Член совета директоров «Локо» Бабаев о немцах в клубе: «Тренерский штаб оказался не тот, но стратегия была хорошая. Все игроки – хорошие»

Салман Бабаев высказался об уходе немецких специалистов из «Локомотива».

Две недели назад клуб покинули главный тренер и спортивный директор . Позже с поста председателя совета директоров подал в отставку Александр Плутник.

«Когда нет игры, тогда надо что-то делать. Вот мы и пытаемся искать, чтобы «Локомотив» снова стал тем клубом, который мы все знали. Я, по-моему, с 1998 года этим делом болею, так что будем пытаться исправить ситуацию.

Честно говоря, я не могу на сегодняшний день сказать, будто что-то не так сделано Плутником. Стратегия была хорошая. Делалось все для того, чтобы клуб стал более прогрессивным, что-то новое хотели внести в нашу систему.

Если взять каждого отдельного игрока, то они тоже все хорошие. Но тренерский штаб оказался не тот. Нужно сейчас просто-напросто успокоиться, понять свои ошибки, которые мы сами допустили», – сказал член совета директоров .