Друг Роналду получил около 30 млн евро за организацию перехода Криштиану в «Аль-Наср»
Друг Криштиану Роналду получил крупную выплату за трансфер португальца в «Аль-Наср».
37-летний футболист перешел в клуб из Саудовской Аравии на правах свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
Трансфером занимался не агент Роналду Жорже Мендеш, а персональный менеджер и друг Криштиану – Рикарду Регуфе.
За организацию перехода Регуфе получил комиссию около 30 млн евро, сообщает Marca.
Игроки Португалии недовольны присутствием менеджера Роналду в сборной. Только Криштиану разрешили привести друга в расположение команды
В контракте Роналду с «Аль-Насром» прописаны проживание в особняке и самолет для перелетов в Португалию и Испанию
$200 млн в год – похоже, доход Роналду в «Аль-Насре». Рекордный
*шёпотом* А вакантные места есть ещё?