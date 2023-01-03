Глава «Вальядолида» Роналдо осудил расистские оскорбления в адрес Винисиуса: «Клуб открыт для сотрудничества в расследовании, чтобы виновные были отстранены»

Теги Реал Мадрид Роналдо болельщики Вальядолид Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Роналдо осудил проявление расизма по отношению к Винисиусу Жуниору

Напомним, болельщики «Вальядолида» оскорбляли вингера «Реала» по ходу матча 15-го тура чемпионата Испании. Ла Лига обратилась в суд насчет возбуждения уголовного дела. 

«Прискорбно, отвратительно, постыдно, недопустимо. Расисты и ксенофобы не представляют клуб.

Винисиус, направляю тебе свою поддержку, уважение и любовь. «Вальядолид» открыт для сотрудничества с властями в расследовании, чтобы виновные были отстранены от клуба.

Мы не будем допускать расистских оскорблений в нашей организации, потому что наши фанаты не такие, и эти люди нас не представляют», – написал бывший нападающий сборной Бразилии, в настоящее время являющийся владельцем и президентом «Вальядолида». 

Роналдо также поставил на аватарку изображение с надписью «Нет расизму». 

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17 комментариев

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Джавез Тилл
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Ответ King_X
Вспомнилась легендарная история с казахом-болелой на ветках Серии А (ник не могу вспомнить) И то, как его нашли в вк и скидывали на любой коммент его фотку😂 Чел потом исчез со спортса, мб один из нынешних троллей как раз он
Это какая-то фантастика... ни одну новость про Рона не пропускает с 2010, всех бомжами и ноунеймами называет, сразу в блок кидает когда ему фактами отвечают... Хочу понять что за существо))) 😁
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Vy_Ao
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Ответ Джавез Тилл
"rigobersong" Почему ты кидаешь в мут аккаунты, когда тебя всего лишь просят скинуть пруфы что ты якобы бохатый?? Что за комплексы как у потерпевшего??😂😂😂😂 P.S. Он одному челу сегодня ответил, цитата: "Нормальные люди не бегают и не подлизывают всякой черемше типа Кринжа, а занимаются своей жизнью и довольны ей:))" Но тогда почему ты не занимаешься своей жизнью а пишешь гадости, с 2010 года под каждой новостью о Роналду??? Получается ты ненормальный человек и не живешь своей жизнью??? 😂😂😂😂 P.S2. Тут все думают что тебе за 40, но у меня очень сильные ощущения что тебе за 60, так как ты противоречишь себе и забываешь что писал минуту назад как 🐟🐟🐟🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
гадости про Рона)) ну и ну, нашёлся адвокат. ригоберка, конечно, тот ещё конч, но гадости про Рона тут и так годами пишут, как и про Месси. А вообще могу дать ответ: ригоберка за интор болеет, там все такие пришибленные)
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Катя Фонфрыгина
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Ответ Иван Новиков
А почему он не перешёл в свой клуб, а подался к арабам? Не было приглашения?
Роналду и Роналдо это два разных человека если что
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rigobersong
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Ответ Джавез Тилл
Какие боты??? Что ты несешь?? Во-первых, тебя сегодня я из трех разных аккаунтов просил скинуть пруфы, но блокнул все трое и спустя пару часов лишился ответить придумав этот бред???🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Про какое личное пространство, у тебя что твою хату(коммуналку) хотят отжать??? Если ты такой щепетильный зачем ты тогда других оскорбляешь мол они бедные, а тут пишешь про какое-то надуманное пространство и кто-то якобы на него покушается😆 Во-вторых, "в интернете я мог бы тебе все что угодно скинуть, только зачем мне обманывать людей", не надо никакие фотки кидать я тебе наберу по видеосвязи, пойму твою мотивацию 15 лет тут гадости про Рона писать... P.S. "я честный и порядочный человек" Ты здесь прослыл главным балолболом. Каждый второй пишет что ты местный 🤡 Они боты, тоже??)))))) Пару минут назад ты пишешь про сименс65, то есть как МИНИМУМ, МИНИМУМ что ты человек 80-х годов, факт!!! 😁
"Какик боты?" " Я тебе написал с трех разных аккаунтов?"🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ О чем с тобой говорить, это ЧС:)🤣

