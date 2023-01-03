Друг Роналду получил около 30 млн евро за организацию перехода Криштиану в «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд агенты деньги Рикарду Регуфе Футбол

Друг Криштиану Роналду получил крупную выплату за трансфер португальца в «Аль-Наср».

37-летний футболист перешел в клуб из Саудовской Аравии на правах свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

Трансфером занимался не агент Роналду Жорже Мендеш, а персональный менеджер и друг Криштиану – Рикарду Регуфе.

За организацию перехода Регуфе получил комиссию около 30 млн евро, сообщает Marca.

Игроки Португалии недовольны присутствием менеджера Роналду в сборной. Только Криштиану разрешили привести друга в расположение команды

В контракте Роналду с «Аль-Насром» прописаны проживание в особняке и самолет для перелетов в Португалию и Испанию

$200 млн в год – похоже, доход Роналду в «Аль-Насре». Рекордный

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46 комментариев

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Nate
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Откат века ))
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chingizhan2006
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"за переход" - так он же свободным агентом был. какой переход? или надо было 30 лямов агенту-другу дать, чтобы он его отписал его от пособия по безработице?
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tolstiy
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Я так понимаю это тот друг который отдал пас и роналду взяли в спортинг, а его нет....
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Muhammad Juraev
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Пошёл против своей страны и будет за деньги рекламировать ЧМ 2030 в СА)
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xomamb
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главное в этой новости - у Роналду есть друг
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TravenS
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Больше наград от Мендеша не получит)
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Джа-Джа Бинкс
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Мендеш как мог пытался пристроить его в европейский клуб (не его вина, что клиент такой токсичный), а друг тупо продал его арабам.
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Alexander S
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Нормально у них там с посредничеством борятся)
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Gem Latino
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Да знаем как он их получил
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dzenga 1
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Дружба крепкая не сломается ….
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Совесть Черданцева
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Кто ещё думал что речь идёт про Бадра?
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Cevin Cigan
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Ответ Игорь Климов
Мне сначала подумалось, что этот "друг" был Пирс Морган, или один кикбоксёр из Марокко)
Ни одной новости о Роне не пропускаешь? Так подпишись! Чел,тебя в жизни кроме новостей о Роналду,ещё что нибудь интересует??? Развивай свой кругозор,в мире столько интересного!!!
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Варлампий Варлампий
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у сверхуспешных людей не бывает друзей в классическом их понимании
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Verhovn
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Ответ adminS.ru
Друзья деньги с друзей не получают,а это ряженый как сам Рон и его окружение
Там всё просто так кроме денег. Легендарная фраза на все времена...
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adminS.ru
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Друзья деньги с друзей не получают,а это ряженый как сам Рон и его окружение
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Айлин 1990
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Я думал Бадр получил 30 миллионов
Бадру он подарил квартиру в Нью-Йорке за 18 миллионов.
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Verhovn
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Я тоже так хочу. Ради таких моментов можно и друга изобразить😄
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Bugy
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Мендеш 30 лямов евро и так без проблем заработает
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Айлин 1990
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Настоящий имя этого друга Пирс Морган.
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Остап Бендер Сгибальщик
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изикатка
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Ибрагимкович
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Кто-нидь думал о том, что чел играет теперь там из-за того, что агенты и менеджеры просили у условного айнтрахта слишком много?
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vintus don
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Такой же цыган , как Кристинка ? Все разводят португальского цыгана . То Пирс, то Жоржина , то сестры ..., Теперь друг )
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Семен Войнов
Комментарий удален модератором
После такой серьезной ссоры Мендеш подарит эту цацку Месси и их отношения закончатся. Роналду сделает грозный взгляд и отпишется от Мендеша в инстаграме
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Arty K.
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Хорошие у него друзья!
*шёпотом* А вакантные места есть ещё?
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rigobersong
Комментарий удален
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