Сборная США назначила временного тренера из-за инцидента с Берхалтером, пнувшим будущую жену в 1991 году

Сборная США назначила временного тренера вместо Грегга Берхалтера.

Ранее Берхалтер сообщил, как во время ЧМ-2022 кто-то анонимно связался с Федерацией футбола США и рассказал, что у него есть информация о случае насилия Грегга в отношении его будущей жены в 1991 году. Федерация наняла юридическую фирму для расследования инцидента.

Готовить сборную к предстоящим играм будет помощник Берхалтера Энтони Хадсон. 41-летний специалист проработал год в сборной США U-20, а с 2021 года стал ассистентом главного тренера взрослой команды.

Ранее Хадсон также работал в сборных Бахрейна и Новой Зеландии.

25 января сборная США сыграет в товарищеском матче с Сербией, а через три дня – с Колумбией.