Андрей Ещенко: «Надо переходить в Азию как можно скорее. Играть, прогрессировать, выращивать своих игроков»

поддержал возможный переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я уже говорил, что российскому футболу надо как можно скорее переходить в Азию. Играть, прогрессировать, развивать детский футбол, выращивать своих игроков. Нам нужно играть на международном уровне – долгого простоя быть не должно.

Спорт вообще для чего существует? Правильно – играть и соревноваться. А если они нам скажут пять лет или еще больше сидеть и ждать, то что дальше делать? Лучше играть хоть где-то, чем сидеть и ждать неопределенное количество времени», – сказал бывший защитник «Спартака».

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать