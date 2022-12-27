Оливер назначил пенальти в пользу «Арсенала», когда Крессуэлл отбил мяч головой, а не рукой. Решение отменили с помощью ВАР

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал судьи Майкл Оливер Аарон Крессуэлл видеоповторы Мартин Эдегор Футбол

Майкл Оливер назначил пенальти в матче «Арсенала» с «Вест Хэмом», но отменил его после видеопросмотра.

На 45-й минуте матча 17-го тура АПЛ после штрафного удара Мартина Эдегора был назначен пенальти – арбитр посчитал, что Аарон Крессуэлл сыграл рукой в штрафной площади.

Однако ВАР пригласил Оливера посмотреть повтор и пенальти был отменен, поскольку мяч попал защитнику «Вест Хэма» в голову.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Вест Хэм».

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2 комментария

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lizardking1
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я всегда думал, что если судья что то назначил, то он уже никак не сможет исправить свое решение
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Барсик Юрана
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Легенда Реала
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