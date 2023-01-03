«Эдегор играет как Моцарт. Мартин похож на реинкарнацию Озила в его лучшей форме». Фердинанд о капитане «Арсенала»
Рио Фердинанд высоко оценил игру хавбека «Арсенала» Мартина Эдегора.
«Арсенал» выглядит серьезно. Эти ребята серьезно настроены, теперь они серьезная команда.
Когда просматриваешь состав, он уже выглядит солидно, но Эдегор заслуживает отдельного упоминания. Этот парень! Я сказал, что когда ему дадут повязку, все пойдет по одному из двух возможных сценариев: либо она будет слишком сильно давить на него, либо он будет бежать с ней. И он бежит с ней прямо сейчас.
В данный момент этот парень играет как Моцарт. Он прокатывает мяч у игроков между ног. Он похож на реинкарнацию Месута Озила в его лучшей форме.
Я смотрел на него и думал: «Ух ты, вот это парень». Можно сказать, что он чувствует себя комфортно в своей шкуре, и он действительно хорошо вживается в роль капитана «Арсенала».
«Арсенал» выглядит так, будто прямо сейчас может выиграть любой матч. Для меня они – серьезная команда», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with Five.
«Эдегор – оркестр «Арсенала». Очень эффективный капитан». Сака о Мартине
Только вот проблем с характером не помню