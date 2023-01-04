«Спартак» может составить конкуренцию «Зениту», но не в этом году». Непомнящий о чемпионской гонке в РПЛ
Валерий Непомнящий высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
После 17 туров «Зенит» возглавляет таблицу турнира, опережая идущий вторым «Спартак» на 6 очков.
«Спартак» во все времена был командой настроения. Даже обладая великолепным составом, они могли терять очки с записными аутсайдерами и наоборот. Если они будут сохранять то, что демонстрировали в конце года, вполне вероятно, что они смогут составить конкуренцию «Зениту». Но точно не в этом году.
Конкурентов для «Зенита» сейчас просто нет, им нет равных. У всех есть какие-то проблемы с комплектованием состава, а у «Зенита» вообще никаких проблем нет. Поэтому борьбы за чемпионство не будет», — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».
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