Тренер США о вылете с ЧМ-2022: «Очень горжусь командой, но горько разочарован результатом»

Тренер сборной прокомментировал вылет с .

В 1/8 финала американцы уступили Нидерландам (1:3).

«С этим тяжело смириться. У нас такой хороший состав, игроки так близки. Сегодня у нас не получилось, но не из-за отсутствия попыток и усилий. Ребята вложили в эту игру все, что у них было. И, к сожалению, мы проиграли.

Я очень горд. Очень приятно видеть, как эта команда сплотились за последние три с половиной года. Нечасто можно увидеть такую связь между товарищами по команде, персоналом и всеми.

Очень горжусь этой командой, но горько разочарован сегодняшним результатом», – сказал Грегг Берхалтер.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