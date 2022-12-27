Оливер назначил пенальти в пользу «Арсенала», когда Крессуэлл отбил мяч головой, а не рукой. Решение отменили с помощью ВАР
Майкл Оливер назначил пенальти в матче «Арсенала» с «Вест Хэмом», но отменил его после видеопросмотра.
На 45-й минуте матча 17-го тура АПЛ после штрафного удара Мартина Эдегора был назначен пенальти – арбитр посчитал, что Аарон Крессуэлл сыграл рукой в штрафной площади.
Однако ВАР пригласил Оливера посмотреть повтор и пенальти был отменен, поскольку мяч попал защитнику «Вест Хэма» в голову.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Вест Хэм».
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