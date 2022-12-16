«Бавария» контактирует с Зоммером. Вратарь «Гладбаха» не исключает переход в мюнхенский клуб
«Бавария» может подписать Яна Зоммера на замену травмированному Мануэлю Нойеру.
По данным Sky, мюнхенский клуб установил контакт с 33-летним вратарем менхенглабхаской «Боруссии».
Контракт швейцарца действителен до конца сезона, поэтому Зоммера можно будет подписать за приемлемую сумму.
Сам Ян может представить себе переход в мюнхенский клуб и пока не ведет переговоров ни с одним другим клубом.
«Манчестер Юнайтед» также проявляет интерес к Зоммеру. Статистика вратаря – здесь.
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