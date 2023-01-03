Джейми Реднапп: «Арсенал» напоминает «Ливерпуль» Роджерса, боровшийся за чемпионство. Думаю, «Сити» их догонит»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Джейми Реднапп Брендан Роджерс Мартин Эдегор Михаил Мудрик Букайо Сака Футбол

Джейми Реднапп оценил перспективы «Арсенала» в текущем сезоне.

«Я думаю, что «Манчестер Сити» догонит «Арсенал».

«Канониры» были великолепны, мне нравится наблюдать за ними – они немного напоминают мне «Ливерпуль» времен Брендана Роджерса, претендовавший на победу в АПЛ. В их игре есть немного хаоса, но также есть и красота, и они отлично справляются со своей работой.

Они были главными фаворитами на попадание в топ-4 прошлого сезона и в итоге упустили свой шанс, но я думаю, что разница и правда есть.

[Мартин] Эдегор великолепен, есть [Букайо] Сака, идут разговоры о покупке [Михаила] Мудрика, который станет фантастическим игроком», – сказал экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 43 очка в 16 сыгранных матчах. Отрыв от «Манчестер Сити», идущего на втором месте, составляет 7 очков.

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9 комментариев

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А.В.Бубнов
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Понятно. Канистру за уши вытянут свистки, а у орсеноля случится слиппи джака
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mj23.net
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Все решат ближайшие матчи. У Сити по сути отрезок, который или даст им в будущем фору и уверенность для титула, или отправит в борьбу за топ-4)
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Ман Сити
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Есть разница. Там был портовый проект, который наказать было просто, они вели себя мерзко, особенно Стиви и Суарес. В том сезоне тоже оригинально наказали, отыграв титул за 10 минут.
Но тут Арсенал: тренер свой, многие игроки свои. Не вижу у Сити мотивации пока реально жилы рвать, против Эвертона и не пытались, чемпионств взяли уже достаточно, если легко достанется и сам Арс посыпется хорошо, если нет, то и ладно.
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Эльшод Насыров
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О потенциальном чемпионстве Арсенала думают все, кроме самого Арсенала.
Арсенал идёт от игры, к игре.
COYG!
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Мишка Ляшенко
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Меня заминусуют, но Сити стал хуже играть из-за Холланда, все пытаются на него играть. Он то забьет, понятное дело, но командная составляющая из-за этого теряется
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Александр Степанов
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Ответ А.Э.РАСИМ
Сити догонит.
Но обгонит ли? Вот это вопрос)
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Алекс Мелкумян
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Ну не совсем, тот Ливерпуль был яркой и внезапной вспышкой, который много пропускал и имел суперзаряженного Суареса, от которого очень много зависело. Этот Арсенал все таки выглядит командой покрепче, он дольше строился и даже травма лучшего нападающего Жезуса не прям рушит все.
Сити то может и перегонит, но Арсенал врядли превратится в тыкву, как тот Ливерпуль.
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Пирс Морган
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Глубина лавки походу зарешает
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А.Э.РАСИМ
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Сити догонит.
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