«Дзюбе нельзя играть в футбол. Я запрещаю! Не позорься! Пусть идет в тренеры или снимается в кино!» Пономарев о форварде

Владимир Пономарев считает, что должен закончить футбольную карьеру.

«Он уже поиграл, более-менее выглядел на ЧМ-2018. Ему надо срочно завершать карьеру! Куда еще? Нужно срочно заканчивать и заниматься тем, чем хочет заниматься.

Ему нельзя играть в футбол. Я запрещаю! Не позорься! Пусть идет в тренеры или снимается в кино! В РПЛ его не возьмут ни в одну команду. Ему никто не будет платить деньги, ни один тренер его не возьмет. Это повлечет серьезные последствия», – сказал бывший защитник ЦСКА.