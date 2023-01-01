«Эдегор – оркестр «Арсенала». Очень эффективный капитан». Сака о Мартине

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Мартин Эдегор Букайо Сака Футбол

Букайо Сака сравнил Мартина Эдегора с оркестром.

«Наш капитан [Мартин Эдегор] играет потрясающе. Он так много делает для команды. Он оркестр нашей команды. По-настоящему эффективный капитан. И он дает много подсказок на поле», – сказал вингер «Арсенала» после победы над «Брайтоном» (4:2) в рамках 18-го тура Премьер-лиги.

Сака также высказался о том, что «Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Эвертоном» (1:1) незадолго до игры с участием лондонской команды.

«Мы просто старались, сосредотачивались на себе, но известие о том результате дало нам дополнительную мотивацию, чтобы попытаться, поднажать и добиться результата», – сказал полузащитник.

Цифра дня: 7 очков отрыва у «Арсенала» от «Сити». Закончили год идеально

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11 комментариев

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rigobersong
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Ответ corazón blanco
Риго, к чему все эти оскорбления? Новый Год все-таки, будь добрее, тем более когда ты можешь в конструктив, интересно читать твои содержательные комментарии, но не можешь ты удержаться и кого-нибудь, да не оскорбить.
Мне какая разница новый год или нет, я буду писать правду всегда, если большинство людей не любит правду в лицо, это проблемы неудачников, а не мои:) Не нравится правда, пройдите мимо, мне не нравится когда ты пытаешься всемм угодить, а не сказать, что действительно думаешь:)
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иц а мэн
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Эдегор конечно прекрасен
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Никита Самарин
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Эдегор очень крут! А какая же многообещающая сборная Норвегии.
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Кукич
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Арсенал купил в 2021 за 24 млн.
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Кукич
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То что Эдегор станет мегатопом было понятно еще в Реал Сосьедаде. В сезоне 2019-20 был чуть ли не лучшим игроком Ла Лиге
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corazón blanco
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Ответ rigobersong
Сбежал с риала = спас карьеру. Риал меньше чем клуп, глор риала меньше чем примат:)
Риго, к чему все эти оскорбления? Новый Год все-таки, будь добрее, тем более когда ты можешь в конструктив, интересно читать твои содержательные комментарии, но не можешь ты удержаться и кого-нибудь, да не оскорбить.
+3
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corazón blanco
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Эдегор просто красавец, рад, что нашел свою команду. Стал ее лидером, капитаном. У него есть все данные, чтобы стать топ-футболистом и шикарным плеймейкером. Культура паса и виденье поля на высоком уровне.
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ta-tosha
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Эдегор 2 сезона показывал донный футбол, его не хватало на интенсивную игру, на объем работы - он отлично может играть только на чистых мячах. И это есть и сейчас.
Его преображение - исключительно изменение схемы и приход в команду Зинченко. Зина избавил его от движения мяча во 2 трети, а Джака, который стал играть с Зиной выше в полузащите - от прессинга и черновой работы.
Результат на лицо, Эдегор на чистых мячах может играть в топ футбол, как оказывается
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rigobersong
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Сбежал с риала = спас карьеру. Риал меньше чем клуп, глор риала меньше чем примат:)
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fy_primus
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От парня исходят вайбы Де Дрюйне
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Иван Рыбаков
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На поле у него действительно получается неплохая симфония.
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