Роналду успешно прошел медосмотр в «Аль-Насре»

успешно прошел медосмотр в «Аль-Насре».

Сегодня португалец прибыл в Эр-Рияд для завершения трансфера в саудовский клуб. 37-летний игрок опубликовал фото с медобследования.

Сегодня вечером Криштиану будет представлен болельщикам. Мероприятие пройдет 3 января на стадионе «Мрсул-парк» и начнется в 19:00 по московскому времени. На нем ожидается присутствие около 30 тысяч зрителей.

Фото: инстаграм Криштиану Роналду

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