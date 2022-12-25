Дзюба не перейдет в «Торпедо», скорее всего. В клубе не уверены, что Артем поможет команде
Форвард Артем Дзюба с высокой долей вероятности не перейдет в «Торпедо».
По данным «РБ Спорт», переговоры с 34-летним футболистом остановлены. Сейчас клуб заинтересован в других нападающих.
«Нет уверенности, что Дзюба сможет помочь «Торпедо». Тренерский штаб команды не планирует акцентировать игру на одном футболисте, а под командную игру Дзюба уже не подходит», – сообщил источник.
Напомним, 6 ноября Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за турецкий клуб и забил гол.
При нынешнем положении дел и количестве очков как-то кажется, что единственный шанс - играть в автобус с контратаками и забросами на "столба". Дзюба в любой форме под такую модель подходит - опыт никуда не делся, а для любой другой схемы нужны исполнители несколько другого класса, чем есть в наличии и можно купить с имеющимися финансами.
Понятно, что и это ничего не гарантирует. Но хоть шанс был бы.
На самом деле просто пришел такой приказ сверху. Дзюбе не место в России, Миллер этого не хочет. Хотя в пердиве думаю не будет препятствовать.