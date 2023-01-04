Президент «Урала» за то, чтобы назвать в честь Пеле «Екатеринбург-Арену»: «Может, выйдем с таким предложением. Стадион принадлежит области»

Теги премьер-лига Россия Урал Пеле Екатеринбург-Арена стадионы Футбол

Президент «Урала» оценил идею назвать в честь Пеле по одному стадиону во всех странах мира.

С таким предложением выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Пеле был великим футболистом. Стоит увековечить его память. Хорошая идея. Может, она воплотится в жизнь. Я лично «за». Посмотрим, как будет.

— Нет ли у вас желания назвать в честь Пеле стадион в Екатеринбурге?

— Я же говорю, что «за». Но решение будет коллективным. Наш стадион принадлежит области. Посмотрим. Мы, может, выйдем с таким предложением, – сказал Григорий Иванов.

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
savik-A.M.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ LLiriKK
Достойных людей из Екатеринбурга и области, оставивших свой след в истории местного футбола, не осталось?
Гена Букин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
heivani
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хоть как назовите ;как он был для меня Центральным, таковым и останется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Angry_bear
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Можно было бы поспорить с таким предложением, приведя в качестве контаргумента например Льва Яшина. Но конечно Пеле - это достояние мира, талант века. Поэтому его именем никакой спорт. обьект назвать не зазорно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Тотров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Может ему стоит задуматься и переименовать себя чтобы сразу было понятно,что перед нами клоун.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
theuser
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ bogdan21101987@icloud.com
У нас в каждом городе есть улица Ленина, может с Пеле так поступать не надо ?
Вы не в курсе, что дедушка ленин уже сегодня зло? вова путин так говорит...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Angry_bear
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
Иванов просто хочет пользоваться именем Пеле
А вы, случайно, ни чьим именем (фамилией) не пользуетесь...?!))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
theuser
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Recreated
Почему у наших чиновников мало мозгов!??
Селекция такая. Нужен отрицательный тест на интеллект. С мозгами туда не пропускают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Нейтральный критик
Вопрос риторический. Но пока речь идет об Иванове.
А Иванов не чиновник?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
theuser
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Сергей Анохин
С известной фразой "футбол родился в Англии, а умер на Урале" это выглядит ещё забавнее)
Вероятно президент урала думает, что если название поменять (кровати передвинуть), то сразу все в клубе заиграют как Пеле...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даниэль Алисса Алисса
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ LLiriKK
Достойных людей из Екатеринбурга и области, оставивших свой след в истории местного футбола, не осталось?
Да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
theuser
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ LLiriKK
Достойных людей из Екатеринбурга и области, оставивших свой след в истории местного футбола, не осталось?
Так сегодня главное первым что-то сказать.
И совсем неважно, как это выглядит - глупо или глуповато...
Вот такая теперь в России жизнь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
НАВАЛЬНЫЙ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Иванов просто хочет пользоваться именем Пеле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Balt39
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Marcus-light
Можно Ленина переименовать в Пеле.., ах черт
Даже сильно исправлять не надо - ПЕленинский пр-кт))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Егурнов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Dinamik1
Надо назвать ельцин арена в честь выдающевося деятеля современности.Ельцин центр уже есть.А Пеле.пока.подаждет.
Ельцин Центр надо закрыть и передать здание под какое нибудь действительно полезное дело
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нейтральный критик
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Recreated
Почему у наших чиновников мало мозгов!??
Вопрос риторический. Но пока речь идет об Иванове.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ bogdan21101987@icloud.com
У нас в каждом городе есть улица Ленина, может с Пеле так поступать не надо ?
Можно Ленина переименовать в Пеле.., ах черт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рашпель793
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
При всём уважении к Пеле, но предложение Инфантино это чистый популизм.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот вам идея, где есть Пеле, сибирские традиции и вывеска для рекламы: Пелемень Арена
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучше стадион имени Пеле, чем имени Ельцина или имени Кадырова.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tvorog8088
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что за глупость, у нас своих легендарных футболистов что ли нет, я понимаю еслиб Пеле там хотя бы 10 матчей сыграл или проездом на недельку останавливался, так же оснований вообще нет, тупая показуха.
Если уж с ума сходить, то лучше голосовалку тогда запустить мне лично Марадона больше нравится)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Анохин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С известной фразой "футбол родился в Англии, а умер на Урале" это выглядит ещё забавнее)
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Почему у наших чиновников мало мозгов!??
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну нам необходимо теперь дружить с ФИФА и участвовать в их проектах
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bogdan21101987@icloud.com
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У нас в каждом городе есть улица Ленина, может с Пеле так поступать не надо ?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Edo Milanian
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Действительно. Всегда же лучше и выгоднее вместо вместо продажи названия стадиона переименовать его в честь величайшего, но не имеющего отношения ни к Ебургу, ни к стране футболиста.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий