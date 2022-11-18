Игорь Черевченко: «Дзюба пригодился бы «Локомотиву». Он профессионал, быстро наберет форму»

считает, что пригодится «Локомотиву».

«Дзюба пригодился бы «Локомотиву», потому что он все равно считается одним из лучших нападающих России. Единственное, что он только вернулся из Турции и не ясно, в каком он состоянии. Но Артем профессионал. Он быстро наберет форму.

Сильнее ли Дзюба нынешних нападающих «Локомотива»? Не люблю сравнивать футболистов по разным критериям, все показывает футбольное поле. В «Локомотиве» добротная линия атаки», – заявил экс-тренер и «Химок».

Последним клубом 34-летнего Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». Клуб расторг контракт с форвардом 3 ноября. В пяти матчах за команду россиянин забил один гол.

Дзюба о будущем: «Продолжу играть в футбол, выслушаю все предложения. У меня большие амбиции»