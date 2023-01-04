В агентстве Мендеша ничего не знают о предложениях для Роналду из Европы. До вторника они владели имиджевыми правами Криштиану (Publico)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Жорже Мендеш Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

В агентстве представителя Криштиану Роналду ничего не знают о предложениях для игрока из Европы.

Перешедший в «Аль-Наср» португальский футболист сообщил, что для продолжения карьеры у него было «множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии, США, даже в Португалии».

Как пишет Publico, в агентстве Жорже Мендеша нет информации о предложения из Европы. До вторника агентство Мендеша владело имиджевыми правами Криштиану.

Отмечается, что после ЧМ-2022 Роналду попросил связаться с клубом из Саудовской Аравии на предмет того, сохраняется ли к нему интерес, о котором ему рассказал Мендеш в ноябре.

«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду

22 комментария

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server34
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Я думал Мендеш для Роналду как отец. В документальном фильме про Роналду Мендеша именно так и описывали, как члена семьи. А оказывается у них просто комерческие отношения были. Могут много про друг друга рассказать теперь.
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Hayk Haykyan
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Зато знал Пирс Морган….
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nicknametoyou
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Ответ Dexter Dallas
На самом деле отказ ранальда от мендеша просто показывает историческое эго ранальда. Ранальда на столько дерево, что не понимает, что именно мендеш сделал его тем, кто он есть. Рекламные контракты и прочее. Таким темпом со своим другом он скоро МММ будет рекламировать. А там и до главы днр недалеко.
согласен. Мендеш не мало сделал для него
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nicknametoyou
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возможно, Рон по своей инициативе пошёл к Моргану. и все последующие скандальные события привели Мендеша в состояние шока, тк, наверное, у него было своё видение развития карьеры на ближайшую перспективу для Криша..
а после такого выпада, он ему сказал:
"ну всё, давай до свидания. дальше ты сам как нибудь. в сложившейся ситуации я бессилен "

ну и послали друг друга, походу дела..
отсюда и новый персонаж всплыл "друг Криштиану"
имхо :)
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Max Payne
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Криш в 2015 вроде, в одном интервью говорил что закочит карьеру в топ-клубе и никогда не перейдёт туда куда перешёл сейчас...
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Рашпель793
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Так растоптать свой имидж, который и без этого был шатким, это надо уметь. Возможно, самое позорное завершение карьеры, если брать уровень этой самой карьеры. Реально клиническим идиотом Роналду оказался. И до этого не был шибко умным, но оказалось, что совсем всё плохо.
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sitnik
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Все конечно понять можно, но это уже какая-то информационная война идёт, перебор по-моему
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Oleg
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Ответ atomio
Ахахаха 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ если уж позорится, то до конца!!! Браво, клубничка)) боже мой, только сейчас стало понятно, что Мендеш все эти годы тупо заставлял его не открывать свой рот) там реально разум 17-летнего. И это был капитан сборной 🤡
Скорее 9 - летнего.
17 - летние поумнее)
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Goofts
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Ответ revo
😆😆😆 со всех сторон уже рофлят с него
Взял и наговорил того чего нет, что б в глазах фанов не упасть ниже дна
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atomio
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Ответ bibendum
Видно, серьёзно поссорились Рончик и Мендеш, раз последний даже не попытался сохранить лицо фрукту.
Зато Мендеш его имиджевые права нехило так поизнасиловал за все эти годы 😂😅 ну а теперь поматросил и бросил))
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atomio
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Ахахаха 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ если уж позорится, то до конца!!! Браво, клубничка)) боже мой, только сейчас стало понятно, что Мендеш все эти годы тупо заставлял его не открывать свой рот) там реально разум 17-летнего. И это был капитан сборной 🤡
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Флоренти́но Пéрес
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Клубника мусорный игрок, который в спортивном плане не устраивает даже середняков в Европе.
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Mitrandir2000
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Ответ Lifar Skladchikov
Подлянку сделал он себе сам: мог остаться в клубе, который с большой вероятностью войдет в топ-4 АПЛ, с хорошей ЗП, забить свои 10-15 голов во всех турнирах и уйти в статусе легенды клуба.
С этим клоуном потолок МЮ - шестое место.
Даже на лавке. Чисто токсик вреднющий.
Сейчас да, могут попробовать без него вернуться обратно на второе-третье место как и было в сезонах пока симулянт не свалился на Сульшера.
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oborit
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Футбол_это_жизнь
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Мендеш поимел Роналду, столько лет пользовался им и отпустил к Пирсу Моргану.
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Lifar Skladchikov
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Ответ GuruFutbola
Мендещ конечно подлянку сделал кринжу, видимо не осталось совсем адекватных людей из футбольного мира уважающих манекена
Подлянку сделал он себе сам: мог остаться в клубе, который с большой вероятностью войдет в топ-4 АПЛ, с хорошей ЗП, забить свои 10-15 голов во всех турнирах и уйти в статусе легенды клуба.
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Дурачок
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— Видишь предложения из Европы?..
— Нет...
— И я не вижу... А они есть!
— Понятно...
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bibendum
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Видно, серьёзно поссорились Рончик и Мендеш, раз последний даже не попытался сохранить лицо фрукту.
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Dexter Dallas
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На самом деле отказ ранальда от мендеша просто показывает историческое эго ранальда. Ранальда на столько дерево, что не понимает, что именно мендеш сделал его тем, кто он есть. Рекламные контракты и прочее. Таким темпом со своим другом он скоро МММ будет рекламировать. А там и до главы днр недалеко.
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eskerro
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Возможно знает кориш Криштиану, но решил промолчать, так как в Аль-Насре светила тридцатка ))
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GuruFutbola
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Мендещ конечно подлянку сделал кринжу, видимо не осталось совсем адекватных людей из футбольного мира уважающих манекена
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revo
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😆😆😆 со всех сторон уже рофлят с него
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