Оливер назначил пенальти в пользу «Арсенала», когда Крессуэлл отбил мяч головой, а не рукой. Решение отменили с помощью ВАР

Майкл Оливер назначил пенальти в матче « » с « », но отменил его после видеопросмотра.

На 45-й минуте матча 17-го тура после штрафного удара был назначен пенальти – арбитр посчитал, что сыграл рукой в штрафной площади.

Однако ВАР пригласил Оливера посмотреть повтор и пенальти был отменен, поскольку мяч попал защитнику «Вест Хэма» в голову.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Вест Хэм».

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