Все видят, что я иду на диалог, но какой смысл разговора, у тебя даже аккаунта нормального нет:)
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Джавез Тилл
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Ответ rigobersong
Потому что это аккаунты боты. Я их сразу в ЧС кидаю, смысл тратить время не вижу, если вижу что аккаунт не новый, а вполне нормальный, то если мне задают нормальные вопросы то я на них отвечаю:) Где я писал, что я богатый?:) Я писал что мне достаточно для хорошей жизни, и я в отличии от многих не ною как плохо в стране и т.д.:) А на пруфы байтить?:) Конечно я не буду показывать фото своей хаты, во-первых потому что есть элементарное личное пространство, а во-вторых в интернете я мог бы тебе все что угодно скинуть, только зачем мне обманывать людей, вроде за долгие годы на сайте во вранье меня никто не уличал, потому что я честный и порядочный человек:)😀 И какие гадости я пишу про роналду, вроде только правду которую постят в новостях, не я же детей аутистов избивал, и на Майоргу накидывался:)
Какие боты??? Что ты несешь??
Во-первых, тебя сегодня я из трех разных аккаунтов просил скинуть пруфы, но блокнул все трое и спустя пару часов лишился ответить придумав этот бред???🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Про какое личное пространство, у тебя что твою хату(коммуналку) хотят отжать??? Если ты такой щепетильный зачем ты тогда других оскорбляешь мол они бедные, а тут пишешь про какое-то надуманное пространство и кто-то якобы на него покушается😆
Во-вторых, "в интернете я мог бы тебе все что угодно скинуть, только зачем мне обманывать людей", не надо никакие фотки кидать я тебе наберу по видеосвязи, пойму твою мотивацию 15 лет тут гадости про Рона писать...
P.S. "я честный и порядочный человек" Ты здесь прослыл главным балолболом. Каждый второй пишет что ты местный 🤡 Они боты, тоже??)))))) Пару минут назад ты пишешь про сименс65, то есть как МИНИМУМ, МИНИМУМ что ты человек 80-х годов, факт!!! 😁
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rigobersong
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Ответ Джавез Тилл
"rigobersong" Почему ты кидаешь в мут аккаунты, когда тебя всего лишь просят скинуть пруфы что ты якобы бохатый?? Что за комплексы как у потерпевшего??😂😂😂😂 P.S. Он одному челу сегодня ответил, цитата: "Нормальные люди не бегают и не подлизывают всякой черемше типа Кринжа, а занимаются своей жизнью и довольны ей:))" Но тогда почему ты не занимаешься своей жизнью а пишешь гадости, с 2010 года под каждой новостью о Роналду??? Получается ты ненормальный человек и не живешь своей жизнью??? 😂😂😂😂 P.S2. Тут все думают что тебе за 40, но у меня очень сильные ощущения что тебе за 60, так как ты противоречишь себе и забываешь что писал минуту назад как 🐟🐟🐟🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Но и раз ты у нас такой пруфный парень, скинь где я пишу, что богатый?:) Из последнего писал одному хейтеру, что могу раз в год позволить себе потратить 300к в Дубаи на НГ и все:) Да и то, это было сказано в контексте того, что могу там встретить рональду:) Он же не понимая, что Дубаи вполне себе что-то приземленное стал в этом сомневаться, думая, что на отдых там нужны миллионы, вот я ему и пояснил, что все горазбо проще, чем кажется:)) Если ты считаешь это богатством, у тебя странное понятие об этом слове:)
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King_X
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Ответ rigobersong
Потому что это аккаунты боты. Я их сразу в ЧС кидаю, смысл тратить время не вижу, если вижу что аккаунт не новый, а вполне нормальный, то если мне задают нормальные вопросы то я на них отвечаю:) Где я писал, что я богатый?:) Я писал что мне достаточно для хорошей жизни, и я в отличии от многих не ною как плохо в стране и т.д.:) А на пруфы байтить?:) Конечно я не буду показывать фото своей хаты, во-первых потому что есть элементарное личное пространство, а во-вторых в интернете я мог бы тебе все что угодно скинуть, только зачем мне обманывать людей, вроде за долгие годы на сайте во вранье меня никто не уличал, потому что я честный и порядочный человек:)😀 И какие гадости я пишу про роналду, вроде только правду которую постят в новостях, не я же детей аутистов избивал, и на Майоргу накидывался:)
Следуя логике фанатов Месси после матча с голландией, можно написать
Он же оттолкнул именно этого ребёнка, а не других
Значит этот его провоцировал!1! Не просто так же именно его
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King_X
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Ответ Джавез Тилл
"rigobersong" Почему ты кидаешь в мут аккаунты, когда тебя всего лишь просят скинуть пруфы что ты якобы бохатый?? Что за комплексы как у потерпевшего??😂😂😂😂 P.S. Он одному челу сегодня ответил, цитата: "Нормальные люди не бегают и не подлизывают всякой черемше типа Кринжа, а занимаются своей жизнью и довольны ей:))" Но тогда почему ты не занимаешься своей жизнью а пишешь гадости, с 2010 года под каждой новостью о Роналду??? Получается ты ненормальный человек и не живешь своей жизнью??? 😂😂😂😂 P.S2. Тут все думают что тебе за 40, но у меня очень сильные ощущения что тебе за 60, так как ты противоречишь себе и забываешь что писал минуту назад как 🐟🐟🐟🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Вспомнилась легендарная история с казахом-болелой на ветках Серии А (ник не могу вспомнить)
И то, как его нашли в вк и скидывали на любой коммент его фотку😂
Чел потом исчез со спортса, мб один из нынешних троллей как раз он
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rigobersong
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Ответ Джавез Тилл
"rigobersong" Почему ты кидаешь в мут аккаунты, когда тебя всего лишь просят скинуть пруфы что ты якобы бохатый?? Что за комплексы как у потерпевшего??😂😂😂😂 P.S. Он одному челу сегодня ответил, цитата: "Нормальные люди не бегают и не подлизывают всякой черемше типа Кринжа, а занимаются своей жизнью и довольны ей:))" Но тогда почему ты не занимаешься своей жизнью а пишешь гадости, с 2010 года под каждой новостью о Роналду??? Получается ты ненормальный человек и не живешь своей жизнью??? 😂😂😂😂 P.S2. Тут все думают что тебе за 40, но у меня очень сильные ощущения что тебе за 60, так как ты противоречишь себе и забываешь что писал минуту назад как 🐟🐟🐟🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Потому что это аккаунты боты. Я их сразу в ЧС кидаю, смысл тратить время не вижу, если вижу что аккаунт не новый, а вполне нормальный, то если мне задают нормальные вопросы то я на них отвечаю:) Где я писал, что я богатый?:) Я писал что мне достаточно для хорошей жизни, и я в отличии от многих не ною как плохо в стране и т.д.:) А на пруфы байтить?:) Конечно я не буду показывать фото своей хаты, во-первых потому что есть элементарное личное пространство, а во-вторых в интернете я мог бы тебе все что угодно скинуть, только зачем мне обманывать людей, вроде за долгие годы на сайте во вранье меня никто не уличал, потому что я честный и порядочный человек:)😀

