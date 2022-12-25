Дзюба не перейдет в «Торпедо», скорее всего. В клубе не уверены, что Артем поможет команде

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Торпедо Футбол

Форвард Артем Дзюба с высокой долей вероятности не перейдет в «Торпедо».

По данным «РБ Спорт», переговоры с 34-летним футболистом остановлены. Сейчас клуб заинтересован в других нападающих.

«Нет уверенности, что Дзюба сможет помочь «Торпедо». Тренерский штаб команды не планирует акцентировать игру на одном футболисте, а под командную игру Дзюба уже не подходит», – сообщил источник.

Напомним, 6 ноября Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за турецкий клуб и забил гол.

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27 комментариев

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Фантом
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Интересно, а в РПЛ тренерский штаб команды оставаться планирует?

При нынешнем положении дел и количестве очков как-то кажется, что единственный шанс - играть в автобус с контратаками и забросами на "столба". Дзюба в любой форме под такую модель подходит - опыт никуда не делся, а для любой другой схемы нужны исполнители несколько другого класса, чем есть в наличии и можно купить с имеющимися финансами.

Понятно, что и это ничего не гарантирует. Но хоть шанс был бы.
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Костик Константинов
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Ответ Владимир Калугин
Скоро в Саудовскую Аравию поедет к Роналду в команду
Эх, две две драмы этого года в футболе - Криш в МЮ и Артём в где-то там в Турции)) встретятся два униженных, униженных и никому не нужных в Саудовской Аравии)) PS всё равно им спасибо за счастливые моменты)
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ws357
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Ответ Надоело париться в бане
Чет Артемка уж совсем низко пал. В прошлом сезоне, конечно, был уже не фонтан, но не верится, что уж настолько он ослаб, чтобы даже Торпедо не усилить.
Да у Торпедо столько денег просто нет, на его жалованье
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Артур Абдулхаков
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Гендиректор Айнтрахта: "Его даже нам предлагали!"
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GuruFutbola
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Схожая судьба с кринжом
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Sergey Nosov
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У Торпедо бюджет меньше его хотелок!
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Алек Нирг
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Пора соглашаться на Кипр
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Джа-Джа Бинкс
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Остаётся только Аль-Наср.
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poolshh
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Смелое заявление однако.
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versus_
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Т.е. тренерский штаб развернулся в процессе переговоров. Сначала хотели, начали переговоры, а потом Талалаев бац и передумал. Умора.
На самом деле просто пришел такой приказ сверху. Дзюбе не место в России, Миллер этого не хочет. Хотя в пердиве думаю не будет препятствовать.
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Xm.md
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В Торпедо своих деревяшек хватает
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Владимир Калугин
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Скоро в Саудовскую Аравию поедет к Роналду в команду
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Надоело париться в бане
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Чет Артемка уж совсем низко пал. В прошлом сезоне, конечно, был уже не фонтан, но не верится, что уж настолько он ослаб, чтобы даже Торпедо не усилить.
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Amalfitano
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А ведь Дзюба мог протянуть руку помощи.)
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s_h_a_m_a_n
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Мастурбатыч покажет-как руки качать💪💪💪
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Valentin Kompaneytsev
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Записали, он его присвоил.
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pvh-82
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Не ну если реально то на столба Шлюба любой команде РПЛ поможет, другое дело что характер говно ...
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Пушка_Кутепова
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Да торпедо ничего не поможет )
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Tollie
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российский Роналду, чемодан без ручки
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n1k006
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Ответ Великий Алонсо
Я бы Артёмку в команду взяла хотя бы из-за его 🍆🤤🤭🤭
По тебе видно!
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Великий Алонсо
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Я бы Артёмку в команду взяла хотя бы из-за его 🍆🤤🤭🤭
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Злодей Спб
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При всём уважении к Артёму Сергеевичу, в футболе он уже реализовал себя полностью. Ему пора рассмотреть новые варианты с продолжением карьеры, например, на OnlyFans.
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s_h_a_m_a_n
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От чемпиона до аутсайдера за полгода)))
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Mark Anisimov
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Эх, жаль… придется артему Передернуть в другом месте
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Kenai Tahov
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Вопрос не в том, поможет ли Дзюба Торпедо голами - тут понятно, что поможет, нельзя в 34 при серьезном отношении к тренировкам потерять класс, который у Артёма по меркам РПЛ приличный. Вопрос в том, будет ли стоить его помощь той суммы денег, которую он и его агент запросят.
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