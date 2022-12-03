Тренер США о вылете с ЧМ-2022: «Очень горжусь командой, но горько разочарован результатом»
Тренер сборной США прокомментировал вылет с ЧМ-2022.
В 1/8 финала американцы уступили Нидерландам (1:3).
«С этим тяжело смириться. У нас такой хороший состав, игроки так близки. Сегодня у нас не получилось, но не из-за отсутствия попыток и усилий. Ребята вложили в эту игру все, что у них было. И, к сожалению, мы проиграли.
Я очень горд. Очень приятно видеть, как эта команда сплотились за последние три с половиной года. Нечасто можно увидеть такую связь между товарищами по команде, персоналом и всеми.
Очень горжусь этой командой, но горько разочарован сегодняшним результатом», – сказал Грегг Берхалтер.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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