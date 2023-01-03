Роналду успешно прошел медосмотр в «Аль-Насре»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Здоровье Футбол

Криштиану Роналду успешно прошел медосмотр в «Аль-Насре».

Сегодня португалец прибыл в Эр-Рияд для завершения трансфера в саудовский клуб. 37-летний игрок опубликовал фото с медобследования.

Сегодня вечером Криштиану будет представлен болельщикам. Мероприятие пройдет 3 января на стадионе «Мрсул-парк» и начнется в 19:00 по московскому времени. На нем ожидается присутствие около 30 тысяч зрителей.

Фото: инстаграм Криштиану Роналду

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72 комментария

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Sekir
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Ответ BananaMantana
Может на клуб копит. Купит какой нить МЮ 😂
Переименует в Роналду Юнайтед
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TheCreator
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Ответ S1rAlex
При всём огромном уважении, Лео Месси тоже перешел в ручной чемпионат, которым руководят катарцы. И тоже перешел только из-за бабок. Они имеют право заканчивать карьеру там, где пожелают. Они дали нам полтора десятилетия легендарнейшего противостояния.
Какой же бред...чемп Франции и ПСЖ = Саудовская Аравия и Аль-насри или как их там ?
Кстати, Манчестер Сити и АПЛ тоже ручной чемпионат или это другое?
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Oleg
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Ответ alex fedun
вот клоуны желчь изливают, а ведь с 5 числа за этим клубом действительно будут наблюдать пол мира футбольных болельщиков, цель достигнута для всех. будет клепать по 3 в каждом матче на изи)
Да никто не будет наблюдать)
Вы смеетесь что ли?
Даже фаны Роналду этот кринж нарят ли смотреть будут, максимум результат матча.
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Predator№7
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И это почти в 38 лет))
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Oleg
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Ответ Мгер Цолакян
Какой там возраст дали телу Роналду врачи «Аль-Насре»? https://www.sports.ru/football/1065491431.html
По телу 37, по уму 15.
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Леха Жданович
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Надеюсь бассейн и тренажерный зал они сделали по высшему разряду
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Verhovn
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Ответ alex fedun
она сейчас заполнена мессидрочерами.
Мессодрочеры это те кто имеет четкую точку зрения на происходящее? Это те, кто разбирается в футболе? Ну тогда я такой) Я Мессидрочер.
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AF007
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Ответ S1rAlex
Как бы мне не заплакать, что какая-то макака меня не уважает, ахах))
Плакать тебе пришлось 18 декабря, уродина)
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Экспертное мнение
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Вегорст - 2 гола в плей-офф ЧМ
Дзюба - 1 гол в плей-офф ЧМ
Роналду - 0+0 в плей-офф ЧМ в любом возрасте

