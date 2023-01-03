«Барса» ожидает, что Левандовски сможет сыграть с «Атлетико». Дело о его дисквалификации может затянуться

, вероятно, сыграет с « », несмотря на дисквалификацию.

Ранее Центральный суд Мадрида вынес решение о приостановке трехматчевой дисквалификации Левандовского, в результате чего нападающий «Барселоны» смог принять участие в матче 15-го тура против «Эспаньола» (1:1).

На данный момент неизвестно, когда суд завершит рассмотрение дела. Планируется, что представителей «Барселоны» вызовут для дачи показаний по вопросу.

Возможны два варианта исхода дела. Если суд оставит в силе отложенную дисквалификацию, то Левандовски продолжит играть за «Барселону», пока не будет вынесено окончательное решение. Если суд отменит приостановку дисквалификации, то она немедленно вступит в силу.

В любом случае « » убеждена, что форвард сможет сыграть с «Атлетико» 8 января, так как рассмотрение вопроса может затянуться.