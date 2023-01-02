Инфантино призвал все страны мира назвать в честь Пеле хотя бы по одному стадиону

Теги Сантос высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу ФИФА Пеле Джанни Инфантино стадионы Футбол

Президент ФИФА призвал все страны мира назвать стадионы в честь Пеле.

Джанни Инфантино посетил церемонию прощания с легендарным бразильским футболистом, которая в эти минуты проходит на стадионе «Сантоса».

«Я испытываю много эмоций. Очень грустно, но при этом я улыбаюсь, потому что Пеле подарил нам много улыбок. Мы почтим память короля. Просим все страны мира организовать минуту молчания перед играми.

Кроме того, мы просим все страны мира назвать хотя бы по одному стадиону в честь Пеле, чтобы дети знали, насколько он важен», – сказал Инфантино.

Трехкратный чемпион мира ушел из жизни 29 декабря, ему было 82 года. 

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25 комментариев

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Nikita Chesnokov
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Что за бред)
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Sir David Beckham
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Ответ Flavius
А Марадона был недостоин стать человеком-стадионом?
Так он стал. У Наполи в честь него назван стадион
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Pb-SE
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В каждом российском городе на улице имени Ленина должен быть стадион имени Пеле.
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Sir David Beckham
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Имя Пеле и так в истории футбола, к чему это все.
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бесдомный понь
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Есть у нас стадионы с неблагозвучным названием, баклан-арена, например. Сразу двух зайцев в год сб голубого кролика.
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Mega• Battman
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Пеле, марадона , месси Роналду дали миру много эмоций. Но кроме этого что сделал пеле для других? Он только сантосу и Бразилии сделал. Вот марадона в наполи что то дал. Месси в барсе дал. Роналду в реале дал. Но например эти игроки ни чего такого не дали клубам из Китая.
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Arturitto
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А чего мелочиться?Переименуйте ФИФА в ПЕЛЕ!
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Flavius
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А Марадона был недостоин стать человеком-стадионом?
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Abwehr Rus
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Ну в Хабаровске можно переименовать.
Стадион Пеле им. В. И. Ленина
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sancho81
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Популизм - наше все.
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Мирас Камалов
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Просто очередной популистский неуместный призыв
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Jurgen Klinsmann
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получится как с улицей ленина, которая есть в каждом городе россии.
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Хей-Хо, а ну пошли!
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"Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее. Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать? В самом деле, куда? " (с) .

Вот прям очень похоже.
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Phantomm
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На эмоциях сказал
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Ovsyankin
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Стадион «Пеле» в Саранске? Может конкретно один стадион переименовать, конкретно у ФК «Сантос»
Тут даже выбирать не нужно, 100% попадание )
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Madhamish
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Ага, у каких-нить Фарерских островов один-единственный стадион на всю страну, небось.
Инфантино как всегда, желание популизма перевешивает здравый смысл.
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Футбол_это_жизнь
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Страны которых в финале отыгрывала Пеле ещё и в честь него должны стадионы называть. Популизм этого типа конечно за гранью!
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Футбол_это_жизнь
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Что хорошего сделал Пеле для Норвегии?
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Cantstoped
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Может лучше построить по одному стадиону в Честь Пеле? Он был бы рад, да и инфраструктуру развивает. А что переназывать.
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Shibosan
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Ответ adeptik
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Любой ценой пятнадцать рубликов заработать надо, да?
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Aleksandr Blaugranas
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Переименовать Маракану, этого будет достаточно
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adeptik
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corazón blanco
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Это глупость, Пеле безусловно фигура мирового уровня в мире футбола, но называть стадионы в его честь в других странах, как минимум странное решение. Пусть Сантос переназывает свой стадион в честь великого игрока.
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Йозе_Марино
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Лысый специально резонанс раздувает чтобы все поскорей забыли историю с поваром на поле во время церемонии награждения.
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Стадион «Пеле» в Саранске?

Может конкретно один стадион переименовать, конкретно у ФК «Сантос»
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