Каррера о болельщиках «Спартака»: «Их больше, чем фанатов «Зенита». Вообще больше всех в России»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера считает, что у «Спартака» больше всего болельщиков в России.

«Мне кажется, что у «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита». Их в принципе в России больше всех», – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста команда стала чемпионом России и обладателем Суперкубка.

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19 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
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Интересно, почему чемпион Спартака до сих пор не работает главным тренером.
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Максим Попов
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Народная команда достойная уважения и славы!!! Зенит не сможет стать круче Спартака, Зенит это просто жалкие выскочки с деньгами, а Спартак в сердцах многих
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тралмейстер
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Каррера о болельщиках «Спартака»: «Их больше, чем фанатов «Зенита». Вообще больше всех в России»
В журнале "Мурзилка" так прямо и говорят! А они врать не будут.
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ss_podonok
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каррера объездил больше городов в России чем 99% аудитории спортса. так что он прав априори
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Spartakus1984
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Ответ Михаил Посредников
В Тарасовке за борщом объяснили. При этом не смогли объяснить, почему в 22х миллионной московской агломерации на Спартак ходит в 2-3 раза меньше болельщиков чем на Зенит..
Наверное потму, что зенытики как остальные не бойкотируют матчи и от результатов тоже зависит,не будет зенит 10 лет становиться чемпионом,посмотрим сколько на него станут ходить народу.
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Spartakus1984
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Давайте посчитаемся)))
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Павел Ермаков
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Ясен пень.))Только к чему это сказано?Стал троллем,как Петержела?))
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Ходор
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Одинаковое количество у них
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Бычара не краснодарский
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Ответ бредущий по граблям
и когда это пересчитать то успел?
Это видно на выездных матчах, сколько местных людей приходит на стадион болеть за Спартак
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Никому_никабельный
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Тоже мне новость
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Михаил Посредников
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В Тарасовке за борщом объяснили.
При этом не смогли объяснить, почему в 22х миллионной московской агломерации на Спартак ходит в 2-3 раза меньше болельщиков чем на Зенит..
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lexa4you
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Зачем эту тему снова поднимать,всем известно что за Спартак болеют по всей России, а за зенит только Питер
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psycho killer
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Купчинские бюджетники негодуют, чего греха таить-то
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psycho killer
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Всё так, Массимо, всё так. Но не надо больше про болельщиков зенита, у нас пропаганда болельщиков зенита запрещена
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Валерий Анташов
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Шо! Опять?
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Андрей Шилов
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а он считал ?
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бредущий по граблям
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и когда это пересчитать то успел?
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Дмитрий Чидакин
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Это общеизвестный факт.
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Виктор
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Особенно заметно на стадионах, у кого больше болельщиков.
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