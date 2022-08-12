Игрок «Урала» Кузьмичев: «В Воронеже классная атмосфера. Из-за Fan ID в Екатеринбурге не все приходят, к сожалению»

Теги премьер-лига Россия Урал Факел Центральный стадион профсоюзов Екатеринбург-Арена стадионы Fan ID Иван Кузьмичев Футбол

Игрок «Урала» Иван Кузьмичев связал низкую посещаемость в Екатеринбурге с введением Fan ID.

Сегодня екатеринбургский клуб в 5-м туре Мир РПЛ сыграл вничью с «Факелом» в Воронеже (0:0). Матч посетили более 18 тысяч зрителей.

«Конечно, в Воронеже вон какая атмосфера классная. Хотелось бы, чтобы в Екатеринбурге была такая же.

Но из-за Fan ID не все приходят, к сожалению», – сказал защитник в эфире канала «Матч Премьер».

Матч «Урал» – «Спартак» 6 августа в Екатеринбурге посетили 8931 зритель, до этого на игру против «Краснодара» пришли 3 тысячи человек.

Первый матч с Fan ID собрал 3000 человек – даже в холод ходило больше. Репортаж из Екатеринбурга

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