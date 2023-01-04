Мама Джованни Рейны ответила на обвинения в шантаже федерации США информацией о Берхалтере. Она была соседкой его жены, когда Грегг пнул ее в 1991-м

Теги Боруссия Дортмунд сборная США по футболу бундеслига Германия происшествия ЧМ-2022 Федерация футбола США Грегг Берхалтер Джованни Рейна Футбол

Мама Джованни Рейны высказалась об инциденте с главным тренером США Греггом Берхалтером.

Во время ЧМ-2022 кто-то анонимно связался с Федерацией футбола США и сообщил, что у него есть информация о случае насилия Берхалтером в отношении его будущей жены в 1991 году.

По информации ESPN, это могла быть мама хавбека сборной США и «Боруссии» Дортмунд Даниэлла Рейна. Она была соседкой по комнате будущей жены Берхалтера Розалинд в 1991 году.

У Джованни был конфликт с Берхалтером во время ЧМ-2022. Тренер заявил, что Рейна не выкладывался на тренировках и его могли исключить из заявки на турнир.

«Чтобы внести ясность: я действительно звонила спортивному директору Федерации футбола США Эрни Стюарту 11 декабря, сразу после того, как появились новости о том, что Грегг сделал негативные заявления о моем сыне Джио.

Я знаю Эрни много лет и считаю его своим близким другом. Я хотела сообщить ему, что я была возмущена и уничтожена тем, что Джио оказался в таком ужасном положении. Я чувствовала себя преданной тем, кого моя семья считала другом на протяжении десятилетий.

В рамках этого разговора я сказала Эрни, что, по-моему, было особенно несправедливо, что Джио, который извинился за то, что вел себя незрело в отношении своего игрового времени, все еще поливали грязью. А Грегг попросил и получил прощение за то, что в том же возрасте сделал кое-что гораздо хуже.

Розалинд Берхалтер была моей соседкой по комнате, товарищем по команде и лучшим другом. Я поддерживала ее после того случая. Мне потребовалось много времени, чтобы простить и принять Грегга после этого.

Но я упорно трудилась, чтобы простить его, и в конечном итоге сделала их обоих и их детей огромной частью жизни моей семьи. Я ожидала, что он окажет такую же милость Джио. Вот почему нынешняя ситуация такая болезненная и тяжелая.

В то время, когда я позвонила Эрни, многие люди громили Джио в социальных сетях из-за комментариев Грегга, и я не знала, когда это прекратится и прекратится ли вообще. Я просто хотела, чтобы Эрни помог убедиться, что больше не будет необоснованных нападений на моего сына.

Я думала, что наш разговор останется конфиденциальным. В то время мне не приходило в голову, что все, что я сказала, может привести к расследованию. Я не критикую Эрни. Я очень высоко оцениваю недавние усилия Федерации по борьбе с жестоким обращением с женщинами-игроками, и теперь я понимаю, что он был обязан расследовать то, чем я поделилась.

Но я хочу четко заявить, что не просила уволить Грегга, не угрожала, и я ничего не знаю ни о каких попытках шантажа. У меня никогда не было никаких дискуссий о ком-либо еще в штабе Грегга. Я не знаю никого из других тренеров.

Я не общалась ни с кем в Федерации по этому поводу до 11 декабря. Никто другой в моей семье не делал никаких заявлений относительно прошлого Грегга.

Мне жаль, что эта информация стала достоянием общественности. Я сожалею, что сыграла роль в чем-то, что могло заново вскрыть раны прошлого», – говорится в заявлении Даниэллы Рейны.

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10 комментариев

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ss_podonok
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е6аJIo представили тех кто писал про повесточку и толерантность к первой новости? я вот имэджин)))
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Михо
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Ответ Schiaff1no
3 раза перечитал и все равно ничего не понял
Мама обиделась за сына и вспомнила мелкий эпизод 30 летней давности, который донесла до федерации. Если это его единственный косяк за 30 лет, он святой)
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Mario Rodriguez
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Кто понял, объясните тут по-русски
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Schiaff1no
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3 раза перечитал и все равно ничего не понял
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Сергей Галынский
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В СССР это называлось доносом
А теперь - демократия
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AminO2
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Скорей всего, все так и было. Дальше включился, уже давно сформированный в тоталитарном американском обществе, механизм доносительства.
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rigobersong
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типичная яжемать, чье чадо никогда не виновато, будет готова уничтожить все вокруг и выставить себя жертвой:) Жаль семью американского тренера конечно, реально столько лет прошло, и такую грязь подняли:) Тем более была обычная бытовая ссора, а не какое-то надругательство, никто же не говорит о том, что сестры развратили роналду в 95м:)
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FilinMD
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Без Dr. Phil’а не разобраться
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Артём Стёпин
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вот это Санта-Барбара.
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Ar41
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Какие-то деревенские комплексы у дамы..
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