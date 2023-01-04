Каррера о болельщиках «Спартака»: «Их больше, чем фанатов «Зенита». Вообще больше всех в России»
Массимо Каррера считает, что у «Спартака» больше всего болельщиков в России.
«Мне кажется, что у «Спартака» больше болельщиков, чем у «Зенита». Их в принципе в России больше всех», – сказал бывший главный тренер «Спартака».
Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста команда стала чемпионом России и обладателем Суперкубка.
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