Джейми Реднапп: «Арсенал» напоминает «Ливерпуль» Роджерса, боровшийся за чемпионство. Думаю, «Сити» их догонит»
Джейми Реднапп оценил перспективы «Арсенала» в текущем сезоне.
«Я думаю, что «Манчестер Сити» догонит «Арсенал».
«Канониры» были великолепны, мне нравится наблюдать за ними – они немного напоминают мне «Ливерпуль» времен Брендана Роджерса, претендовавший на победу в АПЛ. В их игре есть немного хаоса, но также есть и красота, и они отлично справляются со своей работой.
Они были главными фаворитами на попадание в топ-4 прошлого сезона и в итоге упустили свой шанс, но я думаю, что разница и правда есть.
[Мартин] Эдегор великолепен, есть [Букайо] Сака, идут разговоры о покупке [Михаила] Мудрика, который станет фантастическим игроком», – сказал экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».
На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка в 16 сыгранных матчах. Отрыв от «Манчестер Сити», идущего на втором месте, составляет 7 очков.
Но тут Арсенал: тренер свой, многие игроки свои. Не вижу у Сити мотивации пока реально жилы рвать, против Эвертона и не пытались, чемпионств взяли уже достаточно, если легко достанется и сам Арс посыпется хорошо, если нет, то и ладно.
Арсенал идёт от игры, к игре.
COYG!
Сити то может и перегонит, но Арсенал врядли превратится в тыкву, как тот Ливерпуль.