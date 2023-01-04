Президент «Урала» за то, чтобы назвать в честь Пеле «Екатеринбург-Арену»: «Может, выйдем с таким предложением. Стадион принадлежит области»
Президент «Урала» оценил идею назвать в честь Пеле по одному стадиону во всех странах мира.
С таким предложением выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.
— Пеле был великим футболистом. Стоит увековечить его память. Хорошая идея. Может, она воплотится в жизнь. Я лично «за». Посмотрим, как будет.
— Нет ли у вас желания назвать в честь Пеле стадион в Екатеринбурге?
— Я же говорю, что «за». Но решение будет коллективным. Наш стадион принадлежит области. Посмотрим. Мы, может, выйдем с таким предложением, – сказал Григорий Иванов.
И совсем неважно, как это выглядит - глупо или глуповато...
Вот такая теперь в России жизнь.
Если уж с ума сходить, то лучше голосовалку тогда запустить мне лично Марадона больше нравится)