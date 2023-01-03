Глава «Вальядолида» Роналдо осудил расистские оскорбления в адрес Винисиуса: «Клуб открыт для сотрудничества в расследовании, чтобы виновные были отстранены»

Роналдо осудил проявление расизма по отношению к .

Напомним, болельщики «Вальядолида» оскорбляли вингера « » по ходу матча 15-го тура чемпионата Испании. Ла Лига обратилась в суд насчет возбуждения уголовного дела.

«Прискорбно, отвратительно, постыдно, недопустимо. Расисты и ксенофобы не представляют клуб.

Винисиус, направляю тебе свою поддержку, уважение и любовь. «Вальядолид» открыт для сотрудничества с властями в расследовании, чтобы виновные были отстранены от клуба.

Мы не будем допускать расистских оскорблений в нашей организации, потому что наши фанаты не такие, и эти люди нас не представляют», – написал бывший нападающий сборной Бразилии, в настоящее время являющийся владельцем и президентом « ».

также поставил на аватарку изображение с надписью «Нет расизму».