Артета о 4:2 с «Брайтоном»: «Они доминировали во многих фазах. Очень сложный соперник»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Мартин Эдегор Футбол

Микель Артета признал, что «Брайтон» мог доминировать в игре с «Арсеналом».

Главный тренер лондонской команды дал комментарий после победы над «чайками» со счетом 4:2 в матче 18-го тура Премьер-лиги.

«Очень сложный соперник. От нас требовалось показать превосходную игру, чтобы победить очень хорошую команду в лице «Брайтона», и мы это сделали, я думаю.

Они доминировали во многих фазах игры. Они на многое способны, но и мы много сделали, чтобы заслужить право на победу.

В игре Мартина Эдегора были превосходные моменты. Он созидает в нужный момент.

Многое нужно улучшить, в особенности аспекты нашей игры в обороне. Нам еще есть куда расти», – сказал Артета.

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6 комментариев

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Okaka
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Брайтон был без 4 ключевых игроков
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GuruFutbola
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Ответ А.В.Бубнов
Нольтета продолжает позориться. Реально какой-то дурачок
Тут про тебя в тексте речь не идет
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А.В.Бубнов
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Нольтета продолжает позориться. Реально какой-то дурачок
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-7
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0mertas626
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Ответ Meirim
Доминация соперника? Даже после матча с МЮ такого не говорил.
Так мю и не доминировал :)
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Meirim
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Доминация соперника? Даже после матча с МЮ такого не говорил.
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Vahe Sardaryan
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Каким же крутым тренером стал Артета, Арсенал именно что тренерская команда !
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