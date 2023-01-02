Инфантино призвал все страны мира назвать в честь Пеле хотя бы по одному стадиону

Президент ФИФА призвал все страны мира назвать стадионы в честь Пеле.

посетил церемонию прощания с легендарным бразильским футболистом, которая в эти минуты проходит на стадионе «Сантоса».

«Я испытываю много эмоций. Очень грустно, но при этом я улыбаюсь, потому что Пеле подарил нам много улыбок. Мы почтим память короля. Просим все страны мира организовать минуту молчания перед играми.

Кроме того, мы просим все страны мира назвать хотя бы по одному стадиону в честь Пеле, чтобы дети знали, насколько он важен», – сказал Инфантино.

Трехкратный чемпион мира ушел из жизни 29 декабря, ему было 82 года.

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