И какие гадости я пишу про роналду, вроде только правду которую постят в новостях, не я же детей аутистов избивал, и на Майоргу накидывался:)
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Иван Новиков
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А почему он не перешёл в свой клуб, а подался к арабам? Не было приглашения?
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Ar41
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Меня одного удивляет приписка перед Роналдо "глава Вальядолида"? Как бэ мужчинка не этим известен. Это все равно, что писать "владелец ЛА Галакси Бэкхем". Информация 100% точная и настолько же мало отображающая вклад и вес в футболе.

P.s. хотя, возможно, я просто зануда..😄 С наступившим, друзья)
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Parce
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Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Ой да ну тебя, такое уже с 00 в ла лиге и норм, поменьше надо обращать внимание на обезьян с трибун, который пытаются вывести тебя на эмоции
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rigobersong
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Хейтеры Реала даже расизм готовы оправдывать. Ну и какие они люди? :)
Это глоры риала мерзотное поведение Гнилисиуса готовы оправдать, ну и какие они люди?:)
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Джавез Тилл
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"rigobersong" Почему ты кидаешь в мут аккаунты, когда тебя всего лишь просят скинуть пруфы что ты якобы бохатый?? Что за комплексы как у потерпевшего??😂😂😂😂
P.S. Он одному челу сегодня ответил, цитата: "Нормальные люди не бегают и не подлизывают всякой черемше типа Кринжа, а занимаются своей жизнью и довольны ей:))" Но тогда почему ты не занимаешься своей жизнью а пишешь гадости, с 2010 года под каждой новостью о Роналду??? Получается ты ненормальный человек и не живешь своей жизнью??? 😂😂😂😂
P.S2. Тут все думают что тебе за 40, но у меня очень сильные ощущения что тебе за 60, так как ты противоречишь себе и забываешь что писал минуту назад как 🐟🐟🐟🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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rigobersong
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Т.е. осуждать провакации и поведение Гнилисиуса никто не хочет, а во всем виноваты болельщики:) Очень удобно:) Но Гнилисиус молодец, уже всю Ла Лигу против себя настроил:))😀
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shin93
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У Роналдо давно уже на аватарке табличка "нет расизму"
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален
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ARIGAMI ARIGAMI
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Хейтеры Реала даже расизм готовы оправдывать. Ну и какие они люди? :)
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