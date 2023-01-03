Роналду успешно прошел медосмотр в «Аль-Насре»
Криштиану Роналду успешно прошел медосмотр в «Аль-Насре».
Сегодня португалец прибыл в Эр-Рияд для завершения трансфера в саудовский клуб. 37-летний игрок опубликовал фото с медобследования.
Сегодня вечером Криштиану будет представлен болельщикам. Мероприятие пройдет 3 января на стадионе «Мрсул-парк» и начнется в 19:00 по московскому времени. На нем ожидается присутствие около 30 тысяч зрителей.
Фото: инстаграм Криштиану Роналду
Куда приехал Роналду? «Аль-Наср» не выигрывал азиатскую ЛЧ и играет свое «класико», за него забивал Стоичков, а тренировал – Каннаваро
Кстати, Манчестер Сити и АПЛ тоже ручной чемпионат или это другое?
Вы смеетесь что ли?
Даже фаны Роналду этот кринж нарят ли смотреть будут, максимум результат матча.
Дзюба - 1 гол в плей-офф ЧМ
Роналду - 0+0 в плей-офф ЧМ в любом возрасте
просто повесь это в рамку у себя на стене, S1rAlex
КриРо еще в прошлом году более 20 положил в высококонкурентной АПЛ, до этого бегал в возрасте Месси в Ювентусе.
Смиритесь, гоат с удовольствием ушел на тепличные условия и глазом не моргнул, когда забивал пятый пенальти на ЧМ.
Сезон 2020/21 - 33 матча, 29 голов в Серии А
Да, особо не блистал))