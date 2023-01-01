Артета о 4:2 с «Брайтоном»: «Они доминировали во многих фазах. Очень сложный соперник»
Микель Артета признал, что «Брайтон» мог доминировать в игре с «Арсеналом».
Главный тренер лондонской команды дал комментарий после победы над «чайками» со счетом 4:2 в матче 18-го тура Премьер-лиги.
«Очень сложный соперник. От нас требовалось показать превосходную игру, чтобы победить очень хорошую команду в лице «Брайтона», и мы это сделали, я думаю.
Они доминировали во многих фазах игры. Они на многое способны, но и мы много сделали, чтобы заслужить право на победу.
В игре Мартина Эдегора были превосходные моменты. Он созидает в нужный момент.
Многое нужно улучшить, в особенности аспекты нашей игры в обороне. Нам еще есть куда расти», – сказал Артета.
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