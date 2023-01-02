«Дзюбе нельзя играть в футбол. Я запрещаю! Не позорься! Пусть идет в тренеры или снимается в кино!» Пономарев о форварде
Владимир Пономарев считает, что Артем Дзюба должен закончить футбольную карьеру.
«Он уже поиграл, более-менее выглядел на ЧМ-2018. Ему надо срочно завершать карьеру! Куда еще? Нужно срочно заканчивать и заниматься тем, чем хочет заниматься.
Ему нельзя играть в футбол. Я запрещаю! Не позорься! Пусть идет в тренеры или снимается в кино! В РПЛ его не возьмут ни в одну команду. Ему никто не будет платить деньги, ни один тренер его не возьмет. Это повлечет серьезные последствия», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Футбол им неинтересен. Только попасть в толпу и орать хором одно и то же.
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Ахахахаха а Пономарёв тонкий тролль оказывается, и видео Артёмкино посмотрел)))
- Владимир Алексеевич, не торопитесь! Сейчас литр допьем и будете давать
срочно
как и у всякого порядочного витязя на распутье у Артёма есть ещё третий путь... указанный болелами