«Спартак» может составить конкуренцию «Зениту», но не в этом году». Непомнящий о чемпионской гонке в РПЛ

высказался о чемпионской гонке в Мир .

После 17 туров « » возглавляет таблицу турнира, опережая идущий вторым « » на 6 очков.

«Спартак» во все времена был командой настроения. Даже обладая великолепным составом, они могли терять очки с записными аутсайдерами и наоборот. Если они будут сохранять то, что демонстрировали в конце года, вполне вероятно, что они смогут составить конкуренцию «Зениту». Но точно не в этом году.

Конкурентов для «Зенита» сейчас просто нет, им нет равных. У всех есть какие-то проблемы с комплектованием состава, а у «Зенита» вообще никаких проблем нет. Поэтому борьбы за чемпионство не будет», — сказал экс-тренер «Балтики» и «Томи».