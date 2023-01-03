Глава «Вальядолида» Роналдо осудил расистские оскорбления в адрес Винисиуса: «Клуб открыт для сотрудничества в расследовании, чтобы виновные были отстранены»
Роналдо осудил проявление расизма по отношению к Винисиусу Жуниору.
Напомним, болельщики «Вальядолида» оскорбляли вингера «Реала» по ходу матча 15-го тура чемпионата Испании. Ла Лига обратилась в суд насчет возбуждения уголовного дела.
«Прискорбно, отвратительно, постыдно, недопустимо. Расисты и ксенофобы не представляют клуб.
Винисиус, направляю тебе свою поддержку, уважение и любовь. «Вальядолид» открыт для сотрудничества с властями в расследовании, чтобы виновные были отстранены от клуба.
Мы не будем допускать расистских оскорблений в нашей организации, потому что наши фанаты не такие, и эти люди нас не представляют», – написал бывший нападающий сборной Бразилии, в настоящее время являющийся владельцем и президентом «Вальядолида».
Роналдо также поставил на аватарку изображение с надписью «Нет расизму».
Все видят, что я иду на диалог, но какой смысл разговора, у тебя даже аккаунта нормального нет:)
Во-первых, тебя сегодня я из трех разных аккаунтов просил скинуть пруфы, но блокнул все трое и спустя пару часов лишился ответить придумав этот бред???🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Про какое личное пространство, у тебя что твою хату(коммуналку) хотят отжать??? Если ты такой щепетильный зачем ты тогда других оскорбляешь мол они бедные, а тут пишешь про какое-то надуманное пространство и кто-то якобы на него покушается😆
Во-вторых, "в интернете я мог бы тебе все что угодно скинуть, только зачем мне обманывать людей", не надо никакие фотки кидать я тебе наберу по видеосвязи, пойму твою мотивацию 15 лет тут гадости про Рона писать...
P.S. "я честный и порядочный человек" Ты здесь прослыл главным балолболом. Каждый второй пишет что ты местный 🤡 Они боты, тоже??)))))) Пару минут назад ты пишешь про сименс65, то есть как МИНИМУМ, МИНИМУМ что ты человек 80-х годов, факт!!! 😁
Он же оттолкнул именно этого ребёнка, а не других
Значит этот его провоцировал!1! Не просто так же именно его
И то, как его нашли в вк и скидывали на любой коммент его фотку😂
Чел потом исчез со спортса, мб один из нынешних троллей как раз он
И какие гадости я пишу про роналду, вроде только правду которую постят в новостях, не я же детей аутистов избивал, и на Майоргу накидывался:)
P.s. хотя, возможно, я просто зануда..😄 С наступившим, друзья)
P.S. Он одному челу сегодня ответил, цитата: "Нормальные люди не бегают и не подлизывают всякой черемше типа Кринжа, а занимаются своей жизнью и довольны ей:))" Но тогда почему ты не занимаешься своей жизнью а пишешь гадости, с 2010 года под каждой новостью о Роналду??? Получается ты ненормальный человек и не живешь своей жизнью??? 😂😂😂😂
P.S2. Тут все думают что тебе за 40, но у меня очень сильные ощущения что тебе за 60, так как ты противоречишь себе и забываешь что писал минуту назад как 🐟🐟🐟🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