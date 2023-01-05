Сборная США назначила временного тренера из-за инцидента с Берхалтером, пнувшим будущую жену в 1991 году

Теги сборная США по футболу Федерация футбола США Грегг Берхалтер Энтони Хадсон Футбол

Сборная США назначила временного тренера вместо Грегга Берхалтера.

Ранее Берхалтер сообщил, как во время ЧМ-2022 кто-то анонимно связался с Федерацией футбола США и рассказал, что у него есть информация о случае насилия Грегга в отношении его будущей жены в 1991 году. Федерация наняла юридическую фирму для расследования инцидента.

Готовить сборную к предстоящим играм будет помощник Берхалтера Энтони Хадсон. 41-летний специалист проработал год в сборной США U-20, а с 2021 года стал ассистентом главного тренера взрослой команды.

Ранее Хадсон также работал в сборных Бахрейна и Новой Зеландии.

25 января сборная США сыграет в товарищеском матче с Сербией, а через три дня – с Колумбией.

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18 комментариев

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окечуква
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Убийца - дворецкий. То есть, стукач это Хадсон, по всем законам детективного жанра. Если серьезно, то удачи Берхалтеру покончить с этой глупой историей, а Хадсону сыграть товарняки.
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Максат Тобыш
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Ответ Mbest77
Правильное решение. 41-летний тренер 100% не мог пнуть свою жену в 1991 году )
51 летний
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Максат Тобыш
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Ответ Любитель побеждать
В 91м году ахаха. А в 1965-м Байден пукнул в ресторане и свалил все это на женщину.
Байден молодец отучивает путку, не нападать на соседей, ему можно все простить, хоть сделал побольшему в центре собрания😂
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Максат Тобыш
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Ответ lovec23
Домашнее насилие это большая проблема, но раздувать уголовное дело из за случая 30 летней давности это полный бред . А с другой стороны очень удобно , любого человека по доносу можно лешить всего .
Откуда взял что уголовное дело, общ организация, наняла фирму для расследования, оно ясно заключить что особо ничего не было, раз они живуть 30лет. Мозгов нет что ли
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Злобный Конь
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Странные они ,на Западе: то расследуют что кто-то кого-то пнул 30 лет назад,то изгоняют едва назначеного тренера из сборной,за то что мухлевал с агентами (Англия и Эллардайс), то ломают карьеру тренеру потому что он любитель поршка (Германия и Даум). Никакой духовности!
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City!
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Они это серьезно?
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Михо
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Такую симпатичную команду создал с прицелом на домашний чемпионат и вот такое🤦🏻‍♂️
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Mbest77
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Я тоже пнул жену, когда споткнулся на пляже, а она лежала на песке. Все, мне не быть тренером сборной США по футболу 😔
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Mbest77
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Правильное решение. 41-летний тренер 100% не мог пнуть свою жену в 1991 году )
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Любитель побеждать
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В 91м году ахаха. А в 1965-м Байден пукнул в ресторане и свалил все это на женщину.
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PavelK22
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Там своя атмосфера )
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QWertY
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Ответ lovec23
Домашнее насилие это большая проблема, но раздувать уголовное дело из за случая 30 летней давности это полный бред . А с другой стороны очень удобно , любого человека по доносу можно лешить всего .
Согласен, домашнее насилие большая проблема, поэтому жену надо бить в клубе, например, как Дана Вайт, а не дома
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lovec23
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Домашнее насилие это большая проблема, но раздувать уголовное дело из за случая 30 летней давности это полный бред . А с другой стороны очень удобно , любого человека по доносу можно лешить всего .
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mr.snooker
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ща недорогие раисяне из под шконки расскажут как кто прав😂🤡
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GuruFutbola
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Пора завязывать уже, не смешно
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Иван Новиков
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Надеюсь, это чёрная толстая лесбиянка.
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rigobersong
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Просто дичь:)🤦‍♂️
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Максим Палыч
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Клиника
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