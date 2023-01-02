Андрей Ещенко: «Надо переходить в Азию как можно скорее. Играть, прогрессировать, выращивать своих игроков»

Теги Андрей Ещенко премьер-лига Россия РФС Азиатская футбольная конфедерация Чемпионат.com Футбол

Андрей Ещенко поддержал возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Я уже говорил, что российскому футболу надо как можно скорее переходить в Азию. Играть, прогрессировать, развивать детский футбол, выращивать своих игроков. Нам нужно играть на международном уровне – долгого простоя быть не должно.

Спорт вообще для чего существует? Правильно – играть и соревноваться. А если они нам скажут пять лет или еще больше сидеть и ждать, то что дальше делать? Лучше играть хоть где-то, чем сидеть и ждать неопределенное количество времени», – сказал бывший защитник «Спартака». 

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sashabane
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ВладимирНеПутин
Играя в Европе против лучших игроков не прогрессировали игроки, а в Азии начнут прогрессировать)
Ещенко простительно.он неумный
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Заткните этого...в стрингах!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексеич (Ростов-Дон)
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Кондитер
Конечно , твоему дворовому клубу там делать нечего .
Маленький, это и фсё, на что ты сподобился, обидившись на мои слова? Да-а-а, не густо, не густо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pikachu Pikachu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не особо вижу как игры с арабскими и индийскими клубами могут способствовать развитию нашего футбола.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кондитер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Нельзя делать столь глобальный ход без предварительной разведки, а потому достаточно будет пока отправить в Азию один Спартак.
Конечно , твоему дворовому клубу там делать нечего .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
К чему такая срочность, Андрей? Нужно создать рабочую группу,потом рабочий комитет , потом реально рабочую группу и реально рабочий комитет и принимать решение, обязательно круглый стол. Короче, не в этом году.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TiNO
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уже даже в РФС засомневались в этой затее, а Ещенко только проснулся))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Нельзя делать столь глобальный ход без предварительной разведки, а потому достаточно будет пока отправить в Азию один Спартак.
Как тонко ты завуалировал игры со СКА-Хабаровск в рамках ФНЛ😏
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
мяу
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сейчас бы сбежать из УЕФА в АФК и прогрессировать на футбольных полях Мальдив
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kiryl Olshewski
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Прогрессировать в АФК , может на курорты в Тайланд и Вьетнам гонять?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
azax
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вам никто не мешает уже вчера выращивать молодых игроков и прогрессировать, переход в Азию станет необратимой ошибкой!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВладимирНеПутин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Играя в Европе против лучших игроков не прогрессировали игроки, а в Азии начнут прогрессировать)
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Фалафель
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А кто раньше то запрещал выращивать своих игроков?🤔
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mechel**
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Радуйся, что ещё границу не закрыли, чучело
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не надо слушать парня в стрингах.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексеич (Ростов-Дон)
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нельзя делать столь глобальный ход без предварительной разведки, а потому достаточно будет пока отправить в Азию один Спартак.
+63
-6
+57
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Колбаскер тут
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Спартак - Аль-Кабул вообще дерби", - добавил Ещенко
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любитель побеждать
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ещенко там видно по умственному развитию хороший чинуша получится, только надо и надо, а как и последствия побоку.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это гвоздь в крышку гроба Рос Футбола
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Всё понятно, традиционное, лучше играть, чем не играть... 🤦‍♂️
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсений Элин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что то делать точно надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Утя Ваткин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хватит уже отмечать нг. Мозги совсем cгниют.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий