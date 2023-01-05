Андрей Канчельскис: «Игроки из СССР сейчас бы отдыхали на поле, были бы виртуозами. Тогда даже близко не было таких условий, как сейчас»

Теги Спартак Манчестер Юнайтед Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев премьер-лига Англия Ла Лига Сборная России по футболу Ромарио Андрей Канчельскис Йохан Кройфф Александр Заваров Федор Черенков Алексей Михайличенко Юрий Гаврилов сборная СССР Матч ТВ Футбол

Андрей Канчельскис рассказал, как изменился футбол за последние десятилетия.

– Современный футбол стал другим? Как вы это видите из нынешнего времени.

– Говорят, что футбол стал быстрее, динамичнее, но в наше время с двух ног прыгали сзади, ломали ноги, калечили, а фола не давали. Сейчас только тронешь пальцем – сразу желтая.

Те футболисты, которые играли в Советском Союзе, сейчас бы отдыхали на поле. Нынешняя молодежь тогда не играла, не понимает, что это такое.

– Сейчас игроки – часть большого бизнеса, поэтому их берегут.

– Понимаю, что сейчас футбол – это бизнес. Но удивляет, когда молодые футболисты говорят, что в СССР был не тот уровень футбола. Тогда даже близко не было таких условий, которые сейчас имеют футболисты. Были не поля, а огороды, где еще надо было умудриться мяч принять. А такие игроки, как Заваров, Михайличенко из киевского «Динамо», Гаврилов и Черенков из «Спартака» принимали, так еще и отдавали, делая великолепные решения. Они были бы виртуозами, играя на нынешних полях.

Сейчас у футболистов есть десять пар бутс, они не знают, какие на игру надеть. А тогда была одна залатанная пара на весь сезон. Тут даже сравнивать не надо, в то время не было таких условий, но были настоящие коллективы, сплоченность, организация футболистов. Да, отдыхали хорошо, но они и играли на высоком уровне. Что тут такого?

Была история с Кройффом, когда я играл за «МЮ» против его «Барселоны». Ромарио тогда забил два, а потом пошел гулять в клуб – все-таки бразилец, они любят отдохнуть. Кройффу потом журналисты задают вопрос: «Вы знаете, что Ромарио так отдыхает после матчей? Как вы к этому относитесь?» Кройфф ответил красиво: «Пока он забивает по два-три гола, я его сам готов водить за руку в эти клубы».

Все правильно, он же никого не бьет, не делает чего-то запрещенного, как это бывает в Англии. Там без драки не обходится ни одна вечеринка. Пока забивает – пусть гуляет, а если сядет на скамейку, то задумается, стоит ему идти в бар или посидеть дома и подумать о своем поведении, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарид Харисов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Tpy6kaMerlina
Смешно предполагать, что игроки "из тех времен", сегодня выросли бы такими же сильными, неиспорченными современными соблазнами и вытекающими из них слабостями. А значит и все эти ваши новомодные тренажеры, физиотерапевты, современные методики восстановления и подготовки имели ровно столький же эффект, как на современных футболеров, чьи потуги на футбольном поле смешно и страшно наблюдать. Так что, дело не в условиях.
Советский футболист — человек конечно не бедный, но и близко не имел какие-то особенные условия, в которых ему платят миллионы, а он может за счёт своих денег и миллионной инфраструктуры клуба держать себя в невероятной форме.

Закинь в то время условного Кокорина, не отняв у него современные средства для подготовки, питание и т.д — он порвет любую легенду 80-ых
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
savik-A.M.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ А.Э.РАСИМ
Сборная . Дасаев-Сулаквелидзе, Хидиятуллин, Чивадзе, Демяненко--Дараселия, Черенков, Заваров, Михайличенко, Кипиани-Протасов, Блохин. Светлая память.
Что значит "светлая память " , думай что пишешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Balt
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да конечно, слышал я рассказы про футболистов из совестких лет - там курнуть, здесь выпить, там хильнуть... Сейчас от того как футболисты даже средние и порой по-ниже заморачиваются диетами, тренажёрками у совестких футболистов глаза бы на лоб полезли, когда можно это время куда приятнее провести, тем более в наше время. Мастерство футбольное конечно не пропьёшь, но подход к подготовке и сама игра несколько поменялись. Лобановский, Бесков это всё знали и понимали и поэтому в строгости во всей возможной держали, поэтому и были какие-никакие результаты на уровне высоких стадий многих турниров. А сейчас уже на уровне и ниже строгость подготовки стала достаточно высокой, много технологий внедрено, но и игра на месте не стоит и тоже меняется и конкуренция стала ещё более увесистой на мировой арене.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
savik-A.M.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Eugenie Nation
Игроки из ссср спились бы к 20ти
Что взоржал , они как бы гуляли по кабакам не имея денег , а тут бы получив такие контракты что бы было )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.Э.РАСИМ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сборная
.

Дасаев-Сулаквелидзе, Хидиятуллин, Чивадзе, Демяненко--Дараселия, Черенков, Заваров, Михайличенко, Кипиани-Протасов, Блохин.

Светлая память.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eugenie Nation
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Игроки из ссср спились бы к 20ти
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
человек-муравей человек-физрук
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
любой футболист из прошлого наложил бы в штаны прямо на поле когда пришлось бы принимать решения за секунды а никак раньше гуляли по полю с мячом сколько хотели
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tpy6kaMerlina
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Смешно предполагать, что игроки "из тех времен", сегодня выросли бы такими же сильными, неиспорченными современными соблазнами и вытекающими из них слабостями. А значит и все эти ваши новомодные тренажеры, физиотерапевты, современные методики восстановления и подготовки имели ровно столький же эффект, как на современных футболеров, чьи потуги на футбольном поле смешно и страшно наблюдать.
Так что, дело не в условиях.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
savik-A.M.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Ну и сейчас возьми сборную бывшего СССР вполне бы была не плохая команда
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарид Харисов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Думаю, что сборная России (даже худшей версии) обыграла бы сборную СССР лучшей версии просто из-за разности технологий подготовки, рациона, физ нагрузок.

Но если сравнивать эти сборные в контексте времени — сборная СССР в своё время котировалась в мире больше, чем сборная России в своё время.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Бондарчук
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Они бы не попали в команды, потому что руководители команд «не берут взятки» за приём футболиста в команду
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Криштиану Роналду
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий