Медведев об уходе Ловрена: «Надеюсь увидеть его в Петербурге в конце сезона, как и всех, кто вносил вклад в, дай Бог, 5-ю победу «Зенита» подряд»

Теги Зенит Лион премьер-лига Россия Александр Медведев Деян Ловрен Матч ТВ Футбол

Генеральный директор «Зенита» высказался об уходе защитника Деяна Ловрена в «Лион».

– Давайте остановимся на нескольких моментах. Первое – оформлен переход Ловрена в «Лион». Второе – этот переход связан с двойственными чувствами.

С одной стороны, мы рады за футболиста, который будет выступать в одном из пяти ведущих чемпионатов Европы. В клубе, где он начинал свою международную карьеру. С другой – не буду скрывать, что грустно расставаться с нашим капитаном, который играл большую роль и на поле, и в раздевалке.

Что касается деталей трансфера, чтобы избежать спекуляций на эту тему, хочу сообщить: по договоренности с «Лионом» мы условия перехода не разглашаем.

– Как шли переговоры по переходу Ловрена в «Лион» и от кого в перовую очередь исходила инициатива?

– «Лион» сначала обратился к футболисту. По всем правилам он имел такое право – вести переговоры с игроком за полгода до истечения его контракта с нынешним клубом. При этом условия, которые «Лион» предложил Ловрену, что называется, лучше не пожелаешь. Поэтому оставалось только договорится об условиях перехода, что и было сделано в короткий срок.

– Вы уже попрощались с Ловреном лично?

– Мы пообщались по телефону, я пожелал ему удачи. Но надеюсь увидеть его в Петербурге по окончании сезона. Как и всех игроков, которые вносили и вносят вклад в, дай Бог, нашу пятую победу подряд. Этот праздник нам еще надо заслужить, – заявил Александр Медведев.

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4 комментария

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Iuasamotu
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Бог не потвортствует командам, народам или странам.. Он ведёт молчаливый диалог с каждым человеком наедине, ибо Он его родил и готов выслушать его исповедь.
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Spartakus1984
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Ответ Юрий Кечко
Спартаковцы на ветке через 3...2...1
Комплексуешь?)
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nick-basil
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Без еврокубков такие леги просто дорогая богадельня.
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Юрий Кечко
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Спартаковцы на ветке через 3...2...1
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-9
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