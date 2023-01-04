Мама Джованни Рейны ответила на обвинения в шантаже федерации США информацией о Берхалтере. Она была соседкой его жены, когда Грегг пнул ее в 1991-м

Мама Джованни Рейны высказалась об инциденте с главным тренером США Греггом Берхалтером.

Во время ЧМ-2022 кто-то анонимно связался с Федерацией футбола США и сообщил, что у него есть информация о случае насилия Берхалтером в отношении его будущей жены в 1991 году.

По информации ESPN, это могла быть мама хавбека сборной США и « » Дортмунд Даниэлла Рейна. Она была соседкой по комнате будущей жены Берхалтера Розалинд в 1991 году.

У Джованни был конфликт с Берхалтером во время . Тренер заявил, что Рейна не выкладывался на тренировках и его могли исключить из заявки на турнир.

«Чтобы внести ясность: я действительно звонила спортивному директору Федерации футбола США Эрни Стюарту 11 декабря, сразу после того, как появились новости о том, что Грегг сделал негативные заявления о моем сыне Джио.

Я знаю Эрни много лет и считаю его своим близким другом. Я хотела сообщить ему, что я была возмущена и уничтожена тем, что Джио оказался в таком ужасном положении. Я чувствовала себя преданной тем, кого моя семья считала другом на протяжении десятилетий.

В рамках этого разговора я сказала Эрни, что, по-моему, было особенно несправедливо, что Джио, который извинился за то, что вел себя незрело в отношении своего игрового времени, все еще поливали грязью. А Грегг попросил и получил прощение за то, что в том же возрасте сделал кое-что гораздо хуже.

Розалинд Берхалтер была моей соседкой по комнате, товарищем по команде и лучшим другом. Я поддерживала ее после того случая. Мне потребовалось много времени, чтобы простить и принять Грегга после этого.

Но я упорно трудилась, чтобы простить его, и в конечном итоге сделала их обоих и их детей огромной частью жизни моей семьи. Я ожидала, что он окажет такую же милость Джио. Вот почему нынешняя ситуация такая болезненная и тяжелая.

В то время, когда я позвонила Эрни, многие люди громили Джио в социальных сетях из-за комментариев Грегга, и я не знала, когда это прекратится и прекратится ли вообще. Я просто хотела, чтобы Эрни помог убедиться, что больше не будет необоснованных нападений на моего сына.

Я думала, что наш разговор останется конфиденциальным. В то время мне не приходило в голову, что все, что я сказала, может привести к расследованию. Я не критикую Эрни. Я очень высоко оцениваю недавние усилия Федерации по борьбе с жестоким обращением с женщинами-игроками, и теперь я понимаю, что он был обязан расследовать то, чем я поделилась.

Но я хочу четко заявить, что не просила уволить Грегга, не угрожала, и я ничего не знаю ни о каких попытках шантажа. У меня никогда не было никаких дискуссий о ком-либо еще в штабе Грегга. Я не знаю никого из других тренеров.

Я не общалась ни с кем в Федерации по этому поводу до 11 декабря. Никто другой в моей семье не делал никаких заявлений относительно прошлого Грегга.

Мне жаль, что эта информация стала достоянием общественности. Я сожалею, что сыграла роль в чем-то, что могло заново вскрыть раны прошлого», – говорится в заявлении Даниэллы Рейны.