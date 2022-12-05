«Зенит» запросил у КДК полный текст решения по драке в матче со «Спартаком»

«Зенит» запросил у КДК РФС полный текст решения по итогам драки в матче со «Спартаком».

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между футболистами случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), , Родригао и . Все они дисквалифицированы на 6 игр Кубка.

«В пятницу, 2 декабря, «Зенит» запросил полный текст решения. Мы с КДК РФС изготавливаем полный текст решения. По регламенту у нас есть на это две недели с момента запроса, после чего мы передадим полный текст решения в «Зенит».

Закончится ли на этом история с дракой? По поводу этого стоит обратиться в «Зенит», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

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