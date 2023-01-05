Андрей Канчельскис: «Игроки из СССР сейчас бы отдыхали на поле, были бы виртуозами. Тогда даже близко не было таких условий, как сейчас»
Андрей Канчельскис рассказал, как изменился футбол за последние десятилетия.
– Современный футбол стал другим? Как вы это видите из нынешнего времени.
– Говорят, что футбол стал быстрее, динамичнее, но в наше время с двух ног прыгали сзади, ломали ноги, калечили, а фола не давали. Сейчас только тронешь пальцем – сразу желтая.
Те футболисты, которые играли в Советском Союзе, сейчас бы отдыхали на поле. Нынешняя молодежь тогда не играла, не понимает, что это такое.
– Сейчас игроки – часть большого бизнеса, поэтому их берегут.
– Понимаю, что сейчас футбол – это бизнес. Но удивляет, когда молодые футболисты говорят, что в СССР был не тот уровень футбола. Тогда даже близко не было таких условий, которые сейчас имеют футболисты. Были не поля, а огороды, где еще надо было умудриться мяч принять. А такие игроки, как Заваров, Михайличенко из киевского «Динамо», Гаврилов и Черенков из «Спартака» принимали, так еще и отдавали, делая великолепные решения. Они были бы виртуозами, играя на нынешних полях.
Сейчас у футболистов есть десять пар бутс, они не знают, какие на игру надеть. А тогда была одна залатанная пара на весь сезон. Тут даже сравнивать не надо, в то время не было таких условий, но были настоящие коллективы, сплоченность, организация футболистов. Да, отдыхали хорошо, но они и играли на высоком уровне. Что тут такого?
Была история с Кройффом, когда я играл за «МЮ» против его «Барселоны». Ромарио тогда забил два, а потом пошел гулять в клуб – все-таки бразилец, они любят отдохнуть. Кройффу потом журналисты задают вопрос: «Вы знаете, что Ромарио так отдыхает после матчей? Как вы к этому относитесь?» Кройфф ответил красиво: «Пока он забивает по два-три гола, я его сам готов водить за руку в эти клубы».
Все правильно, он же никого не бьет, не делает чего-то запрещенного, как это бывает в Англии. Там без драки не обходится ни одна вечеринка. Пока забивает – пусть гуляет, а если сядет на скамейку, то задумается, стоит ему идти в бар или посидеть дома и подумать о своем поведении, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
Закинь в то время условного Кокорина, не отняв у него современные средства для подготовки, питание и т.д — он порвет любую легенду 80-ых
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Дасаев-Сулаквелидзе, Хидиятуллин, Чивадзе, Демяненко--Дараселия, Черенков, Заваров, Михайличенко, Кипиани-Протасов, Блохин.
Светлая память.
Так что, дело не в условиях.
Но если сравнивать эти сборные в контексте времени — сборная СССР в своё время котировалась в мире больше, чем сборная России в своё время.