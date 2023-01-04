Канчельскис об отношении к футболу: «В Англии поход на матч – целая процедура. В России – пришли, посмотрели, поболели и разошлись»

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия болельщики Андрей Канчельскис Матч ТВ Футбол

Андрей Канчельскис назвал отличия футбольных болельщиков в России и Англии.

– В плане отношения людей к футболу в Англии абсолютно другой мир. В чем для вас это проявлялось?

– Я бы не стал жаловаться, что в Советском Союзе не ходили на футбол. В СССР тоже его любили. В Кировограде по 15 тысяч зрителей приходили на Вторую лигу, стадион был забит под завязку, люди жили этим.

Но в Англии футбол на первом месте, они ждут его целую неделю. Для них поход на матч – целая процедура: если в субботу игра, то в пятницу они уже начинают обсуждения, в день игры за три часа до начала идут в паб, собираются, пьют пиво. У англичан это целый ритуал, они относятся к этому, как к святому.

В России – пришли, посмотрели, поболели и разошлись. У англичан такого нет, там люди после игры продолжают обсуждать матч, каждый момент, кто как сыграл.

В Англии есть традиция – футболистам после матча можно зайти в комнату, где собираются родители, родственники, жены, дети. Можно выпить с ребятами кружку пива. Это делается для того, чтобы разошлись все фанаты и трафик стал меньше. Кстати, после одной [кружки] даже можно было водить машину.

В Англии есть культура боления. Если ты родился в этом городе, то с малого возраста болеешь за свою родную команду до конца, как бы она ни выступала, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

11 комментариев

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вовочка6762
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В России это совсем не то - надо нажраться до игры , поорать два часа и как то попасть домой !
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к вам врач мандолог...
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Ответ фан лузеров
На западе всё по другому. Те кто были в Англии понимают его
Особенно это поняли болельщики Локо, после прихода немцев.
Было более менее хорошо, хоп, и уже, как ты пишешь - " всё по другому"
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Кирилл.С-Пб
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Светоч просох что-ли? Или это старое вью?
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Кто составил коспекты Лобановского?
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Ответ StHappyOne
Кто и зачем назадавал вопросов алкашу? Он не просыхает уже несколько лет. Его комментарии каждый лучше другого. То надо женщин в хиджаб всех одеть, то надо что-то запретить.
Шалимов, ты?
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krupin82
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У них и FAN ID нет если что
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Самый адовый Крикун
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Бредит. Когда мы играли в Лужниках, то мой поход на футбол выливался почти в целый день, Ганс и Марта до, а после, куда кривая занесëт. Если это суббота, то мог домой только вечером воскресенья заявиться.
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фан лузеров
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На западе всё по другому. Те кто были в Англии понимают его
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samarskij-kuzmich
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При всём уважении к Канчельскису у него неверное представление о российских болельщиках. Многие точно так же ждут матч неделю, потом собираются в барах, чтобы выпить пиво до матча и после матча тоже пьют пиво в барах и обсуждают, кто как сыграл. А вот просто пришли-ушли это про "правильных" болельщиков, которые на радость полиции именно так себя и ведут. С введением Fan ID теперь в подавляющем большинстве именно такие и будут на стадионах. Скоро людей будут на футбол по разнярядке отправлять с вычетом стоимости билета из зарплаты. Только представьте, что это будут за "болельщики")) Спор фанатов и кузьмичей о том, как правильно болеть будет воспоминанием о чём-то сказочно нереальном.
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Александр Зубков
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Пришли, посмотрели, поболели и разошлись. Прям целая процедура))
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Marcus-light
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Вот сразу видно человек со своим мнением)
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StHappyOne
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Кто и зачем назадавал вопросов алкашу? Он не просыхает уже несколько лет. Его комментарии каждый лучше другого. То надо женщин в хиджаб всех одеть, то надо что-то запретить.
+8
-6
+2
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