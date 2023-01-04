Тренер США Берхалтер рассказал, что пнул будущую жену в 1991-м – они в браке 25 лет. Федерация на ЧМ-2022 получила анонимное сообщение об инциденте

Тренер сборной США рассказал о случае насилия в отношении своей жены.

Во время ЧМ-2022 кто-то анонимно связался с Федерацией футбола США и сообщил, что у него есть информация о тренере Грегге Берхалтере, которая «уничтожит его».

На фоне этого Берхалтер совместно с супругой Розалинд опубликовали заявление, в котором сообщили детали об акте насилия, который случился в 1991 году.

«Осенью 1991 года я встретил свою вторую половинку. Мне только исполнилось 18 лет. Я был первокурсником колледжа, когда встретил Розалинду. Однажды вечером, когда мы выпивали в местном баре, у нас с Розалинд произошел жаркий спор, который продолжился на улице. И я пнул ее по ногам», – написал Берхалтер.

Как отмечает Берхалтер, после этого он обратился за помощью к специалисту. Грегг и Розалинд впоследствии помирились и поженились, у них четверо детей. Недавно они отметили 25-ю годовщину свадьбы.

«Уроки, извлеченные из того вечера более трех десятилетий назад, стали основой для любящих, преданных и поддерживающих отношений, которые мы почтили, отпраздновав 25-ю годовщину свадьбы в минувшие выходные», – добавил Берхалтер.

Берхалтер и Розалинд сотрудничают с Федерацией футбола США, которая наняла юридическую фирму для расследования инцидента.