Андрей Канчельскис: «Игроки из СССР сейчас бы отдыхали на поле, были бы виртуозами. Тогда даже близко не было таких условий, как сейчас»

Андрей Канчельскис рассказал, как изменился футбол за последние десятилетия.

– Современный футбол стал другим? Как вы это видите из нынешнего времени.

– Говорят, что футбол стал быстрее, динамичнее, но в наше время с двух ног прыгали сзади, ломали ноги, калечили, а фола не давали. Сейчас только тронешь пальцем – сразу желтая.

Те футболисты, которые играли в Советском Союзе, сейчас бы отдыхали на поле. Нынешняя молодежь тогда не играла, не понимает, что это такое.

– Сейчас игроки – часть большого бизнеса, поэтому их берегут.

– Понимаю, что сейчас футбол – это бизнес. Но удивляет, когда молодые футболисты говорят, что в был не тот уровень футбола. Тогда даже близко не было таких условий, которые сейчас имеют футболисты. Были не поля, а огороды, где еще надо было умудриться мяч принять. А такие игроки, как Заваров, Михайличенко из киевского « », Гаврилов и Черенков из « » принимали, так еще и отдавали, делая великолепные решения. Они были бы виртуозами, играя на нынешних полях.

Сейчас у футболистов есть десять пар бутс, они не знают, какие на игру надеть. А тогда была одна залатанная пара на весь сезон. Тут даже сравнивать не надо, в то время не было таких условий, но были настоящие коллективы, сплоченность, организация футболистов. Да, отдыхали хорошо, но они и играли на высоком уровне. Что тут такого?

Была история с Кройффом, когда я играл за «МЮ» против его «Барселоны». Ромарио тогда забил два, а потом пошел гулять в клуб – все-таки бразилец, они любят отдохнуть. Кройффу потом журналисты задают вопрос: «Вы знаете, что Ромарио так отдыхает после матчей? Как вы к этому относитесь?» ответил красиво: «Пока он забивает по два-три гола, я его сам готов водить за руку в эти клубы».

Все правильно, он же никого не бьет, не делает чего-то запрещенного, как это бывает в Англии. Там без драки не обходится ни одна вечеринка. Пока забивает – пусть гуляет, а если сядет на скамейку, то задумается, стоит ему идти в бар или посидеть дома и подумать о своем поведении, – сказал бывший полузащитник « » и сборной России.