Комппер остается на зарплате в «Локо», несмотря на увольнение с поста тренера. Контракт с ним не расторгли

не расторг контракт с .

«РБ Спорт» сообщает, что тренер недавно уехал в Германию, однако в ближайшее время он вернется в Россию, чтобы продолжить выполнять обязанности по контракту с «Локомотивом».

Ранее из московского клуба ушли спортивный директор Томас Цорн, главный тренер Йозеф Циннбауэр и его немецкие помощники. Несмотря на это, Комппер остается в «Локо» на зарплате. Немца уволили с поста тренера, но контракт с ним не расторгли, так как это было невыгодно клубу с финансовой точки зрения. В связи со этим Марвин остался в структуре «Локо».

Агент тренера Арманд Дурн прокомментировал ситуацию.

– Марвин покинул Россию на короткий период времени, чтобы решить некоторые дела в Германии. Но он вернется в Россию.

– Сколько он будет оставаться в Москве?

– Это очень хороший вопрос.

– Его контракт истекает в ноябре, не так ли?

– Не могу отвечать на вопросы про его контракт. До тех пор пока не придем к соглашению с «Локомотивом», мы условились не обсуждать это, – сказал Дурн.

Напомним, «Локомотив» объявил о приходе Комппера в клуб 26 октября 2021 года.

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