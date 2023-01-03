«Эдегор играет как Моцарт. Мартин похож на реинкарнацию Озила в его лучшей форме». Фердинанд о капитане «Арсенала»

высоко оценил игру хавбека «Арсенала» .

«Арсенал» выглядит серьезно. Эти ребята серьезно настроены, теперь они серьезная команда.

Когда просматриваешь состав, он уже выглядит солидно, но Эдегор заслуживает отдельного упоминания. Этот парень! Я сказал, что когда ему дадут повязку, все пойдет по одному из двух возможных сценариев: либо она будет слишком сильно давить на него, либо он будет бежать с ней. И он бежит с ней прямо сейчас.

В данный момент этот парень играет как Моцарт. Он прокатывает мяч у игроков между ног. Он похож на реинкарнацию в его лучшей форме.

Я смотрел на него и думал: «Ух ты, вот это парень». Можно сказать, что он чувствует себя комфортно в своей шкуре, и он действительно хорошо вживается в роль капитана «Арсенала».

«Арсенал» выглядит так, будто прямо сейчас может выиграть любой матч. Для меня они – серьезная команда», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Vibe with Five.

«Эдегор – оркестр «Арсенала». Очень эффективный капитан». Сака о Мартине