«Эдегор играет как Моцарт. Мартин похож на реинкарнацию Озила в его лучшей форме». Фердинанд о капитане «Арсенала»

Теги Месут Озил Рио Фердинанд Арсенал Мартин Эдегор Футбол

Рио Фердинанд высоко оценил игру хавбека «Арсенала» Мартина Эдегора

«Арсенал» выглядит серьезно. Эти ребята серьезно настроены, теперь они серьезная команда.

Когда просматриваешь состав, он уже выглядит солидно, но Эдегор заслуживает отдельного упоминания. Этот парень! Я сказал, что когда ему дадут повязку, все пойдет по одному из двух возможных сценариев: либо она будет слишком сильно давить на него, либо он будет бежать с ней. И он бежит с ней прямо сейчас. 

В данный момент этот парень играет как Моцарт. Он прокатывает мяч у игроков между ног. Он похож на реинкарнацию Месута Озила в его лучшей форме. 

Я смотрел на него и думал: «Ух ты, вот это парень». Можно сказать, что он чувствует себя комфортно в своей шкуре, и он действительно хорошо вживается в роль капитана «Арсенала».

«Арсенал» выглядит так, будто прямо сейчас может выиграть любой матч. Для меня они – серьезная команда», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with Five. 

«Эдегор – оркестр «Арсенала». Очень эффективный капитан». Сака о Мартине

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25 комментариев

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rigobersong
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Ответ gukmamop
Фанаты Спартака: 😍
Кстати очень даже неплохой игрок для того времени был:)
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Нету Нету
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Озил гений, такие пасы не кто не сможет
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Ман Сити
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Его же выкупили или наигрывают для Реала?
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ВладимирНеПутин
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Ответ Михо
Все думали что Эдегор фейк и в Реал попал случайно, хорошо что это оказалось не так. Просто слишком рано он попал в Реал
Главное, что к Слуцкому вовремя попал
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Александр Лебовски
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ого, Рио смотрел игры спартака в нулевые
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Marcus-light
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Ответ Aidar Abdibayev
Замечателен был Томаш. Любил забивать курам, и в Дортмунде был будь здоров и в сборной Чехии. Только вот проблем с характером не помню
Венгер в своё время говорил, что со временем его проблемы приобрели психосоматический характер. То есть обследования ничего не показывали, а Росицки играть не мог.
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Alar Asus
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Озил ленивый, играл на чистых мячах, ни одного отбора, много потерь больше этим запомнился чем хорошей игрой, никакое сравнение
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Aidar Abdibayev
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Ответ Marcus-light
Был Моцарт а Арсенале. Насколько Томаш был гениален, настолько же и хрустальный. Ну и с характером были проблемы
Замечателен был Томаш. Любил забивать курам, и в Дортмунде был будь здоров и в сборной Чехии.
Только вот проблем с характером не помню
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Дядя ТУРА
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Ответ Marcus-light
Был Моцарт а Арсенале. Насколько Томаш был гениален, настолько же и хрустальный. Ну и с характером были проблемы
Моцарт и в Спартаке был
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gukmamop
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Фанаты Спартака: 😍
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Kalahun
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Бергкамп, Фабрегас, Росицки, Озил, Эдегор. У Арсенала всегда был гениальный игрок на этой позиции
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onegin2007
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Есть только один Моцарт, который в Спартаке играл. Вообще предлагаю вывести имя Моцарт из названия людей)
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Михо
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Все думали что Эдегор фейк и в Реал попал случайно, хорошо что это оказалось не так. Просто слишком рано он попал в Реал
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Злобный Конь
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Ну так Моцарт играл вотвторой по силе лиге мира ,после ФНЛ,в РПЛ. Не то что этот Эдегор...
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Дима Егоров
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В отличии от месута, эдегор при обороне не пустое место
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Борис _____
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Рио Фердинанд - эрудит, даже спартаковского Моцарта помнит.
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Yerkebulan
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В матче с МЮ, Эдегор встретится с Сальери-Каземиро
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Пако
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Мартин Эдегор имеет свой индивидуальный стиль и с каждым годом играет всё лучше. Пока так, по крайней мере.
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Растиньяк
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какой лютый бред, до озила как раком до парижа
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Экспертное мнение
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Если грамотно выстроить игру вокруг Оедгарда и Холанда, то норвеги очень даже неплохие шансы будут иметь на пошуметь, одна такая связка может стать мощным оружием
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corazón blanco
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Дирижер атак Арсенала.
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Marcus-light
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Был Моцарт а Арсенале. Насколько Томаш был гениален, настолько же и хрустальный. Ну и с характером были проблемы
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Velirpa
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Моцарт из Спартака, бгг?
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Teodrakis
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Озил умер 24 года назад?
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shin93
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Ну Сантос Моцарт не такой уж и уровень
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