Романцев о Роналду на ЧМ-2022: «Верю, что это не закат великого мастера. Не спешите его «хоронить»

верит, что еще проявит себя на высшем уровне.

– Черчесов связал спад в игре Роналду в Катаре с тем, что он был больше сосредоточен на личных достижениях, чем на командных. Согласны с этим?

— Только отчасти. Амбициозность и стремление быть лучшим - не худшие черты характера футболиста. Именно они помогают выйти на топ-уровень.

Когда Роналду в порядке, ему прощают все. Но стоит потерять чутье и упустить игровую нить — его тут же критикуют.

Верю, что это не закат великого мастера. И что его слезы — не проявление слабости, а досада на самого себя из-за того, что [на ] в Катаре он был не тем Криштиану, которого все знают.

Роналду — личность. Не спешите его «хоронить». Уверен, что и в 37 лет он сможет заиграть в тот футбол, благодаря которому стал мировой звездой, – сказал экс-тренер сборной России и «Спартака».