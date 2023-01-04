В агентстве Мендеша ничего не знают о предложениях для Роналду из Европы. До вторника они владели имиджевыми правами Криштиану (Publico)
В агентстве представителя Криштиану Роналду ничего не знают о предложениях для игрока из Европы.
Перешедший в «Аль-Наср» португальский футболист сообщил, что для продолжения карьеры у него было «множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии, США, даже в Португалии».
Как пишет Publico, в агентстве Жорже Мендеша нет информации о предложения из Европы. До вторника агентство Мендеша владело имиджевыми правами Криштиану.
Отмечается, что после ЧМ-2022 Роналду попросил связаться с клубом из Саудовской Аравии на предмет того, сохраняется ли к нему интерес, о котором ему рассказал Мендеш в ноябре.
«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду
а после такого выпада, он ему сказал:
"ну всё, давай до свидания. дальше ты сам как нибудь. в сложившейся ситуации я бессилен "
ну и послали друг друга, походу дела..
отсюда и новый персонаж всплыл "друг Криштиану"
имхо :)
17 - летние поумнее)
Даже на лавке. Чисто токсик вреднющий.
Сейчас да, могут попробовать без него вернуться обратно на второе-третье место как и было в сезонах пока симулянт не свалился на Сульшера.
— Нет...
— И я не вижу... А они есть!
— Понятно...