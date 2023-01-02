Медведев об уходе Ловрена: «Надеюсь увидеть его в Петербурге в конце сезона, как и всех, кто вносил вклад в, дай Бог, 5-ю победу «Зенита» подряд»

Генеральный директор « » высказался об уходе защитника в « ».

– Давайте остановимся на нескольких моментах. Первое – оформлен переход Ловрена в «Лион». Второе – этот переход связан с двойственными чувствами.

С одной стороны, мы рады за футболиста, который будет выступать в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы. В клубе, где он начинал свою международную карьеру. С другой – не буду скрывать, что грустно расставаться с нашим капитаном, который играл большую роль и на поле, и в раздевалке.

Что касается деталей трансфера, чтобы избежать спекуляций на эту тему, хочу сообщить: по договоренности с «Лионом» мы условия перехода не разглашаем.

– Как шли переговоры по переходу Ловрена в «Лион» и от кого в перовую очередь исходила инициатива?

– «Лион» сначала обратился к футболисту. По всем правилам он имел такое право – вести переговоры с игроком за полгода до истечения его контракта с нынешним клубом. При этом условия, которые «Лион» предложил Ловрену, что называется, лучше не пожелаешь. Поэтому оставалось только договорится об условиях перехода, что и было сделано в короткий срок.

– Вы уже попрощались с Ловреном лично?

– Мы пообщались по телефону, я пожелал ему удачи. Но надеюсь увидеть его в Петербурге по окончании сезона. Как и всех игроков, которые вносили и вносят вклад в, дай Бог, нашу пятую победу подряд. Этот праздник нам еще надо заслужить, – заявил .