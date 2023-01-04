Канчельскис об отношении к футболу: «В Англии поход на матч – целая процедура. В России – пришли, посмотрели, поболели и разошлись»

назвал отличия футбольных болельщиков в России и Англии.

– В плане отношения людей к футболу в Англии абсолютно другой мир. В чем для вас это проявлялось?

– Я бы не стал жаловаться, что в Советском Союзе не ходили на футбол. В СССР тоже его любили. В Кировограде по 15 тысяч зрителей приходили на Вторую лигу, стадион был забит под завязку, люди жили этим.

Но в Англии футбол на первом месте, они ждут его целую неделю. Для них поход на матч – целая процедура: если в субботу игра, то в пятницу они уже начинают обсуждения, в день игры за три часа до начала идут в паб, собираются, пьют пиво. У англичан это целый ритуал, они относятся к этому, как к святому.

В России – пришли, посмотрели, поболели и разошлись. У англичан такого нет, там люди после игры продолжают обсуждать матч, каждый момент, кто как сыграл.

В Англии есть традиция – футболистам после матча можно зайти в комнату, где собираются родители, родственники, жены, дети. Можно выпить с ребятами кружку пива. Это делается для того, чтобы разошлись все фанаты и трафик стал меньше. Кстати, после одной [кружки] даже можно было водить машину.

В Англии есть культура боления. Если ты родился в этом городе, то с малого возраста болеешь за свою родную команду до конца, как бы она ни выступала, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».