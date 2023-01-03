Джейми Реднапп: «Арсенал» напоминает «Ливерпуль» Роджерса, боровшийся за чемпионство. Думаю, «Сити» их догонит»

Джейми Реднапп оценил перспективы « » в текущем сезоне.

«Я думаю, что « » догонит «Арсенал».

«Канониры» были великолепны, мне нравится наблюдать за ними – они немного напоминают мне « » времен Брендана Роджерса, претендовавший на победу в АПЛ. В их игре есть немного хаоса, но также есть и красота, и они отлично справляются со своей работой.

Они были главными фаворитами на попадание в топ-4 прошлого сезона и в итоге упустили свой шанс, но я думаю, что разница и правда есть.

[Мартин] великолепен, есть [Букайо] Сака, идут разговоры о покупке [Михаила] Мудрика, который станет фантастическим игроком», – сказал экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

На данный момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице , набрав 43 очка в 16 сыгранных матчах. Отрыв от «Манчестер Сити», идущего на втором месте, составляет 7 очков.