«Дзюбе нельзя играть в футбол. Я запрещаю! Не позорься! Пусть идет в тренеры или снимается в кино!» Пономарев о форварде

Теги ЦСКА Артем Дзюба премьер-лига Россия Владимир Алексеевич Пономарев Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Пономарев считает, что Артем Дзюба должен закончить футбольную карьеру. 

«Он уже поиграл, более-менее выглядел на ЧМ-2018. Ему надо срочно завершать карьеру! Куда еще? Нужно срочно заканчивать и заниматься тем, чем хочет заниматься.

Ему нельзя играть в футбол. Я запрещаю! Не позорься! Пусть идет в тренеры или снимается в кино! В РПЛ его не возьмут ни в одну команду. Ему никто не будет платить деньги, ни один тренер его не возьмет. Это повлечет серьезные последствия», – сказал бывший защитник ЦСКА. 

32 комментария

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Александр Шараев
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Старый дурак думает,что он может кому-то что-то запретить.
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Бродяга-симпатяга
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Странно что такой талант как Пономарев еще на не матче. Их трио с Анзором и Серафимычем было бы органично
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Coyote_toxa
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Так а в тренерах он зачем? Это ж ему целую команду дадут.
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Кони_Сопрано
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Ответ Lex
у деда маразм что ли?
Уже не первый год
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Руслан Бекух
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Ох, деды повылазили... Зачем?????
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Евгений Смирнов
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Глоры дзюбы - они же Глоры месси
Футбол им неинтересен. Только попасть в толпу и орать хором одно и то же.
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BZB
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Жги, старый.
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kunaguero
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Зе мост эпик булшит. Зе мен из сик энд нид гоу ту э доктор
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Михаил1970
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Пока Дзюба играет в футбол, у него есть бронь.
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Кукич
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Очередной "Кавазашвили" объявился. Вижу че то деды перестали принимать таблетки. Один маразматик хлеще другого
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Любинко Друловича дрель
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Тёма еще всем покажет
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Marienburg
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А я запрещаю Пономареву запрещать. Играй, Артемка
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art57
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на фига публиковать хейт, к кому-то то ни было... каждый сам решает
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Beliar
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Мало Кавазашвиле, ещё и этот вылез🤦‍♂️
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Фут.Боль
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В футбол нельзя играть, значит, но тренировать иди. Логика где-то забухала и не очнулась до сих пор.
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Mc′loud
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А он еще играет?
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Recreated
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Он запрещает, ёпта!
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В Питере Пять
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Ответ tommy_hell_trigger
Дед забыл таблетки выпить
Таблетки забыл, выпить не забыл.
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Добрый Ретроград
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или снимается в кино! - тем более, есть много годных студий: Diabolic Video Productions, Brazzers
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Анатолий Дмитриевич
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Этот кадр новый год с Кавазашвили отмечал?)
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Мосгорсуд
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Нужно срочно заканчивать и заниматься тем, чем хочет заниматься.
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Ахахахаха а Пономарёв тонкий тролль оказывается, и видео Артёмкино посмотрел)))
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Тренерские конспекты Бормана
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- Алексей Белоус, а когда уже давать вам интервью?
- Владимир Алексеевич, не торопитесь! Сейчас литр допьем и будете давать
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nicknametoyou
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В думу этого господина!
срочно
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.ru
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Пусть идет в тренеры или снимается в кино...
как и у всякого порядочного витязя на распутье у Артёма есть ещё третий путь... указанный болелами
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tommy_hell_trigger
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Дед забыл таблетки выпить
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