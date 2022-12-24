Отклонена вторая апелляция «Барселоны» на дисквалификацию Левандовского. Роберт пропустит три матча Ла Лиги, в том числе с «Атлетико»
«Барселоне» не удалось изменить ситуацию с дисквалификацией Роберта Левандовского.
Административный суд по делам спорта (TAD) отклонил вторую апелляцию каталонцев на решение о трехматчевой дисквалификации польского нападающего в чемпионате Испании.
Ранее дисциплинарный комитет RFEF вынес решение о дисквалификации Левандовского на три матча Ла Лиги за поведение в игре против «Осасуны» (2:1).
Нападающий был удален в первом тайме, а затем, отправляясь в подтрибунное помещение, продемонстрировал оскорбительный жест в адрес арбитра.
Таким образом, Левандовски пропустит матчи Ла Лиги против «Эспаньола», «Атлетико» и «Бетиса».
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