Глава проекта Fan ID Дзюба о матче «Урал» – «Краснодар»: «Обращений с проблемами было крайне мало. Все работало в штатном режиме»

В Минцифры оценили первый матч Мир с Fan ID.

На игру – (1:3) в Екатеринбурге пришли 3 тысячи зрителей.

«Мы готовились довольно продолжительное время. Прошлый день и сегодняшнее утро прошли в финальных этапах подготовки. Все были проинструктированы, технический персонал, службы были тоже протестированы, все в последнем уже этапе модерации.

Поэтому те проблемы, с которыми мы столкнулись в итоге, касались исключительно житейских вопросов. Обращений с проблемами было крайне мало, все работало в штатном режиме», – сообщила руководитель проекта «Карта болельщика» из Минцифры Мария Дзюба.

Дзюба уточнила, что у некоторых посетителей матча разряжался телефон, из-за чего они не могли предъявить Fan ID на входе. Также у части зрителей было необновленное приложение госуслуг, из-за чего QR-код отображался некорректно.

«Поэтому мы теперь будем рекомендовать обязательно перед каждым матчем, чтобы люди приложение госуслуг обновляли на новое», – сказала Дзюба.

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