«Барса» ожидает, что Левандовски сможет сыграть с «Атлетико». Дело о его дисквалификации может затянуться

Теги Барселона Атлетико Ла Лига дисквалификации Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски, вероятно, сыграет с «Атлетико», несмотря на дисквалификацию.

Ранее Центральный суд Мадрида вынес решение о приостановке трехматчевой дисквалификации Левандовского, в результате чего нападающий «Барселоны» смог принять участие в матче 15-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (1:1).

На данный момент неизвестно, когда суд завершит рассмотрение дела. Планируется, что представителей «Барселоны» вызовут для дачи показаний по вопросу.

Возможны два варианта исхода дела. Если суд оставит в силе отложенную дисквалификацию, то Левандовски продолжит играть за «Барселону», пока не будет вынесено окончательное решение. Если суд отменит приостановку дисквалификации, то она немедленно вступит в силу.

В любом случае «Барселона» убеждена, что форвард сможет сыграть с «Атлетико» 8 января, так как рассмотрение вопроса может затянуться.

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28 комментариев

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ZaSvabody
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Дурацкая ситуация и плохой прецедент. Но испанская федерация футбола в этом только сама виновата. Дали бы стандартную дисквалификацию на 1 матч, ни у кого бы никаких вопросов не возникло. Зачем-то надо было на пустом месте создавать проблему, давая 3 матча дисквалификации по сомнительному поводу.
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Полуэктов Пётр
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Ответ Егор Ольшанов
Дисква начнет работать когда с Реалом нужно будет играть,ловко педридский суд,в частности Перес предумал
Через 11 туров?)) Фантазер.
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Пако
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Странная волокита. А ведь в Испании нет таких длинных новогодних выходных, как в России.
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ QWertY
Дисква вступит в силу, когда Лева закончит карьеру. А ловко это Лапорта придумал)
В 37 начнет отбывать дисквалификацию)
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Flow market Victor Mercedes
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суд решит пропустить 3 матча или 1 с Реалом, дело выбора)
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madrilenos
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Как такое вообще возможно? Он получил красную и автоматом должен был пропустить след игру и уже после неё должны рассматривать апелляцию его дисквалификации на ещё 2 игры. Устрой такое Мадрид с условным Каримом,тут бы уже новостей 10 в день было на эту тему и под каждой мин 100 комментарий "Перес все купил" от секты.
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A K
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Каким образом ему дали сыграть с "Эспаньолом" - загадка года. Красную не оспаривают, оспаривают дисквалификацию на 3 игры, следующая игра после красной вылетает 200%. Филиал Басманного суда открыли?
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Asier Illaramendi
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Не понимаю, одну игру он точно должен был пропускать, а остальную часть дисквалификации обычно замораживают пока идет судебный процесс, так на каком основании он сыграл против Эспаньола?
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Гегенпрессинг Рангника
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Барсу снова тянут судьи, дело Эвребе живет
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инок
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Один матч Лева обязан был не играть. Это уже потом можно оспорить и добиться сокращения дисквы. Но за красную 1 матч должен был пропустить. Ее же не отменили.
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DolJun
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
че, сильно праздновал?) фк мем стоит с протянутой рукой в ожидании рычага) с представителем лапортой и сказками про возвращение месси в это болото)
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rigobersong
Ответ DolJun
фк мем и победы в кабинетах - лавстори круче чем сумерки)
Комментарий удален
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vals1702
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решено - отложили рассмотрение дела на июль
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rigobersong
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Выпустите Депая, надоело уже смотреть как польский балласт моменты порет:)
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City!
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Кабинеты в деле! Пропустит те матчи, которые нужно
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Extrim
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какой суд? Барса теперь после каждой карточки будет на г***о исходится ? истеричные какие-то
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артмаст
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Ответ DolJun
фк мем и победы в кабинетах - лавстори круче чем сумерки)
Лондонский середняк и 9 место - лавстори круче чем сумерки)
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Егор Ольшанов
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Ответ DolJun
фк мем и победы в кабинетах - лавстори круче чем сумерки)
Лондон красный
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Виталий Желтоусов
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А что так можно было?
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ress10
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Ответ QWertY
Дисква вступит в силу, когда Лева закончит карьеру. А ловко это Лапорта придумал)
Щас мадридистас придут, и начнут втирать нам про рычаги и кабинеты
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Виталий Желтоусов
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А в чём суть дела о дисквалификации? Я думал такое только Газпром может!!!
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Егор Ольшанов
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Ответ Егор Ольшанов
Дисква начнет работать когда с Реалом нужно будет играть,ловко педридский суд,в частности Перес предумал
Придумал*
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Александр Елисеев
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Ну такое, как-то не по правилам. Он не должен был играть с Эспаньолом, но мог бы с Атлетиком, пока дело бы рассматривалось, давать ему дискву на 3 матча или нет.
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Егор Ольшанов
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Ответ QWertY
Дисква вступит в силу, когда Лева закончит карьеру. А ловко это Лапорта придумал)
Дисква начнет работать когда с Реалом нужно будет играть,ловко педридский суд,в частности Перес предумал
+9
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DolJun
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фк мем и победы в кабинетах - лавстори круче чем сумерки)
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-13
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