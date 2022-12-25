Дзюба не перейдет в «Торпедо», скорее всего. В клубе не уверены, что Артем поможет команде

Форвард Артем Дзюба с высокой долей вероятности не перейдет в « ».

По данным «РБ Спорт», переговоры с 34-летним футболистом остановлены. Сейчас клуб заинтересован в других нападающих.

«Нет уверенности, что Дзюба сможет помочь «Торпедо». Тренерский штаб команды не планирует акцентировать игру на одном футболисте, а под командную игру Дзюба уже не подходит», – сообщил источник.

Напомним, 6 ноября Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за турецкий клуб и забил гол.