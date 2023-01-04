В агентстве Мендеша ничего не знают о предложениях для Роналду из Европы. До вторника они владели имиджевыми правами Криштиану (Publico)

В агентстве представителя ничего не знают о предложениях для игрока из Европы.

Перешедший в « » португальский футболист сообщил, что для продолжения карьеры у него было «множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии, США, даже в Португалии».

Как пишет Publico, в агентстве нет информации о предложения из Европы. До вторника агентство Мендеша владело имиджевыми правами Криштиану.

Отмечается, что после ЧМ-2022 Роналду попросил связаться с клубом из Саудовской Аравии на предмет того, сохраняется ли к нему интерес, о котором ему рассказал Мендеш в ноябре.

«Это уникальный контракт, а я уникальный футболист». «Аль-Наср» пышно представил Роналду