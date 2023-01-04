Олег Романцев: «Россия не попала на ЧМ-2022 в угоду гнилым политикам. Турнир пытались напичкать политическими амбициями, но эту мерзость перечеркнул роскошный финал»
Олег Романцев считает, что ЧМ-2022 пытались напичкать политическими амбициями.
– Какими футбольными событиями запомнился прошедший год?
– Прежде всего мировым чемпионатом в Катаре. Это всегда грандиозный праздник. Но на сей раз я следил за ним не с таким настроением, как прежде.
И даже не из-за того, что там не было нашей сборной – такое уже случалось. А потому, что она не попала в финальную часть по решению мировых футбольных чиновников, принявших его в угоду гнилым политикам.
Но самое обидное, что им подыграли поляки, шведы и чехи, которые воспользовались лазейкой, чтобы уйти от честного спора с нами на поле.
Вот об этом с досадой и вспоминалось по ходу чемпионата, который, как никогда, пытались напичкать политическими амбициями.
Но всю эту мерзость перечеркнул роскошный финал, прошедший по сценарию самого крутого голливудского боевика.
Аргентина и Франция показали тот футбол, за который его и считают величайшей игрой в мире. И здесь тот самый редкий случай, когда Кубка мира были достойны обе сборные.
Думаю, что, видя на поле таких умельцев, как Месси и Мбаппе, с тем же самым согласился бы и великий Пеле, с которым, увы, недавно простилась вся футбольная планета, – сказал бывший главный тренер «Спартака».
Сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, обыграв в финале сборную Франции в серии пенальти.
Жизненного опыта нет , собственности нет, своей семьи нет, профессии нет .... но они уже знают как нам обустроить Россию , да и весь Мир.
Такая себе коллективная Грета Тумберг
Победила сильнейшая команда.
ЛГБТ заморочки и стояние на коленях .. вся эта мерзость ну совершенно не относится к политическим амбициям
Если кто и есть с гнильцой - это собственно сегодняшний "новорожденный" Романцев Олег Иваныч. Надеюсь Вадик теперь сам решает свою судьбу,и записался добровольцем в СВО.
Поэтому все что они говорят очевидно,хотя и мерзко