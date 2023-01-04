Тренер США Берхалтер рассказал, что пнул будущую жену в 1991-м – они в браке 25 лет. Федерация на ЧМ-2022 получила анонимное сообщение об инциденте

Теги сборная США по футболу происшествия ЧМ-2022 Федерация футбола США Грегг Берхалтер Футбол

Тренер сборной США рассказал о случае насилия в отношении своей жены.

Во время ЧМ-2022 кто-то анонимно связался с Федерацией футбола США и сообщил, что у него есть информация о тренере Грегге Берхалтере, которая «уничтожит его».

На фоне этого Берхалтер совместно с супругой Розалинд опубликовали заявление, в котором сообщили детали об акте насилия, который случился в 1991 году.

«Осенью 1991 года я встретил свою вторую половинку. Мне только исполнилось 18 лет. Я был первокурсником колледжа, когда встретил Розалинду. Однажды вечером, когда мы выпивали в местном баре, у нас с Розалинд произошел жаркий спор, который продолжился на улице. И я пнул ее по ногам», – написал Берхалтер.

Как отмечает Берхалтер, после этого он обратился за помощью к специалисту. Грегг и Розалинд впоследствии помирились и поженились, у них четверо детей. Недавно они отметили 25-ю годовщину свадьбы.

«Уроки, извлеченные из того вечера более трех десятилетий назад, стали основой для любящих, преданных и поддерживающих отношений, которые мы почтили, отпраздновав 25-ю годовщину свадьбы в минувшие выходные», – добавил Берхалтер.

Берхалтер и Розалинд сотрудничают с Федерацией футбола США, которая наняла юридическую фирму для расследования инцидента.

18 комментариев

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Mishel Matveev
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Больно то общество, в котором такое может кого-то заинтересовать, а не то что стать "информацией, которая уничтожит".
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Гусейн Магомедрасулов
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Не бейте женщин, лет через 50 и вас могут наказать
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HoratioH
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Если меня разбудят через 100 лет и спросят, что происходит — я отвечу: ригоберка пытается докопаться до Роналду. Ну это серьезно несмешно, в каждой новости приплетает. Может болезнь серьёзная, нужно на лечение скинуться?
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Edo Milanian
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Настолько зашуганные повесткой, что боятся вдвоем ответить "ничего не было, идите в опу". Реально доказать такие мелочи невозможно. Ладно бы еще жена по каким-то причинам решила бы подгадить мужу/экс-мужу, или кто-то бы явно в интересах мелких детей стуканул своевременно, так нет, фиг знает кто решает безнаказанно влезть в жизнь семьи за давно забытое 30-летней давности. А федерация еще и бабки на юристов за "расследование" отстегнёт. ))) Очевидно нецелевое использование средств (в условиях за пределами дурдома). Шикардос.
С другой стороны, чем больше такого треша там, тем лучше. Сами же творят дичь, флаг в руки.
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Олег Щёголев
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Удивляться уже ничему не стоит. Через пару лет с него спросят, почему его дети не поменяли пол. Может и посадят)
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Митрандир цвета хаки
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Чтобы их семью не «уничтожили», вместо того чтобы выкатить нелогичное признание в 30летней давности вины, могли бы придумать че нить оригинальное. Например: жена на следующий насрала на кровать этого тренера, и они с тех пор больше не срутся.
Ну типа чего, на тупое обвинение такой же и ответ)
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M93
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Общество абсурда и идиотизма. Муж и жена 25 лет вместе и должны перед кем-то объясняться.
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Сергей Ефимов
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Это вообще стоит хоть какого-то внимания?)
«Информация, которая уничтожит его» )))))
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rigobersong
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Как это работает?:) Мужик пнул жену 30 лет назад, расследование, всеобщее осуждение и т.д. Роналду избил на глазах у десятков тысяч свидетелей ребенка аутиста, все это зафиксировано на камеру, с заявлением в полицию. Никакой реакции:)
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Garikus89
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Дальше что? Ватрушку в школьной столовой стащил и не заплатил? Давайте перемотаем уже до момента, когда они начнут извиняться за то, что срали в подгузники)
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dmitriy
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Не пнул по ногам, а сделал подкат может быть…….
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Vy_Ao
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"Пнул по ногам" = домашнее насилие
заводчанин из условного Нижневартовска заорал в голосину
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Андоррский почтальон
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Видать, людям больше делать нечего.
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QWertY
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Ладно. Хватит на сегодня спортса
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Александр Кузичкин
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Так тренер обратился к специалистам и решил свою проблему. Широкову надо у него поучиться
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Stade de Reims
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🤦‍♂️🤦‍♂️🤡
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Гегенпрессинг Рангника
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Они помирились, у них все хорошо, но они расследуют инцидент 30+ летней давности? Повесточка такая повесточка
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Mikael Rikhard
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щито
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