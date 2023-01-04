Олег Романцев: «Россия не попала на ЧМ-2022 в угоду гнилым политикам. Турнир пытались напичкать политическими амбициями, но эту мерзость перечеркнул роскошный финал»

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Олег Романцев считает, что ЧМ-2022 пытались напичкать политическими амбициями.

– Какими футбольными событиями запомнился прошедший год?

– Прежде всего мировым чемпионатом в Катаре. Это всегда грандиозный праздник. Но на сей раз я следил за ним не с таким настроением, как прежде.

И даже не из-за того, что там не было нашей сборной – такое уже случалось. А потому, что она не попала в финальную часть по решению мировых футбольных чиновников, принявших его в угоду гнилым политикам.

Но самое обидное, что им подыграли поляки, шведы и чехи, которые воспользовались лазейкой, чтобы уйти от честного спора с нами на поле.

Вот об этом с досадой и вспоминалось по ходу чемпионата, который, как никогда, пытались напичкать политическими амбициями.

Но всю эту мерзость перечеркнул роскошный финал, прошедший по сценарию самого крутого голливудского боевика.

Аргентина и Франция показали тот футбол, за который его и считают величайшей игрой в мире. И здесь тот самый редкий случай, когда Кубка мира были достойны обе сборные.

Думаю, что, видя на поле таких умельцев, как Месси и Мбаппе, с тем же самым согласился бы и великий Пеле, с которым, увы, недавно простилась вся футбольная планета, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, обыграв в финале сборную Франции в серии пенальти.

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31 комментарий

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Verhovn
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Так он прав. Чётко и по теме..
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tankist231
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Полностью прав
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Sla Slo
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Ответ AndrewNikitin
Да ладно парни ,хорош реагировать на людей пенсионного возраста они все хотят в совок Поэтому все что они говорят очевидно,хотя и мерзко
Они, в отличие от вас, молодых, гораздо умнее. Потому что прожили жизнь и могут сравнивать. Вы же купиоичь как туземцы на бусы. 0лртшо, что вам никогда не прийти к власти. Вы за свои идеалы не готовы ничем жертвовать. Свалили в Грузию , Казахстан , Армению при первой угрозе вашему комфорту. Такие как вы суждены быть обслугой чужих интересов, коими вы сейчас и являетесь.
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Aleksandr Blaugranas
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Ответ Игорь Новиков
Людей, которые слушают только телевизор, сразу видно.
Хорошо, что в Эстонии никто телевизор не смотрит, Карпин не даст соврать 😂
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чЁ за хрень ?
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Ответ AndrewNikitin
Да ладно парни ,хорош реагировать на людей пенсионного возраста они все хотят в совок Поэтому все что они говорят очевидно,хотя и мерзко
Да ладно парни ...будем лучше реагировать на людей юного возраста, они все хотят в "либеральный" рай.

Жизненного опыта нет , собственности нет, своей семьи нет, профессии нет .... но они уже знают как нам обустроить Россию , да и весь Мир.

Такая себе коллективная Грета Тумберг
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Злобный Конь
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У Романцева сегодня ДР, как всегда накатил видать.
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Denis Spiridenock
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"Обожаю" вот таких людей, у которых виноват кто угодно, кроме их самих. Классический пример тети Зины, у которой Байден в лифте напакостил и вообще жить мешает хорошо, а сама мусор и окурки в окно выбрасывает
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ZarvuR2020
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Ответ Кинглер
Такой политик у нас сейчас только один)
Какой из них? Который начинает СВО или который договаривается о сдачи Херсона, чтобы Аркадич мог яхту в Турцию перегнать?
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Злобный Конь
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Ответ gustavo1097
Байден, Зеленский, Джонсон, Урсула, Боррель, Макрон, Шольц. Смотри-ка, уже 7 насчитал)
Это у вас в Европах,а мы про российских.
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инок
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Романцев молодец - жизнь провел в футболе, рассуждал по большей части только о нем. Был великим тренером, а потом ушел на пенсию, а не в Госдуму...
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А.Э.РАСИМ
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Финал был лучшим в истории футбола.
Победила сильнейшая команда.
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чЁ за хрень ?
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Ответ евГений
Этому столику больше не наливать
Согласен.
ЛГБТ заморочки и стояние на коленях .. вся эта мерзость ну совершенно не относится к политическим амбициям
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Denis Spiridenock
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Ответ gustavo1097
Байден, Зеленский, Джонсон, Урсула, Боррель, Макрон, Шольц. Смотри-ка, уже 7 насчитал)
Глядя, на ваши комментарии, складывается ощущение, будто современный КВН в текстовом виде читаю ...
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Pixel 7 Pro.
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алек иваныч никогда трезвостью ума и рассудительностью не отличался, а как наступила деменция - так вообще погнал.
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Злобный Конь
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Есть два сына — Вадим (р. 1977) и Валентин (р. 1982), которые играли за любительскую команду «Русич» из Спасска на первенство Рязанской области. Вадим стал футбольным тренером, проработав в 2009 году с командой «Ника» и возглавив затем академию «Спартака», а Валентин — сотрудником автосервиса(Романцев утверждал, что намеревался приложить все усилия, чтобы Вадима не призвали в армию и не отправили в Чечню).

Если кто и есть с гнильцой - это собственно сегодняшний "новорожденный" Романцев Олег Иваныч. Надеюсь Вадик теперь сам решает свою судьбу,и записался добровольцем в СВО.
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sava k
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В финале играли 2 белочки, сегодняшняя и вчерашняя.
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rigobersong
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Живи в своей Эстонии дальше, тебя никто не трогает, никому эта страна четвертого мира не нужна:)) Что в футболе, что в политике нулевый:)🤣
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Pigmalion
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Ответ Pigmalion
Да их много, помимо основного: Лукашенко, Байден, Макрон и куча-куча других.
Либеральный фанатам Лукашенки пост не зашёл(
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Алексей Сысоев
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И приз "Самый гнилой политик" получает...
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AndrewNikitin
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Да ладно парни ,хорош реагировать на людей пенсионного возраста они все хотят в совок
Поэтому все что они говорят очевидно,хотя и мерзко
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Игорь Новиков
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Людей, которые слушают только телевизор, сразу видно.
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gustavo1097
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Ответ Кинглер
Такой политик у нас сейчас только один)
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Кто составил коспекты Лобановского?
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А вот тут поподробнее. Что за политики?
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Злобный Конь
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Ответ Яйца Тен Хага
Там один клоун пытался высказаться перед матчам финала ЧМ. Благо мозгов хватило, не показывать данного персонажа.
Это тот,который в итоге поотменял все пресс-конференции и обращение к Федеральному собранию,которое обязан делать по Конституции?
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Winterburn
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Почему-то представил Олега Ивановича с удочкой, в резиновых сапогах, с чекушкой на берегу водоема
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