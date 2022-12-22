Олег Романцев: «Категорически против перехода в Азию. Уход туда не только шаг назад, но и дорога в никуда»

выступил против перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Сейчас активно обсуждается возможность перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию, которую Вячеслав Колосков назвал «болотом» и «дорогой в один конец». Ваши позиции совпадают?

– Ну, насчет «болота», думаю, Вячеслав Иванович погорячился.

Но то, что это совсем иной футбольный мир, совершенно очевидно. И уход туда может стать не только шагом назад, но и дорогой в никуда.

Ясно, что для роста нашего футбола и сборной, и клубам нужны турниры, игровая практика. Но уровень тех, кто выступает в азиатской конфедерации, не предполагает развития и движения вперед.

Я категорически против перехода в Азию, который к тому же может еще и не допустить ФИФА, – сказал бывший главный тренер сборной России и «Спартака».