просто повесь это в рамку у себя на стене, S1rAlex
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alex fedun
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Ответ Roman Erofeyev
Потому что нет дурки у них
она сейчас заполнена мессидрочерами.
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шампион
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Ответ Арсений Жиленко
Тем не менее, Лига 1 входит в топ 5 лучших чемпионатов. Да и Роналду особо не блистал в 35, Лео в этом возрасте выигрывает чемпионат мира
Французская лига и мешок ПСЖ - это точно такой же санаторий, который даже оплачивается из тех же выкопанных в персидском заливе нефтяных денег.
КриРо еще в прошлом году более 20 положил в высококонкурентной АПЛ, до этого бегал в возрасте Месси в Ювентусе.
Смиритесь, гоат с удовольствием ушел на тепличные условия и глазом не моргнул, когда забивал пятый пенальти на ЧМ.
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alex fedun
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Ответ А.Э.РАСИМ
)))))) Вы сума сошли, извините.
вы сошли с ума намного раньше!! зависть - смертный грех, на секунду.
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alex fedun
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вот клоуны желчь изливают, а ведь с 5 числа за этим клубом действительно будут наблюдать пол мира футбольных болельщиков, цель достигнута для всех. будет клепать по 3 в каждом матче на изи)
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S1rAlex
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Ответ bulldozer
Ты не считаешь Францию топ чемпионатом только по той причине, что там доминирует ПСЖ? Ок, Германия тогда тоже якобы не топ. Ну и чем серия А опять же тогда лучше лиги 1? Из Реала Роналду в 33 ушел в Ювентус, который тогда точно так же доминировал в своей лиге, как и ПСЖ.
Ну что за глупый критерий? В Англии доминирует Ман Сити, но это же не говорит о том, что это не топ-лига. Во Франции есть ПСЖ - топ-уровень, и есть полудворовой чемпионат, который по уровню не выше лиги Португалии или Голландии. Еврокубки это подтверждают. Там рейтинг делает только ПСЖ.
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Экспертное мнение
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Ответ S1rAlex
Конечно, чемпионат Франции на порядок выше турнира в СА. Даже нечего равнять. Но, во-первых, каждый сам выбирает, куда уходить, во-вторых, нужно не забывать разницу в возрасте. В 35 лет КР разрывал Италию, а в 36 - Англию. Кто знает, где будет Месси в 37 (почти 38)?
"разрывать" Италию в состав вечного гегемона это конечно другое, чем играть в составе такого же гегемона во Франции. В 36 лет разрывал Англию, развалив команду со 2-го места в зону ЛЕ? Кто знает где будет Месси в 30 лет, ты же тоже задавался таким вопросом? Дилетанты вроде тебя постоянно ничему не учатся, еще лет 10 назад пели про то что "Роналду на качалках дотянет до 40 лет на высоком уровне, а Месси после 30 сдаст", у вас одна и та же глупая пластинка, смените хоть.
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S1rAlex
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Ответ Арсений Жиленко
Тем не менее, Лига 1 входит в топ 5 лучших чемпионатов. Да и Роналду особо не блистал в 35, Лео в этом возрасте выигрывает чемпионат мира
Сезон 2019/20 - 33 матча, 31 гол в Серии А
Сезон 2020/21 - 33 матча, 29 голов в Серии А
Да, особо не блистал))
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Арсений Жиленко
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Ответ S1rAlex
Пожалуйста, не забывай, что Лео ушел из топ чемпионата в 33 года, КР - в 37.
Тем не менее, Лига 1 входит в топ 5 лучших чемпионатов. Да и Роналду особо не блистал в 35, Лео в этом возрасте выигрывает чемпионат мира
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S1rAlex
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Ответ AF007
При всëм огромном неуважении, ПСЖ - третья команда мира, альаср - 25000 команда мира
Как бы мне не заплакать, что какая-то макака меня не уважает, ахах))
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S1rAlex
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Ответ vwzx8mx5vh
Месси не переходил ради бабок. Его кинула барса и это был единственный вариант продолжить карьеру по сути
Ну, Ман Сити точно хотел;) Но Лео выбрал вариант попроще
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S1rAlex
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Ответ Виктор Петров
Эй позорница ты чё вякнула
у тебя во рту остатки ботокса. Сплюнь)))
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AF007
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Ответ S1rAlex
При всём огромном уважении, Лео Месси тоже перешел в ручной чемпионат, которым руководят катарцы. И тоже перешел только из-за бабок. Они имеют право заканчивать карьеру там, где пожелают. Они дали нам полтора десятилетия легендарнейшего противостояния.
При всëм огромном неуважении, ПСЖ - третья команда мира, альаср - 25000 команда мира
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S1rAlex
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Ответ Экспертное мнение
В ручной чемпионат, в котором действующий чемпионом на момент прихода Месси был Лилль? Ты же сейчас не собираешься ставить лигу Франции и Аравии в один ряд? Хоть в курсе, что один всё еще востребован в европейском топ клубе и топ лиге, а второго взяли только в арабскую лигу? Не стоит преподносить так, словно это равные случаи.
Конечно, чемпионат Франции на порядок выше турнира в СА. Даже нечего равнять. Но, во-первых, каждый сам выбирает, куда уходить, во-вторых, нужно не забывать разницу в возрасте. В 35 лет КР разрывал Италию, а в 36 - Англию. Кто знает, где будет Месси в 37 (почти 38)?
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Экспертное мнение
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Ответ S1rAlex
Пожалуйста, не забывай, что Лео ушел из топ чемпионата в 33 года, КР - в 37.
Не забывай, что у Криша 0+0 в плей-офф ЧМ в любом возрасте
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vwzx8mx5vh
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Ответ S1rAlex
При всём огромном уважении, Лео Месси тоже перешел в ручной чемпионат, которым руководят катарцы. И тоже перешел только из-за бабок. Они имеют право заканчивать карьеру там, где пожелают. Они дали нам полтора десятилетия легендарнейшего противостояния.
Месси не переходил ради бабок. Его кинула барса и это был единственный вариант продолжить карьеру по сути
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Виктор Петров
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Ответ S1rAlex
При всём огромном уважении, Лео Месси тоже перешел в ручной чемпионат, которым руководят катарцы. И тоже перешел только из-за бабок. Они имеют право заканчивать карьеру там, где пожелают. Они дали нам полтора десятилетия легендарнейшего противостояния.
Эй позорница ты чё вякнула
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