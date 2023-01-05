Комппер покинул «Локо». Тренер оставался на зарплате в клубе, несмотря на увольнение в сентябре («РБ Спорт»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия отставки Марвин Комппер деньги Футбол

Агент Марвина Комппера рассказал об окончательном уходе тренера из «Локомотива».

37-летний немец оставался в структуре клуба на зарплате, несмотря на то, что фактически был уволен еще в начале сентября.

Осенью «Локомотиву» было невыгодно увольнять Комппера с финансовой точки зрения.

«Мистер Комппер покинул «Локомотив». Нам удалось прийти к соглашению с клубом», — сказал Арманд Дурн.

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14 комментариев

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костянчик1918
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Норм подоил гос клуб московии 😂😂
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Алексей Фирстов
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Приехали, набили карманы и еле еле уехали. Некрасиво!
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Кино Музыка
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Дисциплинированный работник года.
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Peter Parker
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Ответ Арсений Элин
Интересно за этот "немецкий эксперимент" кто нибудь ответит! Хотя о чем это я...уже,ржд просто повысит цены на свои услуги...((
РЖД за свою прямую деятельность то ответить не может. Куда уж им еще и за футбол отвечать.
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MstAndreev
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применял финансовый геген-прессинг до последнего)
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Арсений Элин
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Кто такие контракты заключает просто реальный вредитель!(
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Арсений Элин
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Интересно за этот "немецкий эксперимент" кто нибудь ответит! Хотя о чем это я...уже,ржд просто повысит цены на свои услуги...((
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Алексей Ненахов
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Хотел бы я такую работу , те я уволили а деньги платят
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M_i_t_y_a
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Мистер Компппер хорошо подоил паровоз
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Кукич
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Хорошо присосался немецкая пиявка
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ostap&mio&dio
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Ответ corazón blanco
Осенью было не выгодно увольнять поэтому держали на зарплате до января? А в чем выгода, неустойка стала меньше или её вообще не ввплачивали?
Не было бюджета на компенсацию. Начался новый год - появился бюджет
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Дмитрий Махаев
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Это как?
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Сергей Афанасьев
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Браво
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corazón blanco
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Осенью было не выгодно увольнять поэтому держали на зарплате до января? А в чем выгода, неустойка стала меньше или её вообще не ввплачивали?
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