонус в виде совместной игры в клубе может сыграть на руку.
кстати, интересно каково сейчас сарру, который тоже наигрывался слева, и в данный момент в аренде в монако)
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HellLight
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Раньше Сити так посредственных защитников собирал за бешенные деньги как сейчас Боули.
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Александр Бялт
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А есть ли игровая разница между Бадиашиле за 38, и Фофана за 80+?
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DolJun
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отлично. надо уже отправлять тьяго силву на покой, а в идеале ждать пока фофана восстановится и наигрывать французскую пару защей
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Evgen_Hazard
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Добро пожаловать! Был бы в составе Зума, то все 3 цз были бы французы
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GuruFutbola
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Для 10 места топ трансфер
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