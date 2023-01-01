«Эдегор – оркестр «Арсенала». Очень эффективный капитан». Сака о Мартине

сравнил с оркестром.

«Наш капитан [Мартин Эдегор] играет потрясающе. Он так много делает для команды. Он оркестр нашей команды. По-настоящему эффективный капитан. И он дает много подсказок на поле», – сказал вингер «Арсенала» после победы над «Брайтоном» (4:2) в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

Сака также высказался о том, что « » потерял очки в матче с «Эвертоном» (1:1) незадолго до игры с участием лондонской команды.

«Мы просто старались, сосредотачивались на себе, но известие о том результате дало нам дополнительную мотивацию, чтобы попытаться, поднажать и добиться результата», – сказал полузащитник.

Цифра дня: 7 очков отрыва у «Арсенала» от «Сити». Закончили год идеально