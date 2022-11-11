Регионы со стадионами ЧМ-2018 получат свыше 146,6 млн рублей из федерального бюджета в 2023 году в качестве безвозмездных поступлений

Регионы с построенными к стадионами в 2023 году получат безвозмездную помощь.

В соответствии с приложением №2 к проекту закона Калининградской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», безвозмездные поступления составляют 146 671 500 рублей.

Наименование кода безвозмездных поступлений – «межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий по эксплуатации стадионов в городах Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске».

Концепция наследия чемпионата мира по футболу 2018 года с учетом внесенных в июне 2022 года изменений предполагает предоставление из федерального бюджета соответствующим бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов в объеме 100 процентов эксплуатационных расходов стадионов в 2019 году, в 2020-2023 годах в объеме 95 процентов общей потребности в дополнительном финансировании расходов – на частичное покрытие расходов на эксплуатацию стадионов